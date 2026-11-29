Abel Matiz, Subsecretario de Calidad y Permanencia de la Secretaría de Educación explicó que el cambio poblacional ya altera la matrícula escolar, las necesidades sanitarias y las perspectivas laborales, por lo que las autoridades ya preparan respuestas para una sociedad con mayor presencia de adultos mayores (Secretaría de Educación - Suministrado a Infobae Colombia)

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En nueve años, Bogotá perdió 42.860 nacimientos anuales. La ciudad pasó de 98.653 bebés nacidos vivos en 2016 a 55.793 en 2025, una reducción del 43,4% que ya se refleja en las aulas y abre interrogantes sobre el mercado laboral, los servicios de salud, el cuidado y la sostenibilidad de las pensiones.

El descenso ocurre mientras la fecundidad de la capital se sitúa alrededor de 0,8 hijos por mujer, según cifras preliminares de la Secretaría Distrital de Salud. La proporción está muy por debajo del nivel de reemplazo generacional, estimado en 2,1 hijos por mujer, y coloca a Bogotá en el centro de la transformación demográfica que atraviesa el país.

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Los resultados definitivos de 2025 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran que en Colombia hubo 441.537 nacidos vivos, 12.364 menos que en 2024, equivalente a una caída de 2,7%. Aunque el retroceso nacional fue el menor desde 2022, la capital, que concentra el mayor volumen de nacimientos, también mantuvo su descenso: fue de 1,3 % frente al año anterior, luego de haber sido de 7,2 % en 2024.

El boletín de Estadísticas Vitales del Dane precisa, a su vez, que entre enero y julio de 2026 hubo un repunte nacional preliminar de 1,5 % frente al mismo lapso de 2025.

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La fecundidad bogotana bajó de 1,9 a 0,8 hijos por mujer desde 2005

Para Amanda Rodríguez, profesora del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana, la caída de los nacimientos debe leerse dentro de una transición que combina menor fecundidad, mayor esperanza de vida y envejecimiento de la población. La experta señaló en entrevista con Infobae Colombia que la tasa global de fecundidad de la capital pasó de cerca de 1,9 hijos por mujer en 2005 a una estimación preliminar de 0,8 en 2025.

“No existe una única causa. Es el resultado de la interacción de diferentes transformaciones económicas, sociales, culturales y demográficas”, especificó la experta.

La académica advirtió que el dato no permite concluir que la población joven haya renunciado a la maternidad o la paternidad: “Hay un aspecto que merece especial atención: no toda reducción de la fecundidad significa que las personas ya no quieran tener hijos”.

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El proyecto Fertiplan, liderado por el instituto, encontró que cerca del 60% de los jóvenes encuestados quiere tener hijos, pero encuentra obstáculos para concretar ese propósito: “Existe una brecha no atendida entre la fecundidad deseada y la finalmente alcanzada”.

El desplome demográfico alcanza también las aulas, modifica la demanda de bienes infantiles y anticipa mayores exigencias para la atención geriátrica, la productividad empresarial y la protección social en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes ya no creen que cada hijo trae ‘un pan bajo el brazo’

Vivienda, empleo, tiempo disponible, redes de apoyo, servicios de cuidado y la percepción de estabilidad económica intervienen en esa decisión, según la especialista. Su planteamiento conecta con los testimonios recogidos por Infobae Colombia, uno de ellos es el de una mujer de 26 años que explicó que no contempla la posibilidad de ser madre porque no tiene la seguridad financiera que considera necesaria para ofrecer educación, salud, actividades y cuidados a un hijo.

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“No estoy en un momento económico estable para poderle brindar a un hijo todo el espectro de necesidades que yo considero necesidades básicas y no estoy de acuerdo tampoco con esa frase de: ‘Es que un hijo trae el pan debajo del brazo’, porque hay muchos casos en los que no se ve muy bien el pan debajo del brazo. Creo que nosotros como adultos debemos proporcionar ese pan antes de pensar que es que él va a traer bendición”, expresó la joven, al cuestionar las ideas arraigadas en generaciones anteriores.

Una pareja entrevistada dijo que la violencia, la salud mental y el costo de criar a un menor hacen parte de su decisión de no tener hijos. Por otro lado, un hombre de 30 años, perteneciente a la comunidad Lgbt+, vinculó su decisión a la necesidad de alcanzar madurez emocional, estabilidad económica y un entorno social más abierto para formar una familia.

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La capital colombiana pasó de registrar casi cien mil bebés vivos a menos de sesenta mil, mientras la fecundidad cae y transforma colegios, empleo, cuidados, pensiones y servicios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en los colegios ya empiezan a apreciarse

La reducción de los nacimientos ya llegó al sistema escolar. Abel Matiz, subsecretario de Calidad y Permanencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, indicó en diálogo con Infobae Colombia que los nacimientos en la ciudad se redujeron cerca de 46% en la última década y que la matrícula de colegios públicos y privados cayó alrededor de 13% entre 2021 y 2026.

La contracción se concentra en preescolar y los primeros grados de primaria. Matiz sostuvo que el desafío no equivale automáticamente al cierre de instituciones, sino a reorganizar la oferta según las condiciones de cada territorio: “La disminución de los estudiantes no significa automáticamente el cierre de los colegios, significa que sí debemos planear mejor la oferta educativa, revisar las necesidades de cada territorio y organizar nuestros recursos para garantizar el acceso y la permanencia escolar”.

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La Administración distrital busca aprovechar la menor presión sobre los cupos para disminuir el número de alumnos por docente. En primera infancia, la meta es conformar grupos de entre 20 y 25 niños, una medida que, de acuerdo con el funcionario, permitiría un acompañamiento pedagógico más cercano. También mencionó la ampliación de la jornada única y un mejor uso de la infraestructura existente.

El funcionario explicó que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán trabaja para anticiparse a los cambios: “Una de las oportunidades más importantes está en la organización de las aulas (...). Podemos aprovechar la transformación demográfica para mejorar las condiciones en las que enseñamos y aprendemos. También nos permite avanzar en la ampliación de la jornada única, ofrecer más tiempo para el aprendizaje y el bienestar, y utilizar mejor nuestra infraestructura educativa”.

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El efecto puede continuar hacia la educación superior. Omar Patiño, profesor de Economía de la Universidad Ean, señaló que las generaciones menos numerosas que nacieron durante la última década llegarán paulatinamente a las universidades.

“Los niños que deberían estar entrando a la universidad en cinco o seis años ya no van a estar”, dijo el economista, que prevé que algunas instituciones tendrán que buscar nuevas estrategias, alianzas o procesos de integración.

La contracción obliga a replantear la oferta educativa, el mercado de cuidados y la planificación económica, con efectos que podrían extenderse durante las próximas décadas en toda la región metropolitana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo y el empleo cambiarán con una población de mayor edad

Patiño explicó que el ajuste no se limita a la educación. Los bienes y servicios asociados a la infancia, como pañales, ropa infantil, juguetes, jardines y útiles escolares, tendrán una demanda menor a medida que desciende el número de niños. En sentido contrario, crecerá el mercado orientado a las personas mayores, desde servicios de cuidado hasta residencias geriátricas.

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El profesor citó la expansión de las casas geriátricas en Bogotá como una muestra de esa reconfiguración. En su análisis, la ciudad debe prepararse para una economía donde los adultos mayores tengan más peso como consumidores y usuarios de servicios. Rodríguez propuso avanzar en una economía plateada que los reconozca también como trabajadores, emprendedores y portadores de conocimiento.

El envejecimiento tendrá, además, efectos sobre la disponibilidad futura de trabajadores. El Banco de la República calculó que la menor participación de los jóvenes en la población en edad de trabajar explica 0,55 puntos porcentuales de la reducción de 1,5 puntos de la tasa de desempleo en las 23 principales ciudades entre los trienios 2011-2013 y 2022-2025. Así, se estima que el cambio demográfico podría reducir otros 0,5 puntos la tasa urbana hacia 2040 si se cumplen las proyecciones de población.

Aunque es necesario reiterar que una menor tasa de desempleo vinculada al envejecimiento no implica, por sí misma, una mejora del mercado laboral. Con el paso de los años, una fuerza de trabajo que crece menos obliga a elevar la productividad y a adaptar los empleos a trayectorias laborales más largas.

Amanda Rodríguez, de la Universidad de La Sabana, afirmó que las empresas tendrán que revisar sus estrategias ante una plantilla de mayor edad y que la ciudad necesita incorporar escenarios demográficos hasta 2050 en su planificación económica.

La salud infantil deberá priorizar prevención y atención especializada

La menor natalidad tampoco reduce de manera automática la necesidad de pediatras. Tomás Felipe Díaz Angarita, coordinador del servicio de Pediatría del Hospital Infantil Universitario de San José, explicó que la especialidad acompaña a niños y adolescentes durante años, con seguimiento al crecimiento, el neurodesarrollo, las enfermedades crónicas y la salud mental.

“Que nazcan menos niños no significa que se necesiten menos pediatras”, afirmó Díaz Angarita a Infobae Colombia. Para el médico, el sistema debe fortalecer los controles preventivos, la detección oportuna de dificultades de aprendizaje y desarrollo, y el manejo de casos que requieren varias especialidades. También planteó que la telemedicina puede complementar la atención en algunos casos, sin sustituir las consultas presenciales que exigen examen clínico.

Las diferencias territoriales serán decisivas. De acuerdo con SaluData, 8 de las 20 localidades tuvieron en 2025 tasas de natalidad superiores al promedio de la ciudad, aunque todas comparten una trayectoria descendente: “Menos niños no puede significar, bajo ninguna circunstancia, que geográficamente estén más desprotegidos”.

La diferencia registrada durante el período analizado anticipa una menor presión sobre los cupos escolares, lo que obliga a repensar las erstructuras actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado y la protección social demandarán más recursos distritales

La presión más visible del envejecimiento se trasladará a los sistemas de cuidado. Para octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Integración Social contabilizaba 1.443.658 personas mayores de 60 años en Bogotá. Las proyecciones distritales apuntan a que ese grupo podría representar cerca del 30% de los habitantes de la capital en 2050, según los datos citados por la profesora del Instituto Latinoamericano de la Familia de la Universidad de La Sabana, Amanda Rodríguez.

La experta señaló que las pensiones corresponden a un sistema de regulación y financiación nacional, pero que la ciudad sí verá impactos en salud, programas sociales, subsidios, acompañamiento, infraestructura y servicios de atención domiciliaria. El reto incluye enfermedades crónicas, rehabilitación, prevención de la dependencia, transporte adaptado y apoyo a los mayores que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, el Índice Global de Pensiones Marsh CFA Institute 2026 otorgó a Colombia una calificación de C+ y 63,3 puntos. El estudio ubicó la sostenibilidad como su componente más débil, con 54,3 puntos. Mayra Dau, líder de Inversiones y Retiro para Marsh Colombia, Centroamérica y el Caribe, indicó que la fecundidad de 1 hijo por mujer en 2025, la informalidad laboral y la baja continuidad de los aportes aumentan la presión sobre el sistema.

“Para Colombia, las prioridades son ampliar la cobertura y la continuidad de las cotizaciones, fondear las obligaciones pensionales futuras y adaptar el sistema a una población que vivirá más años”, indicó Dau. Aunque se debe tener en cuenta que más del 54% de los trabajadores se desempeña en la informalidad y que alrededor del 36% cotiza con regularidad.

La sostenibilidad pensional es uno de los factores que probablemente represente cambios en un futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migración puede aliviar el ajuste, pero exige una estrategia regional

La movilidad de población puede compensar parcialmente la menor cantidad de nacimientos. Rodríguez considera que la llegada de trabajadores nacionales e internacionales puede renovar la población en edad laboral, atender déficits en actividades específicas y ampliar la base de consumidores. Para que ese aporte se traduzca en actividad económica, señaló, se requieren reconocimiento de títulos, inserción formal, vivienda, servicios e integración social.

La profesora llamó, además, a mirar la dinámica más allá de los límites administrativos del Distrito. Parte de los habitantes se ha trasladado a municipios de la Sabana mientras conserva su trabajo o actividad económica en la capital. Por ello, una disminución de residentes no equivale necesariamente a una reducción igual de trabajadores presentes en Bogotá.

El debate, según Rodríguez, debe tener una escala metropolitana y un horizonte que supere los períodos de gobierno. Entre sus propuestas están crear un observatorio económico y demográfico con datos por localidades, desarrollar un sistema integral de cuidados, ajustar la política de vivienda a hogares de menor tamaño y promover medidas que permitan conciliar la vida laboral y familiar.