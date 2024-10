Equipo del fútbol colombiano denunció ofrecimientos a sus jugadores para amañar partidos

Los amaños en el fútbol colombiano se han convertido en una problemática para Dimayor - crédito Getty/LigaBetplay

El nivel del arbitraje en Colombia ha provocado que en la mayoría de partidos se hable sobre posibles irregularidades en la Liga Betplay, lo que aumentó luego de que desde Envigado FC revelaran que uno de sus jugadores había sido acusado por sus compañeros de ofrecer grandes sumas de dinero a cambio de mermar su rendimiento y hacer que la institución perdiera los partidos.

Se trata de Leyder Marcelo Robledo Palacio, atacante cedido desde el Real Cartagena en el club antioqueño, que de acuerdo con el testimonio de uno de sus colegas, ofreció cinco millones a cambio de que uno de ellos cometiera un penal en el compromiso contra Atlético Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Él sabe que yo le dije que no, yo plata para eso no le recibía, si es algo del equipo no. Me insistía, insistía y me dio rabia porque llegó y me dijo “mándeme un video diciendo que usted va a hacer el penalti”. Yo me enojo con él y le empiezo a enviar mero poco de mensajes”, fue el testimonio que entregó el deportista, del que se desconoce su identidad, a la Fiscalía General de la Nación.

El jugador de Envigado FC estaría ofreciendo sumas millonarios por alterar resultados de partidos en la Liga BetPlay - crédito @PSierraR/X

Nueva denuncia por ofertas económicas a cambio de amañar partidos

En la noche del 11 de octubre, una nueva denuncia por ofrecimientos a futbolistas a cambio de ocasionar derrotas de sus equipos fue expuesta en el fútbol colombiano. Se trata de Fortaleza Ceif, equipo bogotano de la primera división que en sus redes sociales publicó un comunicado en el que reveló la situación.

“Amix que pereza tenerles que comunicar esto, pero ni modo, este es el contexto que a veces debemos afrontar y aportaremos todo a nuestro alcance para que llegue el día en que esto solo sea parte del pasado”.

En el comunicado, el club bogotano informó, sin revelar nombres de los futbolistas que pudieran estar involucrados, que entregaron la información que tienen sobre los ofrecimientos a las entidades responsables del fútbol profesional en Colombia.

“Al conocer recientemente información sobre presuntos ofrecimientos que van en contravía de nuestra esencia, de la ley y de la competencia ética, hemos entregado toda la información con la que contamos a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol”.

El club bogotano denunció que sus jugadores recibieron ofrecimientos de dinero a cambio de perder - crédito @FortalezaCEIF/X

Lo único revelado sobre los ofrecimientos que habrían recibido los atletas es que con estos “pretendían incidir en el resultado de uno de nuestros partidos”, informó Fortaleza Ceif, que se desvinculó de cualquier tipo de amaño en la Liga BetPlay.

“Nuestra institución, como un actor activo en el desarrollo del fútbol colombiano, reitera su compromiso y aporte en la construcción de un fútbol transparente y completamente distante a este lamentable flagelo que atenta contra nuestro amado fútbol profesional colombiano”, puntualizó el comunicado expuesto por Fortaleza.

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que un equipo profesional denuncia ofrecimientos a sus jugadores; puesto que además de los casos señalados, en el torneo de la segunda división se ha convertido en una problemática constante.

En la B piden VAR

Fortaleza denunció ofrecimientos a sus jugadores - crédito Colprensa

Al ser un método tecnológico costoso, el video asistente que permite que los árbitros reciban una ayuda en los partidos no es utilizado en la segunda división en Colombia, lo que ha generado malestar en los clubes de esta categoría, que en más de una ocasión han indicado que sus deportistas reciben ofertas a cambio de perder partidos y con esto que los apostadores puedan sacar provecho.

Debido a esta situación, dirigentes de varios clubes han pedido que el VAR sea implementado en la B, para que las instituciones puedan tener garantías de que no se van a registrar fallos arbitrales que condicionen los resultados.