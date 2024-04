Reconocido jugador del Junior habría dejado “embalada” a una mujer: le envió un domicilio pero no lo pagó

Jhon Vélez estaría envuelto en una situación de "indisciplina" fuera del club - crédito Colprensa

En medio del cierre de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay I-2024, un jugador del Junior estaría envuelto en una polémica personal que se tornó viral rápidamente gracias a las redes sociales.

Por medio de un video en TikTok, una mujer de nombre Valentina, expuso al futbolista Jhon Vélez de haber sido el responsable de una situación bastante incómoda para ella. Según narró en su publicación, el volante de 20 años de edad le habría mandado un domicilio a la muchacha a las 3 de la mañana, sin pagar.

“Son las 3 de la mañana, pero no puedo de la rabia, necesito hablar. La portería me llama a decirme que tengo un pedido abajo, pero yo nunca pedí nada, a lo que me responden que lo envió Jhon Vélez. Yo sé quién es él, yo lo conozco, pero no pedí eso, y luego me dicen que ahí está el domicilio, que tengo que pagar en efectivo y que es un pedido bien grande”, aseguró la joven.

Esto ocasionó el malestar de Valentina, puesto que ella en ningún momento acordó con Vélez de recibir el domicilio y lógicamente no iba a pagar algo que no había pedido; denunciando al futbolista de desconsiderado, puesto que obligó a los domiciliarios a entregar un pedido en altas horas de la madrugada que nadie iba a aceptar.

“Él lo hizo en maldad hacia mí, sin pensar que esos domiciliarios que están trabajando a esa hora no les sobra la plata y ahora les toca devolverse con eso. No sabe cuántos domicilios dejaron de hacer para traer este y que yo no lo vaya a recibir”.

Posteriormente, detalló que este acto de enviarle este pedido sin pagar fue a modo de “maldad” hacia ella, puesto que según su versión de la historia, luego de una salida que tuvieron, Vélez comenzó a reprocharle sobre su vida e intentar controlarla.

“Usted no tiene idea de las repercusiones que puede tener eso en ellos, solo lo hizo para hacerme la maldad a mí. Y ustedes dirán ¿maldad por qué? ¿Qué le hiciste? Le acepté una salida a comer, me trajo a mi casa, no pasó absolutamente nada y ese hombre empezó a creerse con autoridad sobre mí, que por qué no le decía en dónde estaba, que con quién estaba y demás”, detalló Valentina.

La publicación de inmediato ocasionó varios comentarios que cuestionaron la disciplina y educación con la que está creciendo el fútbolista profesional colombiano promedio, puesto que este tipo de situaciones se dan comunmente.

“Otro jugador joven más en Junior que propicia rumores de indisciplina, lastimosamente se repite una historia más, donde los malos hábitos se imponen al talento. ¿Qué pasará con los jugadores en proyección? ¿No están preparados para ser profesionales del fútbol? ¿Las altas sumas de dinero los afecta?”. -@PTiburona

“Por eso es que un colombiano de Boca (Sebastián Villa) estando en su prime, le tocó irse para una liga de mierda de Europa. Consiguen dinero, salen de esos barrios horribles donde les tocó nacer, y van y se juntan con una de un barrio de esos “. -@danielacarvaj19

“A nadie le interesa lo que pasa entre esos dos, los dos valen huevo, pero el man por creer que ser jugador de Junior ya cree que todas van a caer y la otra por aceptarle la salida, vea si tú no querías nada con el man desde un principio no acepte ningún tipo de invitación”. -@gc0295

No obstante, el desenlace de la historia quedó inconcluso, puesto que la muchacha implicada no volvió a hablar o subir posteos sobre lo acontecido. Aparte de esto, sembró dudas sobre lo que sucedió luego de haber subido el video, puesto que poco tiempo después lo borró de su cuenta.