Fernando Gaviria ya sabe lo que es correr en los Juegos Olímpicos: casi gana una medalla

El ciclismo en pista comenzó para Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, con las pruebas de velocidad, sprint y keirin, con el campeón Kevin Santiago Quintero, Martha Bayona, Cristian Ortega y Stefany Cuadrado, que no tuvieron un buen debut el 7 de agosto.

Sin embargo, queda por ver a Fernando Gaviria, el reconocido ciclista de los embalajes que volvió a las pistas y quiere revancha en unas olimpiadas, ya que compitió en Río 2016, quedó muy cerca de la medalla de bronce y se quedó con un diploma.

Dejando a un lado sus victorias y reconocimientos por atacar en los sprints de las carreras más importantes de Europa; de hecho, viene de disputar el Tour de Francia, ahora el antioqueño se enfoca en darle una alegría a Colombia en la modalidad del Omnium, como lo hizo entre 2012 y 2016.

¿Cómo le fue a Fernando Gaviria en los Olímpicos?

Desde 2016 el ciclista antioqueño dejó las pistas por la ruta, firmando primero con el conjunto del Etixx - Quick Step para probar en los certámenes de etapas, clásicas de un día y descubriendo que su fortaleza era la velocidad, los embalajes y la potencia para acelerar en un espacio corto.

Fue en ese año que Fernando Gaviria clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, representando a Colombia en la prueba del Omnium, en la que fue campeón mundial en 2015 y 2016, además de ser medalla de oro en los Juegos Bolivarianos 2013, Suramericanos 2014 y Panamericanos 2015.

Durante la disciplina en el velódromo de la ciudad brasileña, el antioqueño empezó en la séptima casilla, le costó mucho ponerse al nivel de sus rivales y, pese a que fue subiendo posiciones con el tránsito de la competencia, al final no le alcanzó y fue cuarto con 181 puntos.

Elia Viviani, de Italia, se quedó con la prueba en Río 2016 al sumar un total de 207 unidades, el segundo fue el británico Mark Cavendish, su posterior rival en los embalajes, con 194 puntos y el podio lo cerró Lasse Norman Hansen, de Noruega, con un total de 192.

Regresando al lugar donde se retiró

Ese 15 de agosto de 2016, en unos Juegos Olímpicos, fue la última presentación de Fernando Gaviria en el ciclismo en pista, tal como lo dijo en aquel momento después de su presentación en el Omnium, con mucha tristeza por no conseguir una medalla: “Es el retiro mío de la pista”.

“Fallé yo. Ni ayer ni hoy respondí, entonces no merecía estar en el podio. Esto es demasiado duro. De los errores aprendo y vamos a seguir preparándonos”, afirmó Gaviria, añadiendo que “si gano me voy, si pierdo me echan”, con lo que cerró ese capítulo de su carrera.

Ocho años después, el nacido en La Ceja, Antioquia, volverá a la misma prueba en la que se fue con un diploma olímpico, esta vez en París 2024 y tratando de recuperar esa energía que lo volvió todo un referente de la velocidad, dependerá de lo que pasé el 8 de agosto.

¿Cómo le ha ido en 2024?

Respecto a la actualidad de Fernando Gaviria, la temporada comenzó de la mejor manera con su triunfo en la primera etapa del Tour Colombia, que se disputó el 6 de febrero entre Paipa y Duitama, también fue segundo en la cuarta fracción y acabó sexto de la clasificación por puntos.

Respecto a las grandes vueltas, en el Giro de Italia no consiguió triunfos, su actuación más destacada fue el cuarto puesto en la última carrera en Roma; mientras que en el Tour de Francia quedó segundo en la etapa tres, pero retirándose en la 17 por su preparación para París 2024.