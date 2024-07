Alberto Gamero lamentó la ausencia de Falcao contra Alianza FC: “es el partido donde menos opciones claras hemos tenido”

Millonarios perdió por un gol ante Alianza FC en Valledupar, el cuadro Embajador no contó con Radamel Falcao debido a una emergencia familiar - crédito Luisa Gonzalez/Colprensa

Millonarios tuvo su segunda derrota consecutiva en la Liga Betplay 2024-II; el cuadro Embajador perdió 2-1 frente a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau, de Valledupar. Pese a que el equipo dirigido por Alberto Gamero inició ganando con un tanto de Daniel Ruiz, el cuadro vallenato se logró imponer al final del juego con un tanto de penal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cuadro de Valledupar le propinó a Millonarios su segunda derrota consecutiva - crédito Colprensa

Sobre la derrota, dijo Gamero en una rueda de prensa tras el encuentro que, pese a tener el control del balón, no generaron mayores opciones de peligro en el área contraria, mientras que Alianza fue efectiva en sus llegadas al campo embajador. El entrenador lamentó la ausencia de Falcao, y criticó el poco juego ofensivo que tuvieron en Valledupar.

“Hoy creo que tuvimos mayor posesión de balón, pero no la usamos bien, en las estadísticas vimos que ganamos la posesión del balón, la tuvimos en un sector de la cancha donde no hacía daño. Nosotros estamos intentando que el equipo juegue mejor, no pierda tantos balones, la jugada del primer gol es una pérdida de nosotros. Queremos que juegue bien y que tenga más opciones de gol. No tuvimos contundencia y es el partido donde menos opciones claras hemos tenido”.

Aunque no solamente el entrenador embajador fue crítico con su equipo, también resaltó que el cuadro vallenato tuvo un mejor desempeño y fue más contundente cuando tuvo el balón en posesión.

“Hoy enfrentamos un buen rival, que nunca bajó los brazos que por lo general no salió de la estructura que nos montó, nosotros por momentos controlamos, manejamos el partido, pero ellos fueron más verticales y contundentes. Hubo duelos que nos ganaron, pero hoy enfrentamos a un rival que nunca bajó los brazos, cuando nosotros íbamos ganando, nos quitó el balón y lo administró mejor”, mencionó en rueda de prensa Gamero.

El gol en Millonarios fue hecho por Daniel Ruiz, mientras que los tantos de Alianza los anotaron: Andrés Rentería y Misael Martínez- crédito Colprensa

Vale recordar que la ausencia de Radamel Falcao García en la nómina de Millonarios fue debido a un incidente casero en el que una fuga de gas en su vivienda en Chía (Cundinamarca) intoxicó a su familia, incluyendo a su esposa, sus suegros y sus cinco hijos, quienes tuvieron que ser hospitalizados. Afortunadamente, la familia del ‘Tigre’ se recuperó favorablemente en un centro asistencial en Chía, y aunque presentaron síntomas de intoxicación por monóxido de carbono, como vómitos y mareos, no sufrieron graves repercusiones y están fuera de peligro.

Cómo fue el encuentro en Valledupar

Desde el inicio, ambos equipos mostraron su determinación por llevarse los tres puntos. Millonarios golpeó primero con un gol tempranero al minuto 8. Daniel Ruiz, con un potente disparo desde fuera del área, envió el balón al fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta Carlos Mosquera. Este gol tempranero dio confianza a Millonarios, que dominó gran parte del primer tiempo.

Alianza, por su parte, no se dejó amedrentar y continuó buscando el empate. A pesar de sus esfuerzos, el primer tiempo finalizó con el marcador 1-0 a favor de Millonarios. El técnico Hubert Bodhert realizó ajustes estratégicos durante el descanso que fueron cruciales para el desenlace del partido.

Alianza logró su primera victoria en el torneo clausura de la Liga BetPlay 2024 - crédito Colprensa

En la segunda mitad, Alianza salió con una actitud renovada y al minuto 54, Andrés Rentería logró empatar el partido con un remate preciso desde el centro del área. Este gol reavivó el espíritu del equipo local y puso en aprietos a Millonarios.

El momento decisivo llegó al minuto 76 cuando Kevin Palacios de Millonarios cometió una falta dentro del área, otorgando un penalti a Alianza. Misael Martínez se encargó de cobrarlo y no falló, colocando el 2-1 en el marcador. Este gol desató la euforia en las gradas y significó un golpe anímico para Millonarios.

Nuevamente Millonarios perdió sobre el final del partido debido a un disparo desde el punto penal - crédito Colprensa

Los últimos minutos del partido fueron intensos, con ambos equipos buscando insistentemente modificar el resultado. Sin embargo, la defensa de Alianza se mantuvo firme y, a pesar de las faltas cometidas y las tarjetas amarillas mostradas, lograron mantener su ventaja hasta el pitido final del árbitro Luis Delgado.

Millonarios intentó presionar hasta el último segundo, pero no fue suficiente. Alianza FC, con una gran demostración de carácter y determinación, se llevó una victoria importante que fortalece sus aspiraciones en el torneo.