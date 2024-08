Tras ser criticado, técnico colombiano se comparó con el entrenador del Real Madrid: “Ancelotti es un huevón al lado mío”

Arturo Reyes se comparó con el entrenador del Real Madrid - crédito EFE/LigaBetplay

Tras su paso como futbolista profesional, Carlo Ancelotti se consolidó como uno de los entrenadores más ganadores en el mundo, lo que lo ha llevado a ganar múltiples trofeos con clubes como AC Milan, Chelsea, PSG o Real Madrid, equipo en el que se ha mantenido hasta la actualidad.

Los triunfos del italiano han hecho que sea catalogado como uno de los mejores entrenadores de la historia, lo que sumado a sus triunfos en la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa, han hecho que el estratega sea tomado como una referencia para otros colegas.

Es por ello que luego del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y Colo Colo, el colombiano Arturo Reyes decidió tomar como referencia a Ancelotti y comparar su trabajo con el del italiano.

“Es un huevón al lado mío”

En el partido que se disputó en Chile, el club barranquillero perdió 1-0 con un tanto sobre la hora, por lo que múltiples periodistas criticaron el planteamiento táctico que implementó Arturo Reyes, asegurando que tuvo que haber sido más ofensivo.

En defensa de su trabajo, Reyes habló en MTF y aseguró que, a pesar de perder contra Colo Colo, él considera que su equipo no sufrió el partido.

“Imagínate que escuchaba la narración de los periodistas de Chile diciendo que Junior en la Copa Libertadores recupera el 60 y algo por ciento de los balones en bloque bajo… Y así nos alcanzó para ser primeros. Nosotros jugamos la liga de manera diferente, pero esta vez no mantuvimos el arco en cero, tuvimos opciones y no las concretamos, sufrimos muy poco”, afirmó el entrenador.

De la misma forma, Reyes destacó que no buscó tener un equipo defensivo, pero que la estrategia del club chileno provocó que sus jugadores terminaran replegándose en su área. Aprovechó el momento para respaldar al mediocampista Víctor Cantillo, quien en rueda de prensa declaró que debieron ser más ofensivos.

“Estoy de acuerdo, se los dije cuando terminó el partido. Estoy de acuerdo con él (Víctor Cantillo), pero esa fue la situación que se dio en el momento”, indicó Arturo Reyes.

Debido a que los periodistas cuestionaron el once titular que Reyes alineó en Chile, el entrenador se mostró frustrado y remarcó: “Yo soy un tipo que dice lo que siente, y cuando me pasan por encima, lo digo: me pasaron por encima”, subrayando que entiende que fue inferior a su rival en la Copa Libertadores.

Cansado de los reproches, Reyes decidió compararse con Carlo Ancelotti, recordando que, a pesar de haber planteado un partido defensivo frente al Manchester City en las semifinales de la Champions, la prensa alabó la labor del italiano porque logró sacar un resultado favorable. Añadió que lo mismo habría ocurrido en Colombia si el juego entre Junior y Colo Colo hubiera terminado 0-0.

“Le digo una cosa, si ese partido hubiera quedado 0-0, como el que jugó el Real Madrid contra el City, que lo eliminó de la Champions, vea, Ancelotti sería un huevón al lado mío. Defendió todo el tiempo y eliminó al Manchester City”, refutó el barranquillero.

Arturo Reyes hizo autocrítica de su trabajo y remarcó que el inicio del segundo semestre para su equipo ha sido negativo, pero siente que los reproches de la prensa son “por el partido de ayer” y no por la campaña que ha protagonizado con el Tiburón.

Por último, al señalar que el 20 de agosto definirá la serie contra el equipo chileno en Barranquilla, Reyes confirmó que en el partido contra Fortaleza CEIF del 17 de agosto utilizará una nómina “mixta” en la que habrá más suplentes que titulares.