Néstor Lorenzo dejó picantes declaraciones sobre su convocatoria para la Copa América: esto dijo el argentino

La selección Colombia tiene un invicto de 21 encuentros - crédito Neil Hall/EFE/EPA/

La selección Colombia continúa trabajando con miras a la Copa América que se celebrará en Estados Unidos entre el 20 de junio de 14 de julio. La Tricolor se encuentra concentrada en Barranquilla, en donde han llegado uno a los 28 citados por Néstor Lorenzo.

Cabe recordar que el combinado cafetero estará en La Arenosa hasta el 5 de junio, cuando partirá a suelo estadounidense para ultimar detalles de cara a su presentación en el torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Como en toda convocatoria de Néstor Lorenzo desde que asumió las riendas de la selección Colombia a mediados de 2022, la prensa ha cuestionado la ausencia de algunos jugadores en la Tricolor debido al nivel mostrado en sus equipos.

Uno de los nombres que más hizo en los medios de comunicación por su no llamado es Kevin Mier, de gran nivel en el fútbol mexicano, pero Lorenzo se decantó por Álvaro Montero de Millonarios y David Ospina de Al Nassr de Arabia Saudita.

En su momento también hubo polémica por la no convocatoria de Miguel Ángel Borja, delantero al servicio de River Plate, que regresó a la selección Colombia tras dos años de ausencia.

Lorenzo se refirió a los jugadores ausentes

Néstor Lorenzo dirigirá su primera Copa América como entrenador - crédito Matthew Childs/ Reuters

Durante la última rueda de prensa de la selección Colombia, el argentino estuvo presente y fue claro al momento de responder sobre sus convocatorias.

“Está bien que la prensa pida jugadores, pero que me digan quién sale cuando entre uno. Yo quisiera tener más jugadores, verlos a todos; pero si llamo 40, faltará el 41, estará en discordia. Cuando viene un jugador, debe salir uno… y parece que se critica al que está y se elogia al que no está. Esa antipatía de nombrar al que tiene que salir, es la que me causa a mí cada vez que debo tomar decisiones”, dijo el entrenador de la selección Colombia.

Y agregó: “El grupo está bien. Todos saben que no está definida la lista definitiva de la Copa América. Tenemos que entregarla el 15, el mismo día que jugamos contra Bolivia. Ellos saben que estar aquí ya es un motivo de orgullo, sabemos que otros muchachos pudieron estar acá, pero no están por distintos motivos… buscamos lo mejor”.

En cuanto al trabajo que ha realizado el grupo de jugadores en los últimos días, Lorenzo destacó que junto a su cuerpo técnico han tratado de equilibrar las cargas físicas.

“Acá tenemos un microciclo previo a la Copa América, con partidos. Esperamos que no pase nada, pero estamos preparados para cualquier eventualidad. Estamos viendo posibilidades en el equipo, de jugadores que cubran varias posiciones, el módulo… tomar la decisión final será muy fina”.

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia durante un entrenamiento de la Tricolor - crédito FCF

Sobre el objetivo en la Copa América dijo: “La manera de competir es yendo partido a partido, no pensamos en lo que ya se hizo. El equipo debe ir creciendo en rendimiento, en variantes, en crecimiento de las posibilidades que podamos tener en el grupo, esas cosas nos dan mucha satisfacción, más allá de los resultados. No vivimos del recuerdo y de los buenos resultados”.

Calendario de la selección Colombia

Cabe recordar que Colombia sostendrá dos encuentros amistosos ante Estados Unidos y Bolivia el 8 y 15 de junio, respectivamente. La primera escala de la Tricolor será en Washington hasta el 13 de junio. Posteriormente, viajarán a Hartford, Connecticut donde enfrentarán a los del Altiplano. Por último, se dirigirá a Houston para su primer partido de la Copa América, estos son los días y hora de los partidos:

Colombia vs. Paraguay

Fecha: 24 de junio.

Estadio: NRG Stadium, Houston.

Hora: 5:00 p. m. (hora colombiana)

Colombia vs. Costa Rica

Fecha: 28 de junio.

Estadio: State Farm Stadium, Glendale.

Hora: 5:00 p. m. (hora colombiana)

Brasil vs. Colombia

Fecha: 2 de julio.

Estadio: Levi’s Stadium, Santa Clara.

Hora: 8:00 p. m. (hora colombiana)