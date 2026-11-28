Entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta), las candidaturas presidenciales concentraron una inversión de recursos de $133.547.699.304 (Luisa González/Reuters)

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Transparencia por Colombia dio a conocer dos balances relacionados con el financiamiento de las campañas a la Presidencia de Colombia y al Congreso de la República, de cara a las elecciones que se llevaron a cabo el 31 de mayo (primera vuelta presidencial) y 21 de junio (segunda vuelta presidencial), y el 8 de marzo, respectivamente.

En los informes que presentó, la organización indicó que las campañas presidenciales y legislativas registraron diferencias entre ingresos y gastos que deberán ser revisadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Hallazgos sobre la financiación de campañas para elecciones presidenciales

Con respecto al proceso electoral para la elección del presidente, informó que las 14 candidaturas inscritas inicialmente cumplieron con el registro de ingresos y gastos mientras desarrollaban sus campañas, incluidas las de Carlos Caicedo, Clara López y Luis Gilberto Murillo, que posteriormente retiraron sus aspiraciones. Sin embargo, solo 13 entregaron el informe consolidado dentro del plazo legal, que venció el 31 de julio de 2026, dos meses después de las elecciones.

Clara López fue la única aspirante que no presentó ese balance final ante el CNE. La organización aclaró que esa obligación se mantiene aun cuando una candidatura se aparte del proceso, ya que debe declarar los recursos recibidos y gastados durante el período en que estuvo activa.

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Transparencia por Colombia informó que las 14 candidaturas presidenciales inscritas inicialmente cumplieron con el registro de ingresos y gastos mientras desarrollaban sus campañas (Juan Páez/Colprensa)

Por otro lado, Transparencia por Colombia explicó que, durante los cuatro meses de campaña, entre el 31 de enero y el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta), las candidaturas presidenciales concentraron una inversión de recursos de $133.547.699.304. Ese gasto total equivalió a un año completo de subsidios para más de 48.500 adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor.

La campaña de Abelardo De La Espriella, actual presidente de Colombia, fue la que reportó el mayor volumen de recursos: concentró el 31,4% de los ingresos y el 25,2% de los gastos, según el balance de la organización. Le siguió la candidatura de Paloma Valencia, con el 30,8% de los ingresos y el 28,0% de los gastos.

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Por su parte, la fórmula de Iván Cepeda ocupó el tercer lugar en ingresos, con el 12,4% del total, y en gastos, con el 17,9%. Entre De La Espriella y Valencia reunieron el 62,2% de los ingresos reportados por las 14 candidaturas iniciales y el 53,2% de los gastos.

Cuatro campañas declararon egresos superiores a sus ingresos: las de Iván Cepeda, Miguel Uribe Londoño, Raúl Santiago Botero y Sondra Macollins Garvin. Según Transparencia por Colombia, sus reportes consolidados no permiten establecer el origen de los recursos con los que se cubrieron esos gastos, una situación que deberá ser examinada por el Consejo Nacional Electoral durante la auditoría y certificación de las cuentas.

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Hallazgos sobre la financiación de campañas para elecciones al Congreso

Con respecto al proceso electoral para la conformación del Congreso de la República, Transparencia por Colombia indicó que la Registraduría Nacional del Estado Civil registró inicialmente 3.231 candidaturas: 1.124 al Senado y 2.107 a la Cámara de Representantes. Luego, en el aplicativo Cuentas Claras se cargaron 3.147 candidaturas, a las que se les asignaron usuarios y claves para registrar ingresos y gastos.

De la totalidad de las candidaturas, el Congreso elegido quedó integrado por 102 senadores: 100 curules de circunscripción ordinaria y dos de circunscripción especial indígena. La Cámara de Representantes contó con 182 escaños: 161 ordinarios, dos de comunidades afrodescendientes, uno indígena, uno de colombianos en el exterior, uno de la comunidad raizal y 16 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

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Sobre la financiación de las campañas, la organización precisó que un total de 2.684 candidaturas al Congreso entregó el informe consolidado final de ingresos y gastos dentro de los dos meses posteriores a la elección. Esa cifra representó el 85,2% de quienes estaban inscritos para reportar sus finanzas ante el CNE.

La organización reveló que los ingresos declarados para Senado y Cámara alcanzaron $378.017.793.469, una suma comparable con los $377.659.127.851 asignados al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para la vigencia 2026. Los gastos, por su parte, alcanzaron los $385.635.978.098, recursos comparables con los $400.000.000.000 destinados a la intervención de más de 250 kilómetros de vías en Cundinamarca.

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Ahora bien, según Transparencia por Colombia, las campañas legislativas registraron gastos que superaron en $7.618 millones los ingresos que fueron informados en Cuentas Claras. En consecuencia, indicó que el CNE deberá verificar esa diferencia para determinar el origen de los recursos, ya que el financiamiento de una campaña supone primero la consecución de fondos y luego su inversión electoral.