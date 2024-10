Gamero sacó de casillas a periodista tras la eliminación ante Bucaramanga: “Dios está preocupado en otras cosas”

El samario sufrió otro revés con Millonarios al quedar eliminado de la Copa Colombia - crédito Andrés Felipe López / Colprensa

Durante una transmisión en vivo del programa ESPN F90, el panelista Nicolás Samper criticó duramente al entrenador de Millonarios, Alberto Gamero, tras la eliminación del equipo en la Copa BetPlay Dimayor 2024.

Samper expresó su descontento con las declaraciones de Gamero, que mencionó a Dios en el contexto de la derrota por penales ante Atlético Bucaramanga. Según Samper, “Dios no maneja tandas de tiros desde el punto penalti”, y consideró inapropiado que Gamero sugiriera que la eliminación fue un acto divino.

La insólita razón por la que Millonarios perdió en los penales, según Gamero

Alberto Gamero está en el ojo del huracán tras la eliminación en Copa Colombia - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El partido, que terminó con un marcador global de 3-3, se definió desde el punto penal, en el que Aldair Quintana, portero de Bucaramanga, fue clave para la victoria del vigente campeón de Colombia. Esta eliminación dejó a los hinchas de Millonarios frustrados, ya que el equipo no ha logrado destacarse en la Liga BetPlay I ni en la Copa Libertadores este año. Ahora, la única oportunidad que le queda a Gamero para salvar la temporada es el rentado local, con la esperanza de clasificar a un torneo internacional en 2025.

“Hubo dos tiempos. Uno más claro para ellos y otro mucho más claro para nosotros. Empatamos y pudimos aumentar el marcador. En el segundo tiempo tuvimos transiciones, elaboración y terminamos mejor. En la tanda de los penaltis, Dios lo manda para ellos. Felicitaciones a Bucaramanga. Los muchachos compitieron como queríamos competir y no pudimos clasificar”, dijo en la rueda de prensa Gamero tras la eliminación en Copa Colombia.

La eliminación de Millonarios ha generado un debate sobre la preparación del equipo para enfrentar situaciones de alta presión, como las tandas de penales. Samper enfatizó que este tipo de situaciones deben ser estudiadas y practicadas regularmente, y no atribuidas a factores externos como la intervención divina. “Eso es de estudiarlos, de trabajarlos. Hay que patear todas las semanas”, afirmó el panelista, destacando la importancia de la preparación técnica y táctica.

La crítica de Samper también incluyó un llamado a Gamero para que “respete a Dios” y evite comentarios que puedan ser considerados como blasfemos. Este incidente ha puesto de relieve las tensiones dentro del equipo y entre sus seguidores, quienes esperan que Millonarios pueda revertir su suerte en la próxima fase del campeonato doméstico.

Millonarios FC quedó eliminado desde el punto blanco del penal ante Atlético Bucaramanga - crédito udsnoexisten/TikTok

Gamero y la excusa de la eliminación en los cuadrangulares en el primer semestre

Esta no es la única declaración que deja el entrenador samario, ya que en el primer semestre tras quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor, que curiosamente también perdió con Atlético Bucaramanga que posteriormente se coronó campeón tras derrotar en la final a Independiente Santa Fe.

En aquella ocasión, Gamero le quitó méritos al conjunto Leopardo, que ganó el cupo a la final gracias a la ventaja deportiva tras quedar primero en el todos contra todos.

“Hoy en este partido lo que queríamos es eso, terminar bien con nuestra afición sin importar quién llegará a la final. Nosotros sabíamos que a la final no íbamos, pero queríamos terminar bien, queríamos sumar tres puntos para reclasificación y me parece que se terminó un grupo duro, un grupo fuerte. Yo no sé viendo los números, la diferencia la hace Bucaramanga con el punto invisible, pero hoy nosotros somos primeros en el grupo y yo creo que nos faltó ese poquito, esa chispita para llegar a la final”, dijo en su momento el técnico de Millonarios.

Tras el fracaso en la Copa Colombia, Millonarios se enfocará en la liga, torneo en el que viene mostrando una leve mejoría que le permite estar dentro de los ocho clasificados. La próxima salida de la escuadra Embajadora será el viernes 11 de octubre ante América de Cali en condición de visitante, juego válido por la quinta jornada del campeonato colombiano, que se disputará desde las 7:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+.