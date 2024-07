Egan Bernal se desahogó en pleno Tour y reveló qué lo tiene molesto: “Ya no respetan”

Egan Bernal, ciclista colombiano que pertenece a las filas del Ineos Grenadiers - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Egan Bernal, uno de los ídolos del ciclismo nacional e internacional, el campeón del Tour de Francia en su edición 2019, regresó de nuevo a territorio francés para correr la edición 111 de la carrera, tratando de alcanzar uno de sus mejores registros luego del accidente que sufrió en el año 2022.

En los ocho días que se han disputado de carrera, el colombiano que hace parte de las filas del Ineos Grenadiers, permanece dentro de los primeros quince de la competencia; sin embargo, en medio de la concentración por su buen desempeño en la carreteras, se permitió un espació para dialogar con los medios de comunicación y lanzó fuertes dardos a sus compañeros de pelotón por la falta de respeto a sus contrincantes y a la jerarquía, que se supone se maneja en este tipo de competencia.

En entrevista con el diario Marca el joven de 27 años comentó: “En el Tour del 2019 digamos que la carrera estaba un poco más controlada, era un poco más predecible de todo lo que iba a pasar”, declaraciones que realizó teniendo en cuenta cómo fue su consecución del título en el 2019, y añadió:

“Ya no respetan” ni los códigos entre líderes.”Había incluso más respeto en el pelotón, ahora no hay nada de respeto. Ayer (domingo) la ‘camiseta amarilla’ paró a orinar y era un momento en el que se sabe que todo el mundo tiene que respetar. Ya la fuga se había ido y había gente que seguía arrancando, eso antes no pasaba”, expresó el corredor colombiano.

Egan Bernal preparación para ser uno de los líderes del Ineos Grenadiers en el Tour de Francia 2024 - crédito Ineos Grenadiers

A pesar de que las condiciones y los rendimientos de sus similares han cambiando y parecen de otro mundo, dijo que hasta el momento está satisfecho con su participación y se prepara para las dos semanas que restan de la ‘Grande Boucle’.

“La primera semana ha ido muy bien, yo creo que han sido unas buenas etapas, ha sido un buen arranque del Tour, obviamente bastante duro. Creo que en general para las características del equipo, lo hemos hecho bastante bien. Personalmente, sé que todavía no estoy en el mejor nivel que puedo alcanzar en este momento, pero yo creo que las cosas van por buen camino”, dijo.

Con respecto al favoritismo de algunos corredores como los son Tadej Pogacar y Jonas Vengegaard, y al “predecible” campeón para esta versión, no se siente presionado y aseguró que no hay ningún hombre del lote invencible quedan muchas etapas por disputar, además, los demás saldrán a dar la pelea y el ira tras su propios objetivos.

“Yo creo que nadie es invencible y ya se ha demostrado. Vingegaard le ha ganado y le ha ganado muy bien además. Yo creo que Vingegaard es un corredor que puede hacerlo muy bien, está esperando su momento, no se deja llevar. Y a veces es mejor tener un poco de paciencia que simplemente hacer algunas exhibiciones. Es bueno para el ciclismo, pero también para ganar hay que correr con cabeza fría”, sentenció.

El corredor colombiano en su preparación para la edición 111 del Tour de Francia - crédito @INEOSGrenadiers/X

Así se encuentra la clasificación general del tour de Francia en su edición 111 luego de la etapa 10

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 40 horas, 2 minutos y 48 segundos.

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - a 33 segundos.

3. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 1 minuto y 15 segundos.

4. Primoz Roglic (Red Bull - BORA - Hansgrohe) - a 1 minuto y 36 segundos.

12. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 5 minutos y 25 segundos.

14. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - 5 minutos y 53 segundos.

71. Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) - 58 minutos y 18 segundos.

156. Fernando Gaviria (Movistar Team) -1 horas, 43 minutos y 55 segundos.

El corredor zipaquireño estaba dentro del listado de los corredor que iban a participar por Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, sin embargo, la escuadra británica no dio el permiso y en su reemplazo estará el bogotano Santiago Buitrago del Bahrain Victorious.

Rodada de Egan Bernal por Bogotá previo a sus vieajes a coorre en Europa - crédito @eganbernal/Instagram