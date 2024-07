Carlos Antonio Vélez resaltó la importancia de que Ramón Jesurún viajara a París 2024 por la entrega de incentivos al fútbol femenino

Carlos Antonio Vélez explicó los motivos por los cuales está de acuerdo con la presencia de Ramón Jesurún en París para los Juegos Olímpicos - crédito Colprensa

Con la participación de la selección femenina de Colombia para los Juegos Olímpicos de París el 25 de julio de 2024 ante la anfitriona, la novedad pasa por la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

En su espacio periodístico Palabras mayores, de Planeta fútbol (Antena 2 - Win Sports), el comentarista de fútbol destacó varios hechos en el desarrollo de su columna de opinión. Uno de ellos fue la mención de que la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa), habría entregado dinero para el desarrollo del fútbol femenino a cada federación.

Entrega de incentivos económicos a los clubes femeninos de Dimayor

América y Deportivo Cali en un encuentro por la Liga BetPlay Femenina 2024-I -crédito- Aymer Andrés Altares/ El País (Colprensa)

En primer lugar, Vélez destacó la novedad sobre la llegada de incentivos económicos para los clubes femeninos en Colombia.

“Ayer, Fifa entregó dinero por términos de fútbol femenino a Colombia. Recordemos que cuando hay Mundial, los dueños de los jugadores, los equipos dueños de los jugadores, reciben unas compensaciones la Fifa de forma ilíquida. Esto, gracias a la participación en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023. De este modo, la Federación Colombiana recibió 255.100 dólares, recursos que se repartirán entre 31 equipos que participaron de forma directa e indirecta gracias a las jugadoras que pertenecen a dichos clubes y dieron su aporte a la Copa del Mundo de aquel entonces”, informó Vélez sobre los incentivos que recibió la entidad deportiva por conceptos económicos.

Por otro lado, resaltó la forma en como fueron repartidos los dineros a los clubes: “América de Cali, por ejemplo, recibió 62.500 mil dólares, parece poco dinero, pero es mejor tener eso que no tener nada, ¿sí o no? Atlético Nacional recibió 33.100 mil dólares e Independiente Santa Fe recaudó 16.500 mil dólares, solamente entre esos tres hay más de 100.000 mil dólares y el saldo restante se repartió entre los demás equipos. Claro, no es mucho y no se puede comparar en términos de ingresos lo que recibe la categoría femenina con respecto a la masculina en un Mundial, de todas formas es bueno que reciban este dinero” añadió Vélez en el espacio de Palabras Mayores.

“Ramón Jesurún está en París”

Fotografía de archivo del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito Carlos Ortega / EFE

Después de mencionar la noticia acerca del dinero que recibirá la Federación Colombiana de Fútbol, añadió que el presidente del máximo organismo del balompié nacional, Ramón Jesurún, se encuentra en la Ciudad Luz, y explicó los motivos desde el protocolo político sobre la presencia del mandatario.

“Ayer llegó y supe también porque los envidos de Win Sports y RCN a los Juegos Olímpicos, me notificaron sobre su presencia en París, y uno puede decir: eso es normal, pero frente a todo lo que se ha dicho y todo lo que se mueve para mucha gente eso no es normal”.

“Por mi parte, a mí sí me parece normal y les voy a explicar por qué me parece normal: saqué una cantidad de argumentos para explicar: 1. Es el presidente de la FCF y allá hay una delegación femenina que comenzará el campeonato olímpico, 2. El presidente tiene que ir porque además es miembro de FIFA. Ya se reunió con Infantino y con directivos de varias federaciones, además, tenía reunión programada por el tema del campeonato femenino sub-20 que se llevará en Colombia, no se olvide que nosotros somos anfitriones”, explicó el periodista de Antena 2 y Win Sports.

Y concluyó sobre la defensa acerca de que no debería satanizarse la presencia de Ramón Jesurún en París: “Recuerden que él no está preso, no tiene ninguna restricción por lo que pasó en la previa de la final de la Copa América, no cometió delito o existe una investigación por conducta inapropiada. Además, no renunció porque entes como Difútbol y Dimayor, que son quienes eligen al presidente de la FCF, lo ratificaron”. finalizó la serie de argumentos para defender la presencia de Jesurún en París.

Partidos de la selección Colombia femenina en París 2024

Así será el calendario de juegos que tendrá Colombia en el grupo A del Torneo Olímpico:

Jueves, 25 de julio

Francia vs Colombia - Estadio Parc Olympique Lyonniais - Lyon, 2 de la tarde

Domingo, 28 de julio

Nueva Zelanda vs Colombia - Estadio Parc Olympique Lyonniais - Lyon, 10 de la mañana

Míercoles, 31 de julio

Colombia vs Canadá - Estadio Allianz Riviera - Niza, 2 de la tarde