Linda Caicedo: entrenador de delanteros analizó las falencias en la definición de la estrella colombiana

Nelson Gallego, entrenador de delanteros, destacó la necesidad de mejorar ciertos aspectos del juego de Linda Caicedo, que formó parte del equipo que disputó el mundial femenino sub-20 en Colombia.

Según Gallego, la delantera del Real Madrid femenino debe trabajar en su capacidad de definición dentro del área, que en comparación con la goleadora norcoreana Choe Il Son, que demostró una notable superioridad durante el torneo.

Nelson Gallego y la falencia de Linda Caicedo en la definición

En una entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, Gallego explicó que Caicedo, a pesar de haber marcado un par de goles en la copa del mundo, mostró deficiencias en partidos clave como el de cuartos de final contra Países Bajos. Según el entrenador, estos errores en la definición pudieron haber alterado el resultado final del encuentro.

Gallego comparó a Caicedo con Choe Il Son, que se adjudicó el botín de goleadora con seis tantos y fue elegida la mejor jugadora del certamen. “La jugadora norcoreana en el gol que metieron contra Japón, si se devuelve la jugada, coge la pelota fuera del área, entra, baja la cintura, amaga, engancha y patea fuerte al arco”, describió Gallego, destacando la técnica y precisión de la campeona del mundo sub-20

El entrenador enfatizó que Caicedo tiene una agilidad superior a la de la jugadora norcoreana, pero necesita incorporar ciertos movimientos y técnicas en su juego. “Ella generalmente cuando llega y gambetea dentro del área tiene la pelota desubicada, entonces hay que gambetear y pegarle a la pelota; eso ella no lo tiene incorporado”, explicó Gallego. Añadió que trabajar en estos aspectos será crucial para que Caicedo se convierta en una jugadora más completa y efectiva.

Durante el certamen orbital, Corea del Norte se coronó campeona tras vencer a Japón por 1-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. La actuación de Choe Il Son fue determinante para el triunfo de su equipo, lo que resalta la importancia de la definición en el fútbol de alto nivel.

Gallego concluyó que, aunque Caicedo tiene un gran potencial y habilidades destacadas, es fundamental que trabaje en su precisión y toma de decisiones dentro del área para maximizar su impacto en el campo. “Ese cambio de ritmo, cambio de dirección y tiro al arco inmediatamente es algo que hay que trabajar en Linda porque la vuelve más importante”, afirmó.

Lo que dijo Linda Caicedo tras la eliminación del mundial femenino sub-20

La eliminación de la selección Colombia femenina sub-20 a manos de Países Bajos sigue dando de que hablar pese a que la copa del mundo ya llegó a fin. Una de las señaladas del fracaso de la Tricolor es las jugadoras del Real Madrid, Linda Caicedo.

Frente a las neerlandesas, la delantera perdió varias chances de gol que pudieron cambiar la historia del partido que se disputó en el Pascual Guerrero de Cali.

La ex Deportivo Cali se pronunció días después de la eliminación a través de su cuenta oficial de Instagram en la que dejó un sentido mensaje.

“Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa, duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos, qué mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría, darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia, escribió Linda Caicedo.

