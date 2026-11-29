La congresista cuestionó el hecho de que personas cercanas a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y a su fundación, estén recibiendo contratos en entidades ligadas a la Presidencia (Prensa Jennifer Pedraza)

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La senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, reveló y criticó la celebración de contratos con el Gobierno por parte de personas cercanas a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Por un lado, informó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) contrató de manera directa a una mujer identificada como Erika Patricia Castillo para la prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de fotografía, edición de video de los contenidos audiovisuales y redacción.

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Según las indagaciones de Pedraza, la ciudadana sería la mejor amiga de Ana Lucía Pineda. Además, de acuerdo con la congresista y con el medio de comunicación Cuestión Pública, es cofundadora de la Fundación Luz y Sonrisas, organización sin ánimo de lucro creada por la primera dama. Entre otras cosas, la fundación tiene como objetivo ayudar a la población afectada por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

Jennifer Pedraza denunció que Erika Patricia Castillo Castillo y Amaury Sánchez, presuntamente cercanos a la primera dama Ana Lucía Pineda, firmaron contratos con entidades ligadas al Gobierno (@JenniferPedraz/X - @analu_pineda/Instagram - @amaurysanch/IG)

“Acaba de recibir un contrato por $48 millones presentando una hoja de vida en la que ni siquiera declara su conflicto de interés al haber creado esta fundación con la primera dama. Una fundación que ni siquiera ha sido capaz de rendir cuentas y de actuar con transparencia frente a la recolección de las donaciones y la gestión en territorio de las víctimas del terremoto”, señaló Pedraza.

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En su cuenta de X, la congresista cuestionó el objeto del contrato que suscribió Castillo. Entre las obligaciones específicas que tiene la contratista está “apoyar el cubrimiento de los eventos de articulación y canalización institucional relacionados con iniciativas de cooperación, asistencia y ayuda humanitaria (...) particularmente aquellas que se desarrollen para atender las necesidades derivadas del terremoto ocurrido en Colombia en agosto de 2026″

“¿Su tarea? Cubrir la ayuda humanitaria por el terremoto de agosto. Es la misma emergencia para la que la fundación de la Primera Dama recogió donaciones”, indicó Pedraza.

La congresista Jennifer Pedraza Sandoval reveló las obligaciones del contrato de Erika Patricia Castillo Castillo (@JenniferPedraz/X)

Otro contrato que Jennifer Pedraza cuestiona

Pero la denuncia de la congresista va más allá. En una publicación que hizo en su cuenta de X, advirtió que Amaury Sánchez, esposo de Erika Patricia Castillo, también firmó un contrato con el Gobierno. De acuerdo con su denuncia, el ciudadano ahora está vinculado en un alto cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria, una entidad pública ligada a la Presidencia que se encarga de desarrollar proyectos urbanos de gestión inmobiliaria e infraestructura social para entidades gubernamentales.

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“El banco de talentos: de la esposa de @ABDELAESPRIELLA. No solo el @DapreCol le dio un contrato a la mejor amiga de la primera dama, Erika Patricia Castillo (cofundadora de la fundación de las ayudas del terremoto), sino también al esposo. Al señor Amaury Sánchez la misma Presidencia lo nombró subdirector de Agencia Nacional Inmobiliaria (entidad adscrita al DAPRE)”, indicó la congresista en la red social.

Según la legisladora, el ahora subdirector de la entidad no habría declarado que es esposo de Erika Patricia Castillo, contratista de la Presidencia, ni tampoco que ella hizo parte de la creación de la fundación de la primera dama. “Es más, se le olvidó declarar hasta que tiene esposa”, aseveró la senadora.

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La congresista Jennifer Pedraza Sandoval reveló que Amaury Sánchez, pareja de Erika Patricia Castillo, amiga de la primera dama, fue nombrado como subdirector de Agencia Nacional Inmobiliaria (entidad adscrita al Dapre) (@JenniferPedraz/X)

En relación con el contrato entregado a Erika Patricia Castillo, Jennifer Pedraza planteó varios cuestionamientos al presidente Abelardo de la Espriella, en relación con los criterios que están utilizando desde el Gobierno nacional para seleccionar a los contratistas. La congresista recordó que hay personas con formación académica suficiente y experiencia laboral acreditada que pueden ser tenidas en cuenta.

“Así que le preguntamos al presidente Abelardo de la Espriella: ¿hay aquí una puerta giratoria? ¿Está poniendo puestos la primera dama? ¿Están contratando con recursos públicos funcionarios de la fundación de la primera dama o cuál es el criterio? Porque en este país hay personas muy preparadas para ejercer este tipo de funciones, pero parece que su principal pecado es no ser una cuota de la primera dama”, indicó.

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