James y la selección Colombia le cumplieron el sueño a un niño en silla de ruedas: su emoción conmueve en redes

Previo al duelo Colombia vs. Chile correspondiente a la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas, la selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo, tuvo el último entrenamiento, esta vez en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Entre aquellos pocos que lograron ingresar a la práctica, hubo un joven fanático que, pese a estar en silla de ruedas, vivió una experiencia que superó sus expectativas. Al ser ubicado en la zona destinada para los suplentes y el cuerpo técnico, el chico esperó ansiosamente el momento en que los jugadores salieran al campo. Su emoción aumentó cuando, sorprendentemente, cada uno de ellos se acercó para saludarlo, dándole muestras de cariño. Mientras uno por uno pasaba a su lado, el joven no podía ocultar su felicidad, y su sonrisa se hacía más grande con cada saludo.

El momento más especial llegó cuando el capitán del equipo, James Rodríguez, se tomó un tiempo especial para dirigirse hacia él, un gesto que resonó profundamente entre los fanáticos en redes sociales. Esta muestra de cercanía fue ampliamente celebrada, pues no solo se destacó la importancia de hacer sentir especial a un aficionado, también el impacto emocional que estos pequeños gestos generan en la vida de personas que enfrentan desafíos particulares.

La escena fue compartida por numerosos hinchas, quienes no tardaron en expresar su admiración por los jugadores, especialmente por James, cuyo liderazgo y empatía fueron elogiados por el público colombiano. Otro elogiado fue el director técnico de la selección, que incluso se tomó el tiempo para autografiarle la camiseta.

Los elegidos por Lorenzo

Este es el once ideal con el que la selección Colombia enfrenta su duelo ante Chile. Con base a la titular expuesta en El Alto, Bolivia, existen varios cambios. Ingresa Davinson Sánchez por Willer Ditta, regresa Johan Mojica como lateral derecho por Cristian Borja. En el medio campo vuelve el de Copa América, Jefferson Lerma, Richard Ríos y Jhon Arias. El nueve elegido por el estratega argentino es Jhon Córdoba, quien se mantiene tras el duelo y derrota ante Bolivia.

Así mismo, Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa el lunes 14 de octubre, acompañado por el futbolista Santiago Arias, en la antesala del partido entre la selección colombiana y Chile. Durante la conferencia, Lorenzo compartió sus expectativas y evaluaciones sobre el equipo de cara a este crucial enfrentamiento, señalando la importancia de asegurar puntos.

“El estilo del fútbol colombiano hemos intentado de respetarlo siempre. Me gusta el buen fútbol. Me formé en un equipo con “La cantera del mundo”, que es Argentinos Juniors, con infinidad de jugadores que tienen mucha técnica. Nuca he querido ganar a cualquier precio. Siempre hemos tratado de jugar bien”, afirmó Lorenzo.

De igual forma, analizó al rival austral con las preocupaciones que se deben tener: “Creo que va a salir un juego interesante, debemos hacer un partido inteligente, pero respetando lo nuestro. No creo que Chile se vaya a meter atrás ni que nosotros especulemos demasiado con la desesperación de ellos”.

Por su parte, el lateral izquierdo Santiago Arias dio sus sensaciones sobre el encuentro y el plan que debe llevar la Tricolor para quedarse con los tres puntos. “Sabemos a lo que jugamos. Lo más importante es respetarlo durante todo el partido. Creemos en lo que tenemos, en el trabajo que hemos venido haciendo. Este partido hay que afrontarlo con seriedad y estamos convencidos de que conseguiremos los tres puntos”.

“Es bonito seguir haciendo parte, estar por fuera es difícil porque siempre quieres estar. Al final, cuando vuelve esa posibilidad de representar al país, lo importante es que te agarre bien, con ritmo, anímicamente arriba, y lo más importante es seguir mostrando, seguir aportando. La vida al final da muchas vueltas y te permite disfrutar estés donde estés”, refiriéndose a la oportunidad de volver a vestir la camiseta de la Selección.