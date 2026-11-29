La compra legal de armas en Colombia exige permisos, controles y validación de antecedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La inseguridad y la percepción de riesgo han llevado a más colombianos a buscar información para adquirir armas de fuego, pese a que el acceso continúa sujeto a permisos y controles estatales. En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el 8 de septiembre la firma del Decreto 1368 de 2026, que levantó la suspensión general sobre permisos de porte.

El mandatario sostuvo que durante años “se restringió a quienes cumplían la ley, mientras los delincuentes se armaban de forma ilegal”, y aseguró que la decisión no implica un porte libre: “Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano confirmó en su cuenta oficial de X que firmó el decreto que suspendía la medida en Colombia - (@ABDELAESPRIELLA/X)

La norma restableció la eficacia de permisos de porte que estaban suspendidos, pero no modificó el régimen de autorización previsto en el Decreto Ley 2535 de 1993 ni habilitó a cualquier persona para llevar un arma en espacios públicos.

La medida fue seguida por una oleada de consultas y compradores en los portales oficiales. Al día siguiente de la firma del decreto, la página de la Industria Militar de Colombia (Indumil) registró fallas de acceso en medio de la demanda de usuarios interesados en trámites e información sobre armas.

El Decreto 1368 de 2026 levantó la suspensión general sobre los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. (Ministerio de Defensa Nacional)

De hecho, durante septiembre, la sección de consulta de precios del portal recibió más de 44.900 visitas y, entre el 9 y el 30 de ese mes, se comercializaron 1.047 armas a civiles, frente a 411 en el mismo periodo del año anterior, un aumento del 154%.

PUBLICIDAD

Para obtener un arma de fuego para uso personal en Colombia, se tienen en cuenta varios requisitos establecidos por las entidades oficiales. No obstante, algunos ciudadanos, en vista de que podrían tardar más de lo esperado, buscan vías distintas a los canales institucionales, entre ellas los llamados “tramitadores”.

La Industria Militar de Colombia comercializó 1.047 armas a civiles durante septiembre tras el cambio de normativa. (Captura de Pantalla Indumil)

Frente a ello, el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares (Dccae) ha advertido que estos intermediarios no están autorizados para gestionar permisos y que acudir a ellos puede exponer a los interesados a estafas, suplantaciones y eventuales consecuencias judiciales. Sin embargo, Infobae Colombia conoció una denuncia de un ciudadano en la que expone la forma en la que se realizan este tipo de trámites en tiempos inferiores a lo normal.

PUBLICIDAD

La denuncia

El denunciante, que pidió mantener su identidad bajo reserva por razones de seguridad, afirmó que encontró a una persona identificada como Anderson Díaz que ofrecía sus servicios como “Asesor Comercial” para gestionar la compra y los permisos de armas de forma irregular desde un local comercial denominado “Variedades & Tecnología”, ubicado en el Centro Administrativo Nacional - CAN (Calle 44 No. 54-70), frente a las instalaciones de Indumil, en el centro occidente de Bogotá .

Según su relato a este medio de comunicación, esa alternativa surgiría por las dificultades que, asegura, enfrentan los usuarios al intentar completar el procedimiento directamente en las plataformas y canales de atención oficiales.

PUBLICIDAD

Los intermediarios fijaron cobros de hasta 29 millones de pesos por pistolas Córdova con permisos especiales. (crédito Ministerio de Defensa)

“Cuando llegas al DCCAE o Indumil y vas a adquirir un arma de fuego, no puedes entrar a comprarla. Debes adquirirla a través de la página del DCCAE”, afirmó el ciudadano. Señaló que, al ingresar al sistema, le aparecía que no había disponibilidad de armas o que se requería una autorización previa. “¿Quién te da esa autorización si no hay nadie que te atienda ni por teléfono ni personalmente?”, cuestionó.

Posteriormente, el denunciante aseguró que este intermediario cobra entre $20 millones y $ 30 millones por armas que, según dijo, tendrían un precio oficial de entre $6 millones y $7,5 millones, respectivamente. “Te la aprueban en menos de un mes”, afirmó.

PUBLICIDAD

El ciudadano consideró que esa situación podría responder a actos de corrupción y dijo que presentó una denuncia penal, acompañada de grabaciones y fotografías, ante las autoridades competentes. “Puse la denuncia penal sobre eso. No estoy hablando paja”, sustentó.

Un usuario presentó una denuncia penal por cobros de hasta 30 millones de pesos en gestiones no autorizadas de armamento. (Suministrado a Infobae Colombia)

Un trámite “VIP”

Para contrastar la información, Infobae Colombia acudió al lugar mencionado en la denuncia. Al ingresar al local comercial, estaba Anderson Díaz, que se identificaba como asesor comercial, de acuerdo con una de las tarjetas de presentación que se encontraban en el establecimiento mencionado.

Allí, este medio de comunicación sostuvo un intercambio con el vendedor en la que se confirmó el ofrecimiento de sus servicios para gestionar el procedimiento de compra y permiso a cambio de sumas superiores a los valores que el denunciante atribuyó a la venta oficial.

PUBLICIDAD

El local mencionado en la denuncia, ubicado en el sector del CAN cerca de instalaciones de Indumil, es el punto desde el que intermediarios ofrecen acelerar procesos de compra y permisos de armas (Infobae Colombia)

Durante la conversación, grabada de forma discreta, el asesor indicó que una pistola Córdoba (arma corta semiautomática de calibre 9 × 19 mm, diseñada y fabricada en Colombia por la Industria Militar - Indumil) costaba $23 millones, y que el valor podía aumentar con un permiso que denominó como “especial nacional” o “porte industrial”.

“Súmale seis (millones), seis más”, respondió al ser consultado por ese adicional. Más adelante, señaló que la misma opción podía llegar a $29 millones. Sobre otro modelo, de la marca EZ, fijó un precio de $27 millones, respectivamente.

El vendedor describió su oferta como un “procedimiento VIP” en el que el comprador debía aportar sus documentos, el examen psicométrico y el certificado del curso de manejo de armas.

PUBLICIDAD

La tarjeta de presentación entregada por el supuesto asesor comercial, mencionado en la denuncia por ofrecer intermediación para trámites de armas de fuego. (Suministrado a Infobae Colombia)

“Hacemos todo el procedimiento y usted lo único va es a reclamarla”, aseguró. También afirmó que el proceso tardaría cerca de dos meses y que el interesado no tendría que acudir a una entrevista adicional.

Respuesta de las Fuerzas Militares

Consultado por Infobae Colombia, el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos de las Fuerzas Militares (Dccae) expresó su rechazo a la actividad de personas que ofrecen gestionar permisos y procesos para adquirir armas de fuego. La dependencia, en un comunicado a este medio de comunicación, indicó que ha recibido denuncias por presuntas estafas y suplantaciones relacionadas con ese tipo de ofrecimientos.

“Las Fuerzas Militares no tienen convenios con terceros, gestores ni intermediarios para adelantar ningún tipo de solicitud”, indicó el Departamento en su respuesta. Añadió que todos los trámites son personales, directos y no requieren dádivas ante la entidad. De acuerdo con el comunicado, “recurrir a personas ajenas a la institucionalidad puede exponer a los ciudadanos a delitos y fraudes”.

PUBLICIDAD

El Departamento Control Comercio de Armas afirmó que no autoriza a terceros para adelantar solicitudes de permisos. (DCCAE)

La oficina invitó a los interesados a acudir únicamente a los canales dispuestos por el Comando General de las Fuerzas Militares y las seccionales de Control Comercio de Armas en el país. Además, pidió a quienes hayan sido víctimas o tengan conocimiento de personas que exijan dinero a nombre de la institución que presenten la información ante la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

“Actuar dentro del marco de la legalidad, con transparencia y cumpliendo los requisitos de ley, es la única garantía para evitar inconvenientes judiciales o pérdidas económicas”, mencionó la entidad.

¿Cómo es el trámite?

El trámite legal para comprar un arma en Colombia comienza en la plataforma SIAEM 2.0 del DCCAE. Allí el solicitante crea un usuario, selecciona si requiere permiso de tenencia o de porte, autoriza la consulta de antecedentes ante la Fiscalía y la Dijín, carga los documentos exigidos y agenda una cita. La tenencia permite conservar el arma en el inmueble autorizado; el porte permite llevarla consigo bajo las condiciones establecidas en la ley.

El procedimiento oficial exige el registro en la plataforma SIAEM 2.0 y la validación presencial de antecedentes. (DCCAE/Sitio Web)

Después de la revisión de la solicitud, el ciudadano debe asistir personalmente a la seccional del DCCAE que corresponda para la validación de documentos, toma de huellas, fotografía y entrevista. Si la autoridad aprueba el permiso y genera la liquidación, el pago puede realizarse por los canales habilitados por Indumil, incluso mediante PSE o consignación bancaria.

Con el permiso expedido y el pago confirmado, el comprador puede retirar el arma en un almacén de Indumil con su documento de identidad. Para orientación, el DCCAE dispone del PBX en Bogotá (601) 426 1416; los ofrecimientos irregulares pueden ser reportados a la línea 157 o al correo yodenuncio@indumil.gov.co.