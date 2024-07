Richard Ríos, figura de la selección Colombia, habló del partido contra Brasil: “El invicto no nos pone como favoritos”

Reimond Manco rechazó una nueva convocatoria de Christian Cueva a la selección peruana: “No debería estar”

El ex ‘Jotita’ aseguró que no lo convocaría a ‘Aladino’ a la ‘bicolor’ porque no tiene un buen presente futbolístico. Pidió que se le dé oportunidad a otros jugadores que tienen equipo y mejor presente