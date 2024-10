Estos serán los próximos partidos de la selección Colombia por eliminatoria tras la victoria sobre Chile

El jugador del Rayo Vallecano jugó 86 minutos en la goleada sobre Chile - crédito FCF

Atrás quedó la dolorosa derrota de la selección Colombia ante Bolivia por la novena jornada en El Alto. Los dirigidos por Néstor Lorenzo recompusieron el camino ante una debilitada Chile, que está sumida en una crisis bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca.

Con la victoria sobre la Roja, el combinado cafetero llegó a 19 puntos y sigue firme en sus aspiraciones por clasificar a la copa del mundo de 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia

La selección Colombia, usando uniforme conmemorativo por su centenario, se midió ante Chile en Barranquilla - crédito Conmebol

La próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas se disputará en noviembre, y será el cierre del calendario de las clasificatorias en 2024. Los dirigidos por Néstor Lorenzo afrontarán dos partidos complicados ante rivales directos, a los que no pudo derrotar en la primera ronda.

Jueves 14 de noviembre - Fecha 11

Uruguay vs. Colombia

Martes 19 de noviembre - Fecha 12

Colombia vs. Ecuador

Por la tercera jornada de las clasificatorias que se disputó el 12 de octubre de 2023, la selección Colombia se vio las caras con Uruguay, con el que igualó a dos tantos. A pesar de ir arriba en el marcador en dos oportunidades, los dirigidos lograron llevarse un punto de La Arenosa gracias a los goles de Mathías Olivera y Darwin Núñez, que igualó sobre el final desde el punto blanco del penal.

El 17 de octubre se enfrentó con Ecuador, en un partido que generó morbo, ya que era la primera por eliminatoria que ambas selecciones volvían a cruzarse tras el 6-1, que encajó en las clasificatorias apara Qatar 2022. Aquel encuentro que llevó a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado terminó en tablas, aunque Colombia pudo llevarse los tres puntos de no ser por un penal que falló Luis Díaz.

Néstor Lorenzo destacó la presentación de sus dirigidos

El técnico Néstor Lorenzo logró su quinto triunfo en 10 jornadas de las eliminatorias con la selección Colombia - crédito Colprensa

Tras la contundente victoria sobre Chile, el entrenador de la selección Colombia se mostró más que satisfecho con la presentación de sus dirigidos en el Metropolitano de Barranquilla.

“Siempre hay una etapa del juego en el inicio, donde hay un estudio y nos medimos. Colombia fue superior, de pronto pudimos anotar antes, creo que hubo mucho tiempo muerto, pero siempre tratamos de ser protagonistas desde el primer minuto. El partido se abrió porque Chile dejó espacios. Colombia fue dominador del encuentro”, dijo Néstor Lorenzo durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

En cuanto a las variantes en comparación al partido ante Bolivia, señaló que: “Estaba planificado de esa manera, en cuanto a que tenemos un grupo parejo de jugadores. En calidad y cantidad es un grupo parejo y podemos tener variantes. En Bolivia no se dio el resultado, pero los que entraron y no tuvieron minutos allá, le dieron una energía al equipo que se vio. Da gusto trabajar con este grupo de jugadores”.

Y agregó: “Por el resultado, ha sido un partido completo. Se han concretado cuatro goles que no es poco en una eliminatoria. Hemos tenido partidos en los que no se ha definido de esa manera, pero en los que siempre tenemos un buen funcionamiento”.

Uno de los jugadores más cuestionado en esta fecha doble fue el delantero del Krasnodar de Rusia, Jhon Córdoba, que fue sustituido para el segundo tiempo tras recibir una tarjera amarilla que lo deja fuera del encuentro ante los charrúas.

El delantero jugó 45 minutos ante Chile - crédito FCF

“Jhon Córdoba tiene todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él y a veces la emboca y a veces no, pero está trabajando bien para el equipo. Hoy tuvo varias, hizo un gol que le anularon y no me pareció justo sacarlo solo por las condiciones en las que se jugó en El Alto. Sale a los 45′ porque tenía amarilla, estoy conforme con lo que hace”, aseguró el argentino.