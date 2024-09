Luisa Agudelo, la única portera de la Copa Mundial Femenina Sub-20 en atajar el 100% de los disparos a gol

La portera, campeona con el Deportivo Cali, es una de las figuras de la selección Colombia en el Mundial Femenino sub-20 - crédito Alejandra Velásquez/Superpoderosas

La portera Luisa Agudelo se destacó en el partido contra Camerún durante el Mundial Femenino Sub-20, ayudando a la selección femenina de Colombia a mantener su arco invicto. Gracias a esta actuación, el equipo aseguró su pase a los octavos de final en un juego celebrado en el estadio El Campín de Bogotá.

El encuentro se definió con un gol de Yésica Muñoz, quien ingresó en el segundo tiempo y anotó el único tanto del partido en el minuto 68. La jugadora conectó un cabezazo que resultó decisivo. El partido fue físico y complicado, con un juego friccionado por parte de las camerunesas que en varios momentos pusieron en aprietos a las colombianas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Sabemos que es un partido duro, como todos. Sabemos que no hay partido fácil en un Mundial, entonces ahorita seguimos trabajando en nuestro próximo rival (...) Tuvimos paciencia para generar los espacios que nos permitieron conseguir el gol, yo creo que fuimos un equipo aguerrido y consciente de lo que tenemos”, dijo Agudelo.

Opta, proveedor de estadísticas deportivas, en su perfil de X reveló un dato que confirma la gran actuación de Luisa en los dos partidos disputados de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la Fifa Colombia 2024, en donde además mantiene su valla invicta: “Luisa Agudelo (Colombia) es hasta el momento la única arquera en recibir más de cinco tiros al arco en la #FIFAU20WWC (6) y atajar el 100% de estos, dejando su arco en cero en ambos partidos. Acumula 1.5 goles prevenidos, líder en el torneo en este rubro hasta hoy. Segura”.

Luisa Agudelo (i) portera de Colombia atrapa un balón este sábado, en un partido del grupo A de la Copa Mundial Femenina sub-20 - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Esto le ha permitido a la jugadora del Deportivo Cali, campeona de la Liga BetPlay Femenina en 2024, recibir el cariño de la hinchada que ha coreado su nombre en repetidas ocasiones: “Todas, pero para eso se trabaja cada día. Para eso me he esforzado y muy feliz. Se me erizaba la piel cada que los escuchaba y agradecerles, de verdad ese apoyo que tuvieron con nosotros es magnífico”.

Agudelo, actual guardameta de la selección Colombia Femenina sub-20, inició su trayectoria futbolística en la escuela Balón de Oro cuando tenía entre 9 y 10 años. Como muchas otras futbolistas mujeres, tuvo que destacarse jugando junto a niños, enfrentando las dificultades de un ámbito donde ellos son priorizados para la formación.

Su tenacidad y esfuerzo la llevaron a ser convocada por la selección Valle, aunque inicialmente fue relegada a la posición de quinta arquera. Este hecho, no obstante, fue un gran logro, ya que representar una presencia femenina en un deporte mayoritariamente masculino envió un mensaje importante.

Luisa Agudelo fue la portera con la Valla Menos Vencida del Campeonato Sudamericano Femenino - crédito Conmebol

Más tarde, los caminos del fútbol la llevaron al club Sporting de Cali, donde comenzó a competir junto a otras mujeres, permitiéndole demostrar sus habilidades en un entorno más competitivo. Su carrera continuó en ascenso al unirse al club profesional Cortuluá, donde actualmente ocupa el puesto de guardameta titular de las Paneleras. Sus 1.72 metros de altura la convierten en una portera efectiva, superando los promedios establecidos en el fútbol femenino.

“Todo empieza desde Sporting, mi club de niña, y Guardianes del Arco, que es un club de arqueros que siempre ha estado conmigo. Obviamente, el Deportivo Cali y Cortuluá que siempre han estado en mi vida”, dijo Luisa Agudelo en diálogo con Infobae Colombia

En el año 2020, Luisa Fernanda Agudelo Morelo enfrentó un desafío significativo en su carrera deportiva. Una dolorosa contusión ósea en la cadera la obligó a alejarse de las canchas durante un año y medio, poniendo en riesgo su futuro en el fútbol profesional. Sin embargo, el tiempo adicional de recuperación proporcionado por la pandemia de covid-19 le permitió regresar plenamente a su deporte.