Edwin Cardona señaló el motivo que habría sido el causante de la dura derrota de Nacional ante Once Caldas: “No es excusa”

Luego de tres victorias en línea en la Liga BetPlay Dimayor, logradas ante Alianza Fútbol Club, América de Cali y Millonarios, Atlético Nacional visitó a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales, encuentro válido por la tercera jornada del campeonato.

No obstante, la escuadra de Hernán Darío Herrera cortó la racha de victoriosa del Rey de Copas que, con goles de Iván Rojas y Alejandro García, se impusieron al conjunto de Pablo Repetto (2-0).

Edwin Cardona se refirió a la derrota ante los Albos

Uno de los jugadores más determinantes en el equipo Verdolaga en el inicio del segundo semestre es Edwin Cardona, que regresó al club tras su paso sin pena ni gloria por América de Cali. En cuatro encuentros disputados, el ex Boca Juniors lleva igual número de goles.

Tras la caída ante el equipo caldense, el encargado de las ideas del cuadro paisa se refirió al resultado. En primer lugar, Cardona apuntó a que el rival tuvo más tiempo de descanso.

“Ellos venían de una semana de para, descansando, nosotros veníamos de Bogotá de un gran esfuerzo, entonces creo que sí, me controlaron. El juego se presentó así, empezaron ganando, tuvimos opciones para empatar. Solo me enfoco en mí, en poder ayudar al equipo y en lo que puedo mejorar para lo que se viene”, dijo el mediocampista.

Y aunque sabía que era un partido difícil, y crearon opciones de gol, cuando el arquero tapó tres o cuatro en el segundo tiempo, reconoció que faltó eficacia. “Hay que darle mérito al rival. Es una cancha difícil, pero esto no es excusa. Por un partido no somos los peores y cuando ganábamos tampoco éramos los mejores. Ahora, debemos pensar en el martes porque también es un partido complicado”, afirmó.

Una de las novedades que presentó Nacional ante Once Caldas fue el regreso del lateral derecho Andrés Román, que tras una lesión volvió a disputar un partido oficial con el Verde antioqueño.

“Ya miraremos en estos dos días que nos queda de recuperación. Analizaremos las cosas buenas y malas. Hemos tenido tres partidos muy complicados. Vamos a descansar y preparar el partido. Estamos contentos, Román volvió a jugar luego de mucho tiempo, Morelos debutó y eso es muy importante. El balance fue positivo, el camino que estamos marcando es importante”, señaló Cardona.

Pablo Repetto respaldó a Cardona

Al igual que el volante de armado, el estratega uruguayo enfatizó sobre los partidos consecutivos que vienen afrontando sus dirigidos.

“Nos vamos al descanso con dos goles de desventaja, que genera algo negativo en la parte anímica. Después comienza el segundo tiempo, el equipo fue y tuvo algunas situaciones, es cierto que ellos inquietaban en algunas ‘contras’, pero nos faltó ser finos en las jugadas que tuvimos para general el descuento. Y, a partir de ahí, encaminar el empate que no estuvo cerca porque no pudimos descontar”, indicó Repetto durante la rueda de prensa.

Y agregó: “No iba a ser fácil tomar el protagonismo en el partido porque la cercanía de un partido y otro, teníamos dos rivales hoy que es un buen equipo, y después el rival nuestro era la cercanía del partido; no es excusa, pero es una realidad que teníamos que encarar. En los tramos que tuvimos posibilidades no las concretamos y terminamos perdiendo un partido, por lo que hizo el rival, y nosotros, de no definir, termina siendo justo”.

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional? Ya se conoce fecha y hora

La próxima salida de Atlético Nacional será el martes 30 de julio en condición de local ante La Equidad, en el Atanasio Girardot, en partido adelantado por la novena jornada de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro está pactado para las 8:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.

Cabe recordar que varios encuentros del rentado local se están adelantando debido a la celebración del mundial sub-20 femenino, que llevará a cabo en el país en Bogotá, Cali y Medellín.