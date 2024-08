Jaguares de Córdoba, sin técnico: Craviotto renunció en rueda de prensa luego de crisis del equipo en la Liga Betplay

El técnico argentino renuncia a su cargo en jaguares de Córdoba - crédito Felipe Sierra/Instagram

Luego de la desafortunada actuación de Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería al perder 2-0 frente al Deportes Tolima, compromiso válido por la fecha 6 de la Liga Betplay 2024 ll, de manera inesperada el conjunto cordobés quedó sin director técnico.

En rueda de prensa, el técnico argentino Néstor Craviotto presentó su renuncia al cargo luego de seis fechas al frente del plantel de jugadores, donde acumulo tres derrotas y tres empates, que lo dejan como colero del campeonato y lo afianza en la tan temida zona de descenso.

“He hablado con el dirigente del club para avisarle de mi renuncia al cargo, entendiendo que todavía hay tiempo para cambiar la situación, entonces creo que es el momento indicado”, fueron las palabras del argentino en la atención a los medios luego del compromiso.

Se anticipó a las especulaciones y en el momento aclaró que las razones de esta decisión es por un bien colectivo del equipo, que lucha por descender a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Se abrió el espacio para agradecer al club y aceptar la situación que atraviesa ahora: “Agradecido al club porque nos dio la oportunidad, encontramos un lugar hermoso para poder trabajar y no se nos dio. Me ha tocado salir campeón, me ha tocado ascender, descender jugando y llega un momento en que debes entender la situación”, comentó.