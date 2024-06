Antes del juego frente a Paraguay, Lorenzo se alejó de ser candidatos al título: “Casi nunca gana el favorito”

El entrenador habló antes del debut frente a Paraguay - crédito GolCaracol/FCF

El 24 de junio la selección Colombia debutará en la Copa América frente a Paraguay en juego que se disputará en el estadio NRG de Houston, partido programado a iniciar sobre las 5:00 p. m.

En la previa de este compromiso, el entrenador de la Tricolor, Néstor Lorenzo, entregó varias posturas sobre lo que representa su primer torneo como técnico de la selección y las expectativas que existen sobre el equipo nacional.

¿Cómo trabajar para que los titulares y suplentes estén motivados de la misma forma?

“Equiparar el grupo, ayer le dije “Muchachos, aquí no se sientan titulares o suplentes” aquí todos son titular, unos van a jugar 90 y otros 5, pero todos se tienen que sentir titulares, conseguir que todos estén en un nivel bueno, para aportarle a la selección para cuando lo necesite”.

¿Por qué se decidió por Johan Mojica y Deiver Machado como laterales de la selección por izquierda?

“Hay mucha competencia, estuvo Fabra, Fuentes, un chico del juvenil de Nacional. Después tienes que elegir por lo que hicieron, hubo momentos que estuvieron lesionados, pero hoy por hoy están Machado y Mojica, lo están haciendo bien”.

¿Qué diferencias espera respecto al juego frente a Paraguay del 21 de noviembre de 2023?

“Creo que primero el 90% de la nómina, nos olvidamos de nombres que no estuvieron en asunción, que son desequilibrantes en ataque. Cada partido es una historia distinta, pasaron muchas cosas, el momento de los jugadores cambió, es el primer partido y es traicionero porque te juega la ansiedad del debut, va a ser un partido duro, mañana es una historia nueva”.

¿Cómo manejar el favoritismo que existe sobre la selección Colombia para la Copa América?

“No es que uno no esté ilusionado, pero el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. No nos vamos a subir a eso, vamos partido a partido, es más, menos, pelota a pelota, así se ganan los partidos, le digo a los jugadores. Mañana es otra historia, respecto a lo mental, es un compromiso interno de apuntar a algo, la Copa América es un torneo importante, pero el proceso sigue, el compromiso es crecer cada día”.

¿El mensaje sobre el favoritismo es el mismo adentro del grupo?

“Sin duda que siento que el equipo está en un buen momento, pero vamos partido a partido, no es que es el momento, se va a ver mañana cuando arranquemos, Dios quiera que clasifiquemos, pero el campeón se va armando de menos a más, generalmente no llega el que hace cuatro goles en el primero partido”.

¿Cómo explotar el talento de James y cómo cambia el planteamiento táctico con él en cancha?

“En cuanto a James, sabemos que es importante con la pelota, debemos de generarle esas condiciones, generarle opciones para que él distribuya, en lo táctico, hay un esquema que uno elige que tiene que adaptarse en cuanto al posicionamiento del rival, lo de los números es un poco mentiroso, porque los laterales los contás como cuatro, pero si están en campo contrario ya no son cuatro, es muy variable, es versátil y dinámico”.

¿Qué ofrecen de diferente los centrales además de John Lucumí?

“Cada uno tiene una característica que lo destaca, Yerry tiene mejor juego aéreo, Davinson es rápido, Cuesta es técnico, te puede jugar hasta de volante, son buenos jugadores y van a aportarle a la selección cuando toque”.

¿Colombia tiene un adicional por el tiempo que ha tenido para trabajar con el equipo completo?

“Nosotros hemos trabajado mucho, en Barranquilla para tener al plantel parejo y luego en lo táctico y los aspectos característicos del equipo, pero digo que los días y la fecha FIFA hizo que todos los equipos estén, todos han trabajado lo mismo”.

Jhon Córdoba y su sueño de triunfar con Colombia

Junto al entrenador, el otro protagonista de la rueda de prensa fue el atacante Jhon Córdoba, que se perfila a ser titular en el debut frente a Paraguay; sobre esto, el delantero afirmó que confía en poder cumplir con las expectativas.

¿Cómo fue la espera del llamado a la selección?

“Fue una larga espera, la verdad, pero el tiempo de Dios es perfecto, las cosas se dan cuando se tienen que dar, agradecimiento a los profes que me dieron la oportunidad, ahí voy a estar, esperando la oportunidad”.

¿Qué espera de Paraguay?

“Por la última experiencia, sabemos que no va a ser un partido fácil, tenemos jugadores preparados para este tipo de partidos, lo vamos a sacar con Dios por delante”.

¿Cómo se siente respecto al esquema que plantea Néstor Lorenzo y el balón nuevo para la Copa América?

“La preparación que hemos venido haciendo es bastante buena, hay tiempo suficiente para acoplarnos al sistema. Somos futbolistas profesionales y tenemos que adaptarnos al balón, seguramente no va a ser inconveniente. Las oportunidades que he tenido en los sistemas del profe me he adaptado y como lo dije anteriormente, estaré para aprovechar, las decisiones se las dejo al profe”.

¿Pensó en renunciar a la selección antes de que fuera llamado por Lorenzo?

“Después de tanto tiempo, obvio, le pasan todo tipo de cosas por la cabeza, nunca deje de confiar, nunca deje de trabajar. Este es el premio por la constancia, el profe me está prestando la oportunidad y la aprovecharé al máximo”.