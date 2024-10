Críticas a Miguel Borja tras dura derrota contra Atlético Mineiro en la Copa Libertadores: “Los defensores rivales se ríen”

El colombiano decretó el empate final en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires ante Vélez Sarsfield - crédito @RiverPlate / X

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano del River Plate, ha sido objeto de críticas tras la derrota de su equipo por 3-0 frente al Atlético Mineiro en el partido de ida de la fase semifinal de la Copa Libertadores. El encuentro, disputado en Brasil, dejó a River Plate en una posición complicada para clasificar a la final del campeonato de clubes más importante del continente.

El desempeño del equipo argentino fue considerado bajo, sin generar opciones claras de gol durante el partido. Sin embargo, las críticas se centraron en Borja, quien fue sustituido en el minuto 72. Se le reprochó su aparente falta de agresividad en la disputa del balón, lo que ha generado comentarios negativos en medios del sur del continente.

El periodista argentino Flavio Azzaro, conocido por sus opiniones contundentes, fue uno de los críticos más destacados. Azzaro, quien previamente había criticado al también colombiano Juan Fernando Quintero, señaló que Borja no cumplió con las expectativas en el campo de juego: “Los defensores centrales se c... de risa con Borja. Te c… de risa con Borja. Borja da lugar a que los defensores rivales tengan un tiempo más, se acomoden, se la den al arquero… Borja no aprieta”.

River Plate deberá gestar una remontada épica para clasificar a una nueva final de Copa Libertadores - crédito REUTERS/Cris Mattos

La noche del 22 de octubre fue especialmente difícil para el equipo dirigido por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo, quien vio cómo su escuadra no lograba encontrar su mejor juego. La defensa de River Plate dejó muchas dudas, lo que permitió que Atlético Mineiro se acercara a la final de la Libertadores con un pie adentro. El equipo brasileño tuvo una actuación destacada, con un doblete de Deyverson, excompañero de Borja en Palmeiras, y un gol de Paulinho.

A pesar de las críticas hacia Borja por no haber tenido opciones claras de gol ni haber marcado, su desempeño fue mejor que el de otros jugadores del equipo, según el medio argentino, pues al menos siete jugadores más sumaron un punto menos que él.

La revancha ante Atlético Mineiro en el estadio Monumental de Buenos Aires está programada para el martes 29 de octubre a las 7:30 de la noche. Los de la franja cruzada deben ganar por una diferencia de tres goles para igualar el marcador y forzar los penaltis. Un mejor panorama sería el de ganar por una diferencia de +4, lo que los clasifica directo a la gran final que se jugará en su estadio.

El duelo más cercano será por la Liga Argentina, ante Defensa y Justicia, el viernes 25 de octubre a las 7:00 de la noche, hora Colombia.

Flavio Azzaro apunta contra Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero volvió a Racing tras la doble jornada de eliminatorias con la selección Colombia - crédito Racing Club

En un reciente partido contra Defensa y Justicia, el Racing Club de Avellaneda logró una victoria por 4-3, pero la inclusión de Juan Fernando Quintero en los últimos 30 minutos del encuentro generó críticas por parte del periodista argentino Flavio Azzaro. conocido por su canal de YouTube, cuestionó la decisión del entrenador Gustavo Costas de alinear al futbolista colombiano en momentos cruciales del juego.

Azzaro ha sido un crítico constante del desempeño de Quintero en Racing, argumentando que el jugador no contribuye significativamente al equipo y que su presencia ralentiza el ritmo de juego. Además, el periodista sostiene que Quintero no estaría en Racing por elección propia, sino esperando una oportunidad para regresar a River Plate o unirse a otro club.

El periodista también ha comparado al colombiano con una “señora quejosa caminando”, sugiriendo que Quintero no muestra el entusiasmo necesario en el campo. A pesar de las críticas, Azzaro reconoció que Quintero podría ser una pieza clave en el próximo enfrentamiento de Racing contra el Corinthians de Brasil en la semifinal de la Copa Sudamericana.