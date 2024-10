Nueva convocatoria de la selección Colombia: esto es lo que piensan los principales periodistas deportivos

El comentarista de fútbol se refirió al escándalo de Atlético Nacional de Medellín ocurrido el 16 de septiembre de 2024 - crédito @velezfutbol / Instagram

Ya se conoce la nómina de jugadores de la selección Colombia que estarán en la fecha 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de 2026.

Entre las principales novedades que entregó Néstor Lorenzo en su convocatoria pensando en el juego ante Bolivia en El Alto (lugar que está a más de 4.100 metros de altura), estarán Nelson Deossa (jugador del Pachuca y ex jugador de Atlético Huila, Junior y Atlético Nacional) y la llegada de Willer Ditta (futbolista del Cruz Azul de México y ex de Junior de Barranquilla), jugadores que están acostumbrados en el fútbol mexicano, donde juegan actualmente.

Las reacciones de la prensa deportiva de Colombia no se hizo esperar tras conocerse los nombres que estarán en la jornada mundialista, por lo que a continuación haremos un compilatorio de las diversas reacciones que generó la convocatoria a nivel general sobre los elegidos de Néstor Lorenzo para esta doble jornada mundialista.

Concepto de la prensa deportiva de Colombia

Y es que cada vez que juegan los Cafeteros ya sea en Eliminatorias mundialistas, Copa América o Copa del Mundo, en el país futbolero se despierta el interés por las expectativas que la hinchada espera de la Amarilla.

Es por ello que, la reacción de los periodistas se hace presente desde la prensa, la televisión y la radio, entre las cuales se destacan voces como la de Jorge Bermúdez, periodista de ESPN y el canal del fútbol, Steven Arce, director del diario AS de Colombia, además de Adolfo Pérez, comentarista colombiano que trabaja para la cadena de ESPN quien también trabaja como independiente junto a Óscar Rentería, analizaron la convocatoria y entregaron su concepto acerca de la convocatoria que confeccionó Néstor Lorenzo de cara a estos duelos tan importantes.

Jorge Bermúdez: “Todo lo que dicen con respecto a la altura es cierto, pero Colombia tiene mejor equipo”

El periodista y comentarista deportivo habló sobre la nómina de convocados de la selección Colombia liderada por Néstor Lorenzo - crédito @ESPNColombia / X

El 3 de octubre de 2024 en el programa de ESPN F360, el director también del canal El Parche del Fútbol habló acerca de las cualidades de los futbolistas de Colombia y comparó a la selección con el cuadro del Altiplano, en donde mencionó que hay una clara diferencia entre ambas selecciones: “Todo lo que dicen con respecto al tema de la altura es cierto, pero, Colombia es mejor equipo, tiene mejores futbolistas. Yo he visto que a los bolivianos también les afecta jugar en El Alto, en especial durante los segundos tiempos de los partidos, y uno no sabe, si van perdiendo, Colombia de pronto puede dar el golpe definitivo porque considero que es una selección mala y si llegan a perder durante el transcurso del partido, también será peor para ellos”, comenzó a analizar y comentar Bermúdez.

Además mencionó que la diferencia entre Colombia y Bolivia a nivel cognitivo y en la calidad futbolística es más que clave para marcar la diferencia en El Alto durante los 90 minutos del encuentro.

Análisis de dos experimentados del comentario deportivo en Colombia: Adolfo Pérez y Óscar Rentería

Los comentaristas analizaron la posibilidad de ver al delantero de Aston Villa como titular de la Tricolor - crédito @ADOLFOPEREZL / X

Además, los históricos del comentario del fútbol en nuestro país, hablaron acerca de Jhon Jáder Durán y la posibilidad de su titularidad y así comenzó Adolfo Pérez a explicar su argumento acerca del mano a mano entre Jhon Córdoba, quien en un principio se vio consolidado para ser el titular fijo, pero que con el paso del tiempo, ya no ve tan claro el panorama: “En los partidos anteriores, Lorenzo se sintió atraído por el trabajo que hace Jhon Jáder Durán, por lo que yo siento que la situación pasará por si se decide por el delantero del Aston Villa, no solo por lo que hizo con la selección Colombia y por lo que está haciendo en el fútbol de Inglaterra; eso sí, algo que debemos tener muy claro es que Rafael Santos Borré ya no es el titular de la selección”, destacó Adolfo Pérez.

Carlos Antonio Vélez: “La convocatoria tiene una cosa puntual: respetó la base”

El comentarista habló en el programa de YouTube 'Desnúdate con Eva' sobre varios temas-crédito @velezfutbol/Instagram

El experimentado periodista de Planeta Fútbol en Antena 2, en su espacio de opinión habló sobre los jugadores que tendrá Néstor Lorenzo para los duelos ante Bolivia y Chile: “La convocatoria tiene una cosa puntual: respetó la base. Muchos pedían que fuera distinto los equipos, eso era antes, hoy es necesario que los futbolistas cumplan con unos detalles específicos y hay que seguir un protocolo necesario. Usted puede colocar todo tipo de jugadores pero siempre y cuando se adapten al ritmo que representa jugar en El Alto: adaptarse al ritmo de jugar allí, administrar la parte física y tener un buen manejo de pelota, pero creo que el trabajo colectivo”, comenzó Vélez a analizar la nómina.

Además criticó de forma tajante la presencia de jugadores en donde desde su concepto, no los ve como fichas que aporten: “Hay jugadores nuevos pero mantiene embelecos como Santiago Arias, Yerry Mina, que muestra que en muchos casos que la meritocracia no existe y Lorenzo tiene que entender que no puede vivir del pasado”, declaró tajantemente el comentarista de fútbol.

Y por otra parte, se refirió a las quejas de los clubes colombianos con respecto a que solo llaman a los futbolistas colombianos cuando juegan en el extranjero: “Nelson Deossa ahora que juega en México, ahora si se fijan en él, pero no entiendo porque cuando jugó en Atlético Nacional, lo que representa una queja para los equipos colombianos porque viene pasando desde hace rato”, analizó Vélez.

Y por otra parte, habló de la sorpresa que genera el regreso de Roger Martínez: “Lo de Martínez si es sorpresa. Cumple con goles en Racing pero tiene un historial de antecedentes de lesiones que hay que revisar. Estuvo en México y tuvo problemas pero desde que está en Argentina pero mi pero está en sus problemas físicos a lo largo de la carrera”, destacó Vélez.

Y finalmente habló sobre Willer Ditta y Juan Camilo Hernández: “Lo de Ditta es un jugador que es tenido en cuenta porque ya tiene un proceso importante. Al Cucho Hernández siempre lo llevan pero lo dejan en la tribuna pero esperemos que esté en los suplentes en esta ocasión”.

Además brindó su análisis de lo que espera de la doble jornada que se avecina y la obligación que tiene Colombia de ir a la próxima cita mundialista: “Estos dos partidos no son tan exigentes en comparación con la doble fecha de Eliminatorias que tendremos en Colombia, complicarse para clasificar al mundial con la calidad de los jugadores es difícil. Está prohibido jugar mal con este tipo de futbolistas. Necesitamos un equipo que juegue, no que haga jugadas, por eso es importante para aprovechar estos partidos para acercar a nuevos futbolistas para que se trabaje de forma colectiva, para pensar más grande: llegar a unas semifinales del Mundial, además de ganar una Copa, aprovechemos esta Copa del Oro del 2025, pero para ello tienen que correr, jugar y sacrificarse para lograr los objetivos. El día que entiendan que el fútbol es colectivo, todos tienen que atacar y defender y ese día que Colombia entienda eso, ese día ganaremos un título”, concluyó.