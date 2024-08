Arturo Reyes utilizó “prácticas viejas y mañosas” con Junior en Libertadores: duras críticas por caída en Chile

El técnico Arturo Reyes sufrió su primera derrota con Junior en la Copa Libertadores, ante Colo Colo en Chile - crédito Andre Coelho/EFE

El Junior de Barranquilla sufrió su primera derrota en la Copa Libertadores y en el escenario más inesperado para eso, ya que se dio en plenos octavos de final ante Colo Colo en Chile, por 1-0 en la noche del 13 de agosto, y obligado a ganar en el estadio Metropolitano.

Arturo Reyes fue uno de los primeros señalados por la caída en Santiago y sufrió toda clase de críticas, una de ellas respecto a que habría utilizado prácticas “viejas y mañosas” en el compromiso, ya que en el segundo tiempo le costó mucho llegar al arco contrario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Pese a eso, el entrenador se defendió al decir que se aproximó y por poco gana el encuentro en el estadio Monumental, confía en su condición de local, en el que aún no gana por Copa Libertadores, y que cuenta con una plantilla amplia para el certamen internacional y la Liga BetPlay, en este último lleva una campaña irregular.

“Reyes desarmó todo”

Una de las críticas contra Arturo Reyes por la derrota de Junior fue en las sustituciones, debido a que los jugadores que ingresaron no le dieron el juego necesario para buscar la victoria, Colo Colo presionó en defensa y se fue con la victoria por la mínima diferencia.

En su programa Palabras Mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez comparó a Reyes con Ángel Castelnoble, extécnico de Millonarios en 1997, diciendo que en su época lo llamaba “el desarmador porque cada vez que hacía un cambio, desarmaba todo.

“Aunque no soy muy amigo de poner apodos… Pues anoche (13 de agosto), desarmó todo Reyes. Hizo un primer tiempo marrullero, ‘setentón’, de otras épocas de Copa Libertadores: tirarse al piso, no dejar jugar al contrario, interrumpir y contraatacar. Esas son prácticas viejas y mañosas, pero le funcionó en cierto sentido”, dijo.

El comunicador de Antena 2 mencionó que el técnico de Junior no hizo bien los cambios: “No se demoró en los cambios, es que los hizo mal: sacó los extremos, metió jugadores frescos seguramente para contraatacar, pero no tenía la pelota. Así que el rival le manejó todo”.

”Y Colo Colo fue mucho mejor en el segundo tiempo, con muy poquito. Ese equipo no tiene con qué ganarle a Junior en Barranquilla… incluso con errores de Reyes, metan en el presupuesto que la va a embarrar otra vez, pero igual va a clasificar Junior”, señaló.

“El gol fue un error nuestro en defensa”

Arturo Reyes, a pesar de la reciente derrota 1-0 contra Colo Colo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, se mostró optimista sobre los próximos enfrentamientos. Según el técnico de Junior, considera que, aunque perdieron, el equipo tuvo oportunidades claras durante el partido.

Junior de Barranquilla cayó ante Colo Colo por 1-0, en la ida de los octavos de final en la Copa Libertadores - crédito Conmebol

“Tuvieron máximo tres opciones y nosotros también tres, pero ellos convirtieron y nosotros no, creo que ahí se define el partido. El partido se trabajó bien, tuvimos en algunas contras y transiciones, la posibilidad de irnos arriba, pero no convertimos”, explicó en rueda de prensa.

De acuerdo con el análisis del timonel, el equipo deberá asumir un rol más protagónico en el partido de vuelta: “El otro partido seguramente tendrá mucho más protagonismo del lado nuestro y tendremos que encontrar las vías para atacar a un equipo que hará el trabajo que normalmente hacen de visitante”.

El técnico Arturo Reyes, acompañado por su plantilla de Junior en Chile - crédito Junior FC

Por otro lado, al mencionar el único gol del partido, el entrenador comentó que fue un error defensivo de su equipo: “El gol fue un error nuestro en defensa, un balón que tocó a un jugador y descontroló al defensor que estaba cerca de Pizarro, pero es de valorar el esfuerzo que hicieron los dos equipos por intentar llevarse los tres puntos y de cerrar los espacios”.

En cuanto al calendario inmediato del equipo, Reyes indicó que tienen varios partidos críticos por delante. “No jugamos antes de este partido con Colo Colo, pero jugamos el sábado en donde tenemos un partido difícil, después jugamos el martes y el fin de semana. Tres partidos en una semana”.