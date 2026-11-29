La construcción ubicada en el predio San Cayetano recibió inicialmente una licencia para una vivienda de 551,12 metros cuadrados, pero la sociedad buscó ampliarla a más de 5.000 metros cuadrados. (Virtuosa Arquitectura / expediente judicial).

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Una mansión ubicada en la vereda Sabana, en Villa de Leyva, Boyacá, fue autorizada inicialmente para una construcción de un piso y 551,12 metros cuadrados. Sin embargo, la sociedad propietaria del terreno buscó ampliar el proyecto a más de 5.000 metros cuadrados, con una inversión estimada superior a los 31.000 millones de pesos, según documentos revisados por Cambio.

La obra, denominada “Nuestra Señora del Buen Suceso”, pertenece a Inversiones San Jacinto de Nelvic y se desarrolla en el predio San Cayetano, un terreno rural de más de cinco hectáreas. La construcción enfrenta cuestionamientos por las licencias, posibles afectaciones ambientales y denuncias de vecinos por inundaciones. Además, la sociedad responsabiliza al exalcalde Víctor Alfonso Gamboa, actualmente acusado por la Fiscalía de presuntamente exigir dinero para facilitar los trámites del proyecto.

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Las solicitudes para ampliar la mansión en Villa de Leyva

En mayo de 2022, la Alcaldía de Villa de Leyva concedió la licencia para construir una vivienda de 551,12 metros cuadrados. El predio está ubicado en una zona rural destinada, según el Plan de Ordenamiento Territorial, a actividades agropecuarias.

La sociedad, cuya beneficiaria final es la empresaria María Victoria Solarte, hija del fallecido ingeniero Luis Héctor Solarte, intentó modificar la autorización para desarrollar una construcción superior a los 5.000 metros cuadrados.

Un peritaje presentado por la propia empresa ante un juzgado de Tunja citó un informe de interventoría de agosto de 2024 que calculó el presupuesto de la obra en más de 31.000 millones de pesos. Para ese momento, ya se habían invertido aproximadamente 17.400 millones.

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Inversiones San Jacinto de Nelvic presentó tres solicitudes para ampliar la construcción: una modificación de la licencia en 2023, una revalidación en 2024 y una nueva autorización en 2025. Las dos primeras fueron negadas por Planeación y la tercera se archivó por desistimiento.

La sociedad sostiene que obtuvo el derecho a construir mediante el silencio administrativo positivo, debido a que la Alcaldía no respondió oportunamente a la primera solicitud. Por eso, el 20 de septiembre de 2023 registró esa figura en la Notaría 76 de Bogotá. Sin embargo, la Secretaría de Planeación firmó la negativa a la ampliación el 21 de septiembre.

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El Juzgado Octavo Administrativo de Tunja suspendió el silencio positivo en julio de 2024. La diferencia entre las fechas y la validez de las decisiones administrativas son objeto de controversias judiciales.

Inversiones San Jacinto de Nelvic presentó tres solicitudes para ampliar el proyecto: una en 2023, una revalidación en 2024 y una nueva licencia en 2025. Las dos primeras fueron negadas y la tercera se archivó. (G.L. Consulting / expediente judicial)

Ordenaron demoler las construcciones sin licencia

En febrero de 2024, la Inspección de Policía suspendió y selló la obra. El liquidador de la sociedad, José Alejandro Herrera, aseguró que la medida fue levantada el 5 de marzo por fallas en el procedimiento. Un vecino, por su parte, relató al medio que los trabajos se detuvieron durante dos o tres días y luego continuaron.

En abril de 2026, la Inspección impuso una multa de 232 millones de pesos y ordenó demoler las obras ejecutadas sin licencia, con un plazo de 60 días. La sociedad apeló y calificó la decisión como una retaliación del entonces alcalde Gamboa.

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La continuidad de la construcción también fue cuestionada en una acción popular presentada en septiembre de 2026 ante el Juzgado Noveno Administrativo de Tunja. Los demandantes señalaron que se levantaron dos módulos adicionales de caballerizas.

Herrera reconoció que esas estructuras comenzaron a construirse en octubre de 2025, mientras estaba en trámite una nueva solicitud de licencia que posteriormente fue archivada. Justificó los trabajos al afirmar que Gamboa y Juan Camilo Sánchez, señalado por la Fiscalía como intermediario entre el alcalde y la sociedad, les habrían indicado que la autorización sería concedida.

El 13 de octubre, durante una diligencia acompañada por la Procuraduría, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, aseguró que encontró más de 60 obreros trabajando en el predio.

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Vecinos denuncian inundaciones y posibles daños ambientales

Los habitantes de la vereda Sabana también han cuestionado las excavaciones y la construcción de lagos artificiales en el terreno. Un vecino que pidió reserva de su identidad aseguró que las inundaciones comenzaron después de las intervenciones y que el agua de los reservorios desciende hacia los predios ubicados en zonas más bajas.

Según su testimonio, varias familias han tenido que pagar obras para proteger sus viviendas, con costos que alcanzan los 20 millones de pesos. También denunció daños en las cunetas de la carretera y cuestionó el uso del agua durante los periodos de sequía.

La sociedad negó que la construcción sea responsable de las inundaciones. Herrera atribuyó los problemas registrados en 2023 al fenómeno de La Niña y aseguró que el sistema de manejo de aguas no tiene llaves.

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Por otra parte, funcionarios de la Alcaldía encontraron en inspecciones realizadas durante 2023 excavaciones, cuerpos de agua desviados y vertimientos de aguas residuales. Corpoboyacá visitó el predio el 22 de septiembre de ese año y registró descargas de aguas provenientes de los baños, además de un canal que conducía aguas de escorrentía hacia una excavación convertida en estanque.

La corporación también identificó tierra depositada en la ronda de protección de la quebrada El Roble. Posteriormente, emitió otro concepto en el que señaló que el predio no tenía drenajes naturales permanentes ni intermitentes.

A raíz de estos hechos, el abogado Kristhian Amaya y la veedora Diana Montejo presentaron una acción popular. Entre sus solicitudes están detener los vertimientos, impedir que continúe el llenado de los lagos artificiales y establecer un plan de restauración ambiental.

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Habitantes de la vereda Sabana aseguran que las obras y los reservorios de la mansión han afectado el drenaje del agua y provocado inundaciones en sus predios. La sociedad niega que exista relación entre la construcción y esas afectaciones. (Corpoboyacá)

Fiscalía investiga posibles delitos ambientales

En julio de 2026, Amaya presentó una denuncia ante la Fiscalía por posibles daños a los recursos naturales. El documento solicita investigar a María Victoria Solarte, José Alejandro Herrera, el ingeniero Misael Chávez y el arquitecto Carlos Lleras Figueroa, quien dirigió el proyecto hasta mayo de 2025.

La denuncia menciona posibles conductas de deforestación, ecocidio, contaminación ambiental e invasión de áreas de especial importancia ecológica. También señala la remoción de cobertura vegetal y la intervención de zonas de protección de la quebrada El Roble y la cuenca del río Cane. La investigación está a cargo de una fiscalía ambiental de Tunja y todavía no tiene personas imputadas.

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Sobre la tala de árboles, Corpoboyacá informó que la sociedad no cuenta con permiso de aprovechamiento forestal. Herrera evitó pronunciarse sobre ese señalamiento, aunque aseguró que en el proyecto se han sembrado cerca de 50.000 árboles.

Lleras, por su parte, respondió a la revista que concibió, diseñó y dirigió la construcción hasta el 31 de mayo de 2025. Defendió que durante ese periodo la obra cumplió las normas urbanísticas y ambientales y aseguró que no tiene vínculo con el proyecto desde esa fecha.

El alcalde de Villa de Leyva fue capturado y acusado por la Fiscalía de presuntamente pedirle dinero a la empresaria María Victoria Solarte a cambio de favorecer los trámites de la construcción. Gamboa no aceptó los cargos. (Fiscalía General de la Nación)

La acusación contra el exalcalde Víctor Gamboa

La Fiscalía sostiene que en junio de 2025 el entonces alcalde Víctor Alfonso Gamboa le pidió a Solarte contratar a Juan Camilo Sánchez como intermediario para tratar asuntos relacionados con la construcción. La sociedad le habría pagado 48 millones de pesos hasta abril de 2026.

Según el ente acusador, el 4 de marzo de 2026, durante una llamada grabada, Gamboa le habría exigido a la empresaria el 20% del valor de la licencia, dinero que presuntamente sería distribuido entre funcionarios municipales y de Corpoboyacá. La Fiscalía sostiene que, después de que Solarte se negara, el alcalde firmó una resolución contra la sociedad.

Gamboa fue capturado el 7 de mayo de 2026 e imputado por concusión y prevaricato por acción, cargos que no aceptó. El 17 de julio, la Fiscalía presentó acusación formal contra él y Sánchez, a quien le atribuye únicamente el delito de concusión.

La defensa del exalcalde cuestionó las pruebas y aseguró que un peritaje informático encontró alteraciones en los audios y mensajes utilizados por la Fiscalía. También sostiene que fue la sociedad la que buscó acercarse a la Alcaldía para destrabar los trámites.

Mientras tanto, Inversiones San Jacinto de Nelvic se encuentra en liquidación. Herrera afirmó que la decisión se tomó en diciembre de 2025, antes del conflicto con Gamboa, y que el proceso no concluirá hasta que se resuelvan los litigios relacionados con la obra.