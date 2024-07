Congresista pidió explicaciones a la Fiscalía sobre el caso de Ramón Jesurún por reventa de boletería

Ramón Jesurún presidente de la Federación Colombia de Fútbol (FCF) - crédito EFE/Mauricio Dueñas

La representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza envió una carta dirigida a Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación. La congresista solicitó información detallada sobre el escándalo de la reventa de boletas para la copa del mundo de 2018, que salpicó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Pedraza destacó que, a diferencia de los empresarios de Ticketshop, quienes fueron condenados penalmente, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, no ha recibido ninguna condena por estos hechos.

La congresista pidió a la fiscal información sobre las actuaciones penales que se han adelantado en contra del directivo barranquillero, de 71 años.

“¿Existe alguna actuación penal vigente en contra de Ramón de Jesús Jesurún Franco por la presunta comisión de delitos?”, cuestionó Pedraza en la misiva.

Adicionalmente, la representante recordó la controversia que involucró a Jesurún durante la Copa América, cuando fue capturado por autoridades estadounidenses. En este contexto, preguntó si la Fiscalía General de la Nación ha solicitado información a las autoridades de Estados Unidos para aclarar la situación jurídica del dirigente deportivo.

Pedraza también planteó preguntas sobre las eventuales solicitudes que podría tener Jesurún por parte de autoridades extranjeras en el ámbito judicial. “¿Tiene la Fiscalía General de la Nación información o solicitudes de parte de autoridades extranjeras por causas penales en contra de Ramón de Jesús Jesurún Franco?”, indagó.

En su carta, Pedraza no solo busca esclarecer la situación legal de Jesurún en Colombia, sino también en el extranjero, remarcando la importancia de una investigación exhaustiva sobre su participación en el escándalo de la reventa de boletas.

Ramón Jesurún estalló por escándalo de la reventa de boletería

En marzo del presente año, el directivo concedió una entrevista para el programa La Luciérnaga de Caracol Radio. En dicho espacio, Jesurún fue consultado sobre la reventa de boletería durante las eliminatorias para el mundial de Rusia 2018.

Jesurún afirmó que el caso está cerrado, dado que la Fiscalía no encontró culpable a ningún miembro de la FCF.

“Definitivamente no. No existe en la Fiscalía absolutamente nada que involucre a directivos de la FCF con el tema de la boletería. Hay una investigación en curso, incluso en etapa de juicio, donde la federación y ninguno de sus miembros, luego de una rigurosa investigación, fueron encontrados culpables de ningún delito”, aseguró Jesurún.

Además, el presidente añadió: “Hace dos años la Fiscalía archivó el caso. A mí no me han llamado una sola vez a declarar. Lo que salió el domingo son puras falacias, un título de mala fe. Estamos acostumbrados a eso, yo ya tengo caparazón de tortuga. A mucha gente le duele y les da rabia que digan que no hay nada en la Fiscalía, ya que algunos periodistas prometieron que íbamos para la cárcel, que habría sangre, que teníamos que renunciar al fútbol y no pasó nada porque nuestra conciencia está tranquila”.

Jesurún se defendió de las acusaciones y destacó que todos los procesos judiciales han demostrado la inocencia de la directiva de la FCF en relación con el escándalo de la reventa de boletas.

En relación con este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa a varios miembros del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por más de 16.000 millones de pesos. Según Ramón Jesurún, esta cifra ya fue saldada, y él personalmente pagó cerca de 300 millones de pesos de su bolsillo.