Yaser Asprilla con panorama incierto: conflicto entre agencias tiene en vilo futuro del colombiano

El futuro de Yaser Asprilla es incierto a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes europeo el 31 de agosto. Aunque el colombiano tiene contrato con Watford hasta mediados de 2026, recientemente surgieron rumores sobre un posible traslado al Rennes de Francia por una suma de 25 millones de libras esterlinas, en adición a complementos.

Sin embargo, las negociaciones se han complicado debido a disputas entre sus representantes, lo que tiene en suspenso el próximo destino del surgido en la “Cantera de Héroes”.

Dos agencias reclaman los derechos del futbolista colombiano

Asprilla se encuentra en el centro de un conflicto entre agencias de representación. Dos agencias, JHSeven Sports Company y Synerjoy Soccer, reclaman los derechos de representación del jugador.

Según el diario Watford Observer, Alejandro Blanco Toro, director ejecutivo de Synerjoy Soccer, afirma que su agencia tiene los derechos para representar a Asprilla, respaldado por un documento firmado por el jugador y sus padres en noviembre de 2021. Sin embargo, como señala el reglamento de FIFA, “el periodo de vigencia de los contratos de representación no podrá superar los dos años”.

Synerjoy Soccer y Blanco Toro argumentan que el contrato que firmaron sigue siendo válido, dado que no hay evidencia de una renovación o firma de nuevo contrato. Por otro lado, Jonathan Herrera, de JHSeven Sports Company, parece haber tomado un papel más visible recientemente, acompañando a Asprilla en su viaje a Francia y aparentemente liderando las negociaciones con Rennes.

El director deportivo de Watford, Gianluca Nani, expresó a Sky Sports su deseo de mantener al jugador a menos que se presente una oferta considerable. “Nos gustaría conservarlo. En este momento es nuestro jugador. Estamos felices de mantenerlo”, señaló el directivo. No obstante, agregó que estarían dispuestos a considerar la transferencia si se trata de un progreso significativo tanto para el club como para el propio Asprilla.

Por su parte, el técnico de Watford, Tom Cleverley, ha indicado que no prevé utilizar a Asprilla en el primer equipo en el corto plazo, aunque no descartó su inclusión en el futuro si no se concreta su salida. En declaraciones a BBC Sports, Cleverley dijo: “No tengo previsto contar con Asprilla como parte de nuestro equipo el sábado, pero de cara al futuro estamos planeando sin Yaser. Pero si llega ese día en que se una al grupo de entrenamiento y esté disponible, estamos listos para recibirlo de regreso con los brazos abiertos”.

El embrollo sobre los derechos de representación también podría ser un aspecto clave en el desarrollo futuro de la carrera de Asprilla. La reglamentación de la FIFA sobre la duración de los contratos de los agentes de fútbol señala que “el plazo solo podrá prorrogarse por medio de un nuevo contrato de representación. Toda cláusula de renovación automática o de prórroga más allá de este periodo de validez será nula y sin efecto”.

Synerjoy Soccer insiste en que representa legítimamente a Asprilla, mientras que JHSeven Sports Company aparece como su representante en diversas plataformas de datos futbolísticos como BeSoccer y Transfermarkt. A lo largo de estos días, las dos partes han intentado resolver sus diferencias, mientras que los intereses comerciales y personales del jugador están en juego.

Desde Francia, se informa que Herrera continúa negociando activamente con el Rennes para finalizar el acuerdo. El contexto de estas negociaciones ha puesto en un estado de espera al club Watford, que debe preparar su estrategia para la temporada con o sin Asprilla.

El rendimiento de Yaser Asprilla en su reciente campaña con Watford ha sido destacable. Participó en 47 partidos, anotó seis goles y registró ocho asistencias, cifras que han aumentado su valor en el mercado y el interés de varios equipos.