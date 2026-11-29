La iniciativa legislativa busca modificar el Código General del Proceso y el Código Penal para frenar el acoso judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Desde 2020, el periodismo en Colombia no solo tuvo que enfrentar los efectos de la pandemia de covid-19, sino el avance de un fenómeno que ha puesto en riesgo el ejercicio de la profesión: el acoso litigioso.

Dicha práctica está ligada a otras formas de agresión contra la prensa, como la intimidación y el silenciamiento, mediante el uso de procesos judiciales que pueden prolongarse durante años y afectar la cobertura de asuntos de interés público.

PUBLICIDAD

El caso más reciente fue el de Gabriel Angarita, periodista de Cúcuta, que enfrenta una pretensión económica de $285 millones por investigaciones sobre el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, según información recopilada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

A este se suman los procesos promovidos por el cineasta Ciro Guerra contra Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, de la revista Volcánicas; los tres procesos penales contra el periodista José Manuel Vega, tras los cuales cerró su medio, y las tutelas que enfrentó Lorena Beltrán después de sus denuncias sobre presunta mala praxis médica.

PUBLICIDAD

Gabriel Angarita, José Manuel Vega y Lorena Beltrán figuran entre los periodistas que han enfrentado procesos judiciales vinculados con el ejercicio de su labor informativa en Colombia. (Capturas de Video Facebook/Gustavo Torrijos)

Aunque esos comunicadores han debido acudir a los estrados judiciales para responder las acciones en su contra, el costo económico y emocional ha cobrado factura. En otros casos, la carga de contratar una defensa, asistir a diligencias y sostener litigios lleva a periodistas a desistir de sus investigaciones, rectificar o ceder ante las exigencias de las personas investigadas, aun cuando no exista una decisión que pruebe la falsedad de sus publicaciones.

En ese contexto, la senadora Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, y el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, radicaron el 4 de noviembre ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 481 de 2026, conocido como ley anti-CEPO, con el acompañamiento de la organización El Veinte y el respaldo de los congresistas del Pacto Histórico y Alianza Verde.

PUBLICIDAD

La iniciativa, que comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, busca reformar el Código General del Proceso y la Ley 906 de 2004 (Código Penal).

Los congresistas Jennifer Pedraza y Gabriel Becerra, junto con la abogada y periodista Ana Bejarano, radicaron el proyecto de ley anti-CEPO ante la Cámara de Representantes. (@JenniferPedraz/X)

No es la primera vez que se presenta ante el legislativo. Un proyecto similar fue presentado en 2021 por el entonces congresista Rodrigo Lara, superó uno de los cuatro debates requeridos, pero finalmente terminó archivado.

“La justicia se está usando como herramienta de censura contra periodistas y activistas”, afirmó Pedraza ante los medios de comunicación durante la radicación. Becerra, por su parte, sostuvo que el texto permitiría terminar anticipadamente las actuaciones abusivas y sancionar a quienes las promuevan.

PUBLICIDAD

Infobae Colombia consultó con las líderes del proyecto de ley, así como con los voceros defensores del gremio, quienes explicaron el alcance de la propuesta, describieron el fenómeno del acoso judicial y expusieron sus expectativas frente al debate legislativo.

Para Ana Bejarano, la iniciativa no elimina el derecho a la honra ni protege la información falsa: plantea frenar procesos temerarios sin restringir el acceso legítimo a la justicia. (El Veinte)

Detalles de la iniciativa

Ana Bejarano, codirectora de El Veinte y una de las impulsoras de la propuesta, explicó que la organización lleva seis años documentando acciones judiciales que, a su juicio, buscan castigar a quienes informan o cuestionan asuntos de interés público.

Para la abogada, el problema no consiste en impedir que una persona proteja su honra ante la justicia, sino en identificar las demandas o denuncias que carecen de fundamento y se emplean como instrumento de presión.

PUBLICIDAD

“El sistema judicial tiene que reservarse para casos extremos en los que realmente haya una afectación grande a la honra, una persona que dice falsedades, no para silenciar asuntos de interés público”, dijo Bejarano en entrevista con Infobae Colombia.

Agregó que estas actuaciones pueden involucrar un uso abusivo de los jueces y que el perjuicio trasciende al reportero: cuando se frena una pesquisa de interés público, la ciudadanía deja de conocer información relevante para vigilar al poder.

De igual forma, indicó que la denominación CEPO corresponde a Casos de Enmudecimiento de la Prensa y la Opinión Pública y señaló que el nombre se inspira en las legislaciones anti-SLAPP, sigla en inglés de Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, pero que se busca adaptar el concepto a América Latina.

PUBLICIDAD

La organización El Veinte adaptó la figura internacional anti-SLAPP bajo el concepto de Casos de Enmudecimiento de la Prensa. (crédito AFP)

“Son los casos que buscan silenciar la atención frente a temas de interés público; no quieren aportar nada nuevo ni disputar nada, no tienen pruebas y solamente quieren empapelar a la gente”, sostuvo.

En su explicación del proyecto, Bejarano detalló que el texto propone reconocer expresamente el acoso litigioso y habilitar reformas procesales puntuales. En materia civil, permitiría que un juez termine de forma anticipada un proceso cuando encuentre indicios de ese fenómeno; en el ámbito penal, contempla que la Fiscalía pueda archivar actuaciones.

Además, plantea acceso a la defensa pública para periodistas y medios sin recursos, capacitación para operadores judiciales y mecanismos de información y seguimiento institucional.

“Las reglas procesales que el proyecto propone son muy puntuales y son pocas. La idea es que el juez pueda declarar este fenómeno, practicar pruebas y hablar de él en sus sentencias. También que la Defensoría del Pueblo apoye a periodistas y medios que, aun con una investigación bien sustentada, no tienen una abogada o un abogado para defenderse ante la justicia”, señaló Bejarano.

PUBLICIDAD

La codirectora de El Veinte afirmó que el proyecto no desprotege el derecho a la honra ni bloquea el acceso a la justicia. Según explicó, los jueces deberán valorar factores como la desigualdad entre las partes, la ausencia de pruebas, las pretensiones de censura y el propósito de silenciar debates públicos. Esos criterios, a su juicio, también impedirían que la ley cubra publicaciones falsas, actuaciones de mala fe o discursos de odio.

Ana Bejarano sostuvo a Infobae Colombia que el proyecto de ley anti-CEPO cuenta con respaldo de congresistas de distintas bancadas para avanzar en su trámite legislativo. (Catalina Olaya/Colprensa)

“Hay muchos casos válidos en los que la gente defiende su honra judicialmente. Esta ley solo permite hacer una solicitud y serán los jueces quienes decidan si existe acoso litigioso o un caso legítimo. No puede convertirse en un refugio para periodistas que estigmaticen o para personas que abusen de sus micrófonos”, indicó Bejarano.

PUBLICIDAD

Sobre el trámite político, Bejarano afirmó que ha encontrado interés en bancadas de distintas ideologías, pero que aún falta conocer el comportamiento de ese respaldo durante los debates.

Si el Congreso aprueba el proyecto y la Presidencia lo sanciona, consideró que su cumplimiento dependerá de que los litigantes invoquen las nuevas reglas y de que los jueces y fiscales las apliquen en decisiones concretas. “Cuando las previsiones entren al Código General del Proceso y a la Ley 906, los abogados podrán presentarlas ante los jueces, y serán ellos quienes determinen cómo se manifiesta el fenómeno”, concretó.

Registro de casos de acoso contra periodistas

Natalia López, subdirectora de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), enfatizó que la organización sin ánimo de lucro ha advertido un aumento de los casos y una mayor agresividad en las pretensiones de figuras públicas, actores políticos y grupos empresariales contra periodistas.

Con corte al 24 de noviembre de 2026, se registran 24 casos de acoso judicial en 2026, frente a 26 episodios documentados en 2025, entre denuncias por injuria y calumnia, tutelas y demandas civiles.

“Vemos un auge en el número de casos, pero sobre todo en las pretensiones que grupos poderosos realizan contra periodistas. En el caso de Gabriel Angarita, una pretensión por $285 millones contra un periodista que trabaja de manera independiente puede significar el cierre de su medio. No cuenta con el respaldo económico de un gran conglomerado para sostener esa defensa”, dijo López a Infobae Colombia.

Para Natalia López, subdirectora de la FLIP, la iniciativa debe complementarse con capacitación para jueces y fiscales, y con criterios claros para identificar demandas sin sustento o desproporcionadas (Captura de Video Jhon Bernal/Infobae Colombia)

La subdirectora de la FLIP indicó que Bogotá concentra el mayor número de registros de este tipo, seguida de Norte de Santander y Antioquia. Sin embargo, advirtió que el impacto puede ser más delicado en municipios donde un periodista local investiga a autoridades o empresarios con influencia política, económica y social.

Según López, funcionarios públicos, alcaldes y congresistas aparecen con frecuencia entre quienes promueven esas acciones, aunque también se presentan denuncias desde los otros sectores con poder.

En cuanto a su visión del proyecto de ley anti-CEPO, la funcionaria hizo hincapié en que la iniciativa responde a una necesidad concreta porque, en sus palabras, ofrecería a jueces y fiscales herramientas para identificar tempranamente procesos cuyo fin sea la censura. El proyecto no impediría presentar demandas legítimas por vulneraciones a la honra o al buen nombre, pero exigiría examinar si existe una afectación demostrable y no solo inconformidad frente a una publicación.

La Fundación para la Libertad de Prensa documentó 24 episodios de acoso judicial contra periodistas durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No se trata de que las figuras públicas o los funcionarios pierdan el derecho de acceso a la justicia. El problema aparece cuando la pretensión no busca reparar un daño real, sino censurar. Muchos acosadores ni siquiera ganan los procesos porque no tienen fundamento jurídico, pero el periodista debe atravesar todo el desgaste económico y emocional antes de que eso se determine”, mencionó a este medio de comunicación.

De igual manera, López consideró que el Congreso debe fortalecer la comprensión del acoso judicial como una posible agresión contra la libertad de expresión y revisar cuidadosamente el equilibrio entre el acceso a la justicia y la prevención de actuaciones abusivas.

A su juicio, el debate debe incorporar capacitación para jueces y fiscales, así como criterios claros para detectar la desproporción entre las partes, la reiteración de acciones de un mismo asunto y las pretensiones sin sustento probatorio.

La propuesta plantea que la Defensoría del Pueblo brinde representación jurídica a comunicadores sin recursos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si una figura pública o un conglomerado demanda a un periodista de Apartadó, Anorí o Cúcuta, la desigualdad puede ser evidente (...) también debe revisarse si hay demandas reiteradas por el mismo tema y si quien acusa demuestra un daño concreto. La ley no ordena archivar automáticamente; da herramientas para distinguir una reclamación genuina de una estrategia de silenciamiento”, recalcó.

Para que la norma tenga efectos después de una eventual sanción presidencial, la representante de la FLIP planteó la necesidad de formación institucional, aplicación por parte de las entidades obligadas y conocimiento de la herramienta entre periodistas.

“Las cabezas de las entidades tendrían un deber legal de capacitar y aplicar la norma. A la vez, los periodistas deben saber que pueden invocarla si reciben una demanda o una querella que responda a un patrón de acoso”, concluyó.