Así fue la dedicatoria de Falcao García a Javier Acosta tras marcar su primer gol con Millonarios: “Nunca te olvidaremos”

Falcao García mostró una camiseta en homenaje a Acosta, que falleció sobre el medio día del viernes 30 de agosto - crédito Captura de pantalla

En uno de los momentos más emotivos del fútbol colombiano en los últimos meses, Radamel Falcao García rindió tributo a Javier Acosta, el hincha de Millonarios que murió tras someterse a la eutanasia el viernes 30 de agosto de 2024.

Así lo hizo el atacante samario luego de marcar su primera anotación con el conjunto bogotano en el duelo contra Patriotas, en la tarde del domingo 1 de septiembre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de anotar el segundo tanto de los embajadores, El Tigre se reunió con sus compañeros sobre una de las esquinas del terreno de juego del estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio y mostró una camiseta que tenía un mensaje en honor al hincha bogotano.

“Javier Acosta, nunca te olvidaremos. 30-08-2024″, decía la prenda, que mostró el samario junto a Daniel Cataño, otro de los referentes del equipo dirigido por Alberto Gamero.

Así fue el tanto del Tigre con los azules ante Patriotas en Villavicencio, por la octava jornada de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

La escena generó todo tipo de reacciones en redes sociales, en donde los internautas recordaron a Acosta, con quien incluso Radamel Falcao García llegó a compartir días antes de su muerte.

De hecho, el delantero samario había prometido al fallecido hincha que el primer gol que él marcara con el cuadro bogotano sería en honor a su memoria.

Cómo había sido el encuentro entre Radamel Falcao García y Javier Acosta

El encuentro entre el atacante colombiano y el fallecido hincha se registró el miércoles 28 de agosto de 2024, por medio de una videollamada.

Una vez Acosta hizo pública su decisión de someterse a la eutanasia, Radamel Falcao García lo llamó para despedirse, estando en compañía de su esposa, la argentina Lorelei Tarón. En esa llamada, el samario dijo al hincha que oraría por él.

“A veces uno no entiende por qué las cosas pasan, por qué atravesamos ciertas dificultades. En este caso queríamos con mi esposa decirte que pediremos a Dios por ti”, dijo el atacante colombiano en esa ocasión.

El delantero del equipo Embajador e ídolo del fútbol colombiano oró por Javier Acosta - crédito redes sociales

Por su parte, Acosta había explicado su decisión al delantero: “Rada, qué te cuento. Tengo 36 años, llevó en la barra 20 años. En este momento estoy pasando por un tema de osteomielitis, llevo cinco años luchando y ya no hay oportunidad de volver a ser como antes. Tomé la decisión de la eutanasia por los dolores”.

Así mismo, una vez se confirmó el deceso del hincha, Falcao García dedicó un mensaje a su familia y mandó sus condolencias a través de redes sociales.

“Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida”, dijo Falcao en aquella ocasión.

Falcao envió sentido mensaje por el fallecimiento de Javier Acosta - crédito @FALCAO/X

Cómo fue el proceso de Javier Acosta, que se sometió a la eutanasia

La lucha de Javier Acosta comenzó hace cinco años cuando, durante un viaje a Melgar con dos amigas y el hijo de una de ellas, habría contraído una bacteria en una piscina.

“Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, explicó el mismo Acosta a través de un video en sus redes sociales.

Los médicos trataron de combatir la infección con tres antibióticos diferentes, pero la bacteria resultó ser extremadamente resistente. “Es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos”, explicó el bogotano.

Los estudios médicos revelaron que la bacteria se había propagado, afectando los huesos y los tejidos, y alcanzando incluso la sangre. La persistencia de la infección llevó a los especialistas a proponer la amputación de una extremidad, algo que Acosta rechazó, al no garantizar una mejora significativa en su calidad de vida.

Además de combatir la osteomielitis, Acosta enfrentó otro diagnóstico devastador: cáncer de sangre. Con esta nueva afección, desarrolló un ganglio interno en la cabeza. “La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, recalcó.