Bucaramanga se alista para la Copa Libertadores: así renovarán el estadio Américo Montanini

Atlético Bucaramanga será ayudado por la Gobernación de Santander para que juegue la Copa Libertadores 2025 en su estadio - crédito Colprensa

La temporada 2025 será muy importante para el Atlético Bucaramanga porque volverá a la Copa Libertadores después de 27 años de ausencia, como campeón del fútbol colombiano y entrando a la fase de grupos, en la que se enfrentará a los mejores equipos del continente.

Para eso, la Gobernación de Santander empezará a intervenir el estadio Américo Montanini de Bucaramanga, con el objetivo de cumplir con las exigencias de Conmebol para acoger los encuentros internacionales, acomodar a los clubes, público, prensa y aficionados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras se adelantan los trabajos, el equipo de Rafael Dudamel sigue sin mejorar en el segundo semestre de 2024, al punto de que el técnico Rafael Dudamel mostró su preocupación porque los resultados siguen sin acompañarlo en el campeonato colombiano, en el que solo tiene siete puntos en ocho partidos.

El estadio de Bucaramanga para Libertadores

Alianza FC no pudo debutar en la Copa Sudamericana en Valledupar porque no cumplía con algunas exigencias de Conmebol, por eso debió disputar la fase previa en Barranquilla y después volver a su casa en la ronda de grupos, un hecho que los Leopardos no quieren sufrir en 2025.

El Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, a través de un video, informó que comenzarán a intervenir el estadio Américo Montanini, para cumplir una serie de recomendaciones que Conmebol le dirigió al Bucaramanga y a la Gobernación.

Para la Copa Libertadores 2025, la Gobernación de Santander busca cumplir con las exigencias de Conmebol para acoger los partidos - crédito Inder Santander

“Desde el Indersantander y la Gobernación de Santander, trabajamos para poder cumplir con las exigencias de la Conmebol y poder cumplir el sueño de nuestro equipo, jugar en su propia casa, de local, la Copa Libertadores”, mencionó el director Ariel Rojas.

El funcionario mencionó que un requerimiento fue con las luminarias, “que hoy están en 960 lm y pasaremos a 1.300 lm”, mientras que con la capacidad del escenario no habrá lío: “La Conmebol exige para la fase de grupos un aforo mínimo de 10.000 espectadores, para los octavos, y cuartos de final un aforo mínimo de 20.000 personas, nosotros cumplimos”.

Atlético Bucaramanga quiere jugar la Copa Libertadores 2025 con su público en el estadio Américo Montanini - crédito Colprensa

“Los camerinos y todas las áreas las conoce la Conmebol, porque acá se jugó la Copa América Femenina 2022. El área técnica, como el del visitante, contarán con todos los servicios requeridos. En el 2025 viviremos la Copa Libertadores en el Américo Montanini, porque es tiempo del deporte, tiempo de Santander”, añadió.

“Hemos fallado en nuestra intención de ganar”

Atlético Bucaramanga desaprovechó una oportunidad crítica para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tras caer 2-0 frente al Tolima. Este resultado deja al equipo de Rafael Dudamel con siete puntos después de ocho partidos y alejado del objetivo de defender el campeonato.

“Hemos fallado en nuestra intención de ganar, en nuestra casa, con nuestra gente y nos deja en una situación bien especial,” afirmó Rafael Dudamel en conferencia de prensa y reconoció que, a pesar de tener superioridad numérica en el segundo tiempo, su equipo no logró imponer su juego y se mostró frustrado por la falta de determinación y claridad en el terreno de juego.

Bucaramanga perdió frente al Tolima por 2-0, en condición de local, por la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En el partido, Bucaramanga no supo aprovechar la expulsión de Yhorman Hurtado del Tolima al final del primer tiempo. Dudamel explicó que intentaron ajustar su táctica para crear más oportunidades, pero “nos faltó esa finura, esa claridad, esa determinación para poder llevarlo adelante”.

Durante los primeros minutos del segundo tiempo, el Leopardo mostró cierto acercamiento a la portería rival, pero sin la contundencia necesaria. “Tuvimos algunas aproximaciones, pero muy ligeras, no tan claras para poder penetrarle al rival y tener opciones claras”, comentó el técnico.

El venezolano también comparó la actuación reciente del equipo con su brillante victoria anterior contra Santa Fe, subrayando las diferencias clave: “Habíamos hablado, habíamos observado los buenos inicios de nuestro rival, con muy buenas opciones, siempre ha sido una característica del Tolima. Nosotros no comenzamos tan precisos y eso le permitió al rival tomarse confianza”.