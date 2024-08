Tras ganar la medalla de plata en los olímpicos, Ángel Barajas se convirtió en socio de un club en Colombia

Barajas llegó a Cúcuta luego de ganar medalla de plata en los Juegos Olímpicos - crédito Reuters

Hasta el momento los Juegos Olímpicos de París 2024 no han dejado los resultados que se esperaban por parte del Comité Olímpico Colombiano, puesto que varios deportistas que eran esperanza de medalla no lograron quedar en el podio de sus disciplinas.

Sin embargo, en la cita deportiva se registró un resultado sorpresivo para los expertos en gimnasia artística en la modalidad de barra fija; ya que, aunque no estaba en los planes, Ángel Barajas, con 17 años de edad, logró ganar la medalla de plata, superando a varios favoritos.

Barajas no solo se convirtió en el primer colombiano en quedarse con una distinción en París, sino también en el primer medallista olímpico de Colombia en la gimnasia artística.

“Me hace muy feliz saber que hice historia en mi país a mi corta edad… Hubieron errores, me faltó hacer un ejercicio que siento que me podría haber ayudado para obtener el oro. Pero aun así me siento muy feliz. Hice un gran trabajo y eso es lo que importa (sic)”, declaró el joven tras la competición.

Así fue el recibimiento a Ángel Barajas en Cúcuta - crédito EFE

Tras recibir la medalla, en la tarde del 6 de agosto Barajas llegó a Cúcuta, su ciudad natal, en donde fue aclamado por una multitud y encabezó un recorrido a bordo del carro de bomberos para que recibiera el cariño de la ciudadanía.

Sumado a esto, un club del fútbol colombiano aprovechó la oportunidad para homenajear al gimnasta y declararlo socio honorario.

Se trata del Cúcuta Deportivo, que en la tarde del 7 de agosto enfrentó al Real Cartagena por la segunda división del fútbol colombiano, en partido que contó con la presencia de Barajas en la tribuna, pero, además, el olímpico realizó el saque de honor y recibió una camiseta de la institución rojiblanca.

La indumentaria que le entregaron a Barajas tenía un 100 en su espalda en honor al centenario del Cúcuta Deportivo, y también recibió un diploma que lo reconoce como el primer socio honorario del club.

El gimnasta fue recibido en su ciudad - crédito @Cucutaoficial/X

Con el estadio General Santander llenó de hinchas, se llevó a cabo el homenaje que fue resaltado por la institución en sus redes sociales.

“Nuestro medallista olímpico, Ángel Barajas, acompañó al equipo durante los actos protocolarios y recibió reconocimiento como Socio Honorario #001 del Cúcuta Deportivo FC”, destacaron en la descripción de las publicaciones.

Barajas no solo fue homenajeado por los miembros del Cúcuta Deportivo, ya que los integrantes del plantel profesional del Real Cartagena se unieron para firmar una camiseta de la institución y entregársela al medallista.

¿Quién es Ángel Barajas?

El colombiano Ángel Barajas compitió en la barra fija de los Juegos Olímpicos de París - crédito AP

Debido a que Ángel representaba una imagen nueva para el deporte colombiano, desde el Comité Olímpico Colombiano destacaron que el joven se interesó por la gimnasia cuando era niño, debido a que era fan de la serie infantil Lazy Town.

De la misma forma, destacaron que la familia de Barajas era de escasos recursos, por lo que el joven pudo continuar entrenando debido a que su entrenador, Jairo Ruiz Casas, le permitió seguir en la escuela sin cobrarle ningún tipo de mensualidad.

Mientras Ángel se preparaba con Jossimar Calvo, que es referenciado como el mejor gimnasta de la historia de Colombia, su madre y hermanos tuvieron que ayudarlo en todos los ámbitos, principalmente en temas de alimentación.

“Tiene que comer mucha proteína, ensaladas, frutas, todo sin azúcar. Hay que comprar vitaminas para su deporte, estar atentos a la hidratación”, destacó Angélica Vivas, madre del gimnasta.

Es por ello que luego de ganar la medalla de plata en París que Barajas se acercó primero al sitio en el que estaba su madre, sobre la que ha afirmado que su sueño principal es poderle comprar una vivienda.