Karen Sevillano confesó que se ha sentido atraída por otras mujeres: “Se me moja la canoa”

Karen confesó que también se ha sentido atraída por mujeres - crédito @karensevillano/ Instagram

Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y una de las creadoras de contenido más populares del país, volvió a estar en el centro de la conversación pública tras una reciente confesión sobre su vida personal.

La influencer, reconocida por su autenticidad y cercanía con el público, admitió que en algún momento se ha sentido atraída por otras mujeres, generando múltiples reacciones en redes sociales.

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La confesión se produjo durante una conversación con su amigo Leimar, quien le preguntó directamente si alguna vez se había sentido atraída por otra mujer o había tenido un encuentro íntimo con alguien del mismo sexo. “¿Vos alguna vez has estado con una mujer intimando?“, preguntó Leimar.

Ante la duda de su amigo, Sevillano aseguró que no ha tenido encuentros sexuales con otra mujer, pero si ha sentido atracción. “No, aunque yo siento que a mí se me moja la canoa, si yo estoy en una rumbita y tomo, a mí me da como por tocar nalga y tener a las mujeres así (cerca) y bailar”, reveló la creadora de contenido mientras hacía la seña de tener una mujer en frente de ella.

La creadora de contenido aseguró que cuanda está de fiesta siente que "se le moja la canoa", es decir, que se siente atraída por ortras mujeres - crédito @clipsleymarbrown_kick/ TikTok

“Soy Karen pero sin Tomar 😭“, ”a mi me pasa lo mismo pero sin tomar las veo hermosas 🥺“, ”Yo me besaba con mis amigas jajajajjajajaja", “de mi no van a estar hablando sin conocerme😂“, ”tengo una amiga que me pone a dudar y en sano juicio🤭“, dicen algunas de las reacciones del post que ya cuenta con mas de 80 mil interacciones.

En medio del encuentro en el que ambos creadores de contenido hablaron de varios temas, Karen lanzó una crítica a los hombres que piden el famoso “50/50″, asegurando que, incluso en el caso de convertirse en padres, la mujer aporta más.

“La mujer, al momento del embarazo, pone la vagina, pone el óvulo, la barriga, los 9 meses, da teta y ustedes, aparte de eso, quieren que uno ponga la mitad de la plata”, dijo Karen, a lo que Leimar replicó: " “Pero, ¿quién pide eso, qué hombre pide eso?”, comentario que Karen cerró con una carcajada.

“Por eso Karen quiere ser lesbiana”, “tirando factos doña Karen”, “Karen con la boca llena de razón”, “dejó seco a Leimar”, dicen algunas de las reacciones.

Karen Sevillano habla del atentado en Cali y envía consejo a sus seguidores - crédito @Karensevillano/IG

Karen Sevillano mostró detalles de su viaje a Jamaica luego de salir del After de La casa de los famosos

Tras finalizar su participación en La casa de los famosos Colombia y el ciclo como comentarista en el after show del reality, Karen Sevillano decidió tomarse un descanso lejos de las cámaras y las plataformas digitales. La creadora de contenido, que suma millones de seguidores en Instagram, eligió Jamaica como destino para compartir unas vacaciones junto a sus hermanas, Paula y Claudia Sevillano.

A través de sus redes sociales, la influenciadora documentó en detalle su experiencia en la isla caribeña. Durante su estadía, Karen y sus hermanas realizaron diversas actividades, entre ellas recorridos por paisajes naturales y visitas a ríos de aguas cristalinas. Una de las jornadas más comentadas fue la que incluyó un tour de aventura, con actividades extremas y la exploración de uno de los ríos más destacados de Jamaica.

Los viajeros colombianos deben cumplir estrictos requisitos para ingresar a Jamaica - crédito @karensevillano/IG

Durante el viaje vivieron un incidente inesperado cuando, al regresar de una de las excursiones, se encontraron solas en el punto de encuentro y el vehículo que debía llevarlas al hotel no estaba. Esta situación, que pudo haber complicado la jornada, terminó siendo un anécdota más para las hermanas, quienes esperaron unos minutos hasta que finalmente fueron recogidas. Karen compartió el episodio en sus historias, relatando lo sucedido con el humor que la caracteriza.

Las vacaciones representaron un paréntesis en la rutina de Sevillano, quien tras el cierre del after show del exitoso reality ha continuado activa en redes sociales, manteniendo la interacción constante con su comunidad. La creadora de contenido sigue consolidando su presencia digital y generando conversación en torno a sus experiencias y proyectos personales.