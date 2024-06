Gustavo Serpa pidió disculpas a Santa Fe y sus hinchas por llamarlo “el equipo pequeño de Bogotá”: esto dijo el presidente de Millonarios

Falcao reunido con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, y Enrique Camacho, presidente del club - crédito @JFCadavid/X

Radamel Falcao García, conocido como el “Tigre”, se unió a las filas de Millonarios FC, en un movimiento considerado histórico para el fútbol colombiano. La noticia ha desatado un gran entusiasmo entre los aficionados y ha generado altas expectativas para la próxima temporada bajo la dirección de Alberto Gamero.

Gustavo Serpa, el máximo accionista de Millonarios, detalló en una entrevista con W Radio el esfuerzo detrás de este fichaje y su impacto en el equipo y en el Fútbol Profesional Colombiano. Según Serpa, la llegada de Falcao podría motivar a otras figuras destacadas a considerar su regreso al país. Serpa agregó: “Ya tenemos a jugadores de renombre como Rodallega, Bacca y Adrián Ramos, y la presencia de Falcao solo va a hacer que brillen aún más”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En cuanto al contrato de Falcao, Serpa explicó que inicialmente será por seis meses, con la posibilidad de extenderlo. “Cada día tiene su afán. Queríamos traerlo ahora, al menos por seis meses. Veremos cómo evolucionan las cosas”, precisó. Las declaraciones de Serpa no se limitaron a resaltar a su equipo, sino que también incorporaron una crítica hacia Independiente Santa Fe: “Rodallega está en el equipo pequeño de Bogotá”, comentó, lo cual provocó controversia entre ambos grupos de aficionados.

El dirigente dio detalles de como se llevaron a cabo las negociaciones para que Falcao se convirtiera en nuevo jugador de Millonarios - crédito Millonarios FC

En una segunda entrevista, esta vez con Caracol Deportes, el máximo accionista de Azul y Blanco volvió a referirse de su comentario y se vio obligado a pedir disculpas. El dirigente aseveró que se trató de una broma a Julio Sánchez Cristo, director del programa matutino de W Radio, y que su intención nunca fue ofender a los hinchas de Santa Fe:

“Hice un comentario respecto a Santa Fe jocoso a Julio Sánchez, que me hace chistes pesados todo el día al aire. Le hice un comentario de amigos y se ha vuelto la causa de agresiones permanentes y ofensas. Lo último que quería era ofender a los hinchas de Santa Fe. Esto era un comentario entre amigos, respeto mucho a los hinchas. En mi familia hay hinchas de Santa Fe, mis mejores amigos, algunos lo son. Si alguien se sintió ofendido, lo lamento y para nada es irrespetar al rival de patio”, declaró Serpa.

Radamel Falcao se refirió al respeto por Santa Fe que le inculcó su papá

Radamel Falcao García llegó a Millonarios para cumplir su sueño y el de la hinchada del Embajador - crédito Colprensa/Mariano Vimos

Falcao destacó su respeto por Santa Fe y recordó la influencia de su padre, Radamel García King, que tuvo una carrera destacada en el club cardenal. En una entrevista con Caracol Radio, Radamel compartió una conversación con su padre en la que él le pedía no olvidar la importancia de Santa Fe para su familia, incluso si algún día jugaba para Millonarios, según reportó la emisora.

“Sí, lo hablé con él. Como todos saben, él se formó en Santa Fe, y cuando le dije que me gustaba Millonarios, pues él lo respetó mucho. Y yo también le dije, espero algún día jugar en Millonarios. Con mucho respeto lo que me dijo fue ‘ves esa casa donde estamos viviendo, esto es gracias a Santa Fe. Por favor respeta eso por más que juegues en Millonarios’. Esa es una de las conversaciones que tuve con él y hoy, ya que no está conmigo, voy a tratar de honrarlo porque es una promesa que le hice”

García King debutó en la máxima categoría del fútbol colombiano con Santa Fe en 1977 y tuvo una carrera variada que incluyó jugar en equipos como Junior de Barranquilla, Unión Magdalena, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, e Independiente Medellín antes de pasar al Deportivo Táchira en Venezuela.

Falcao explicó que su inclinación por Millonarios surgió durante su infancia, época en la que entrenaba con el club cuando su familia volvió a Bogotá desde Venezuela.