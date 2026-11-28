La exsenadora María Fernanda Cabal aseguró ser aliada del Gobierno nacional, pero advirtió que tiene dudas (@MariaFdaCabal/X)

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La excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal se refirió a los señalamientos que surgieron en su contra en relación con una visita que habría hecho a Estados Unidos con el objetivo de presuntamente “hablar mal” del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Esa versión fue revelada por el periodista Néstor Morales, de Blu Radio. Según indicó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue la persona que le confirmó esa información. “La doctora María Fernanda Cabal fue a la embajada de Estados Unidos a hablar mal del presidente De la Espriella”, dijo Morales en el medio radial.

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Ante estas declaraciones, el vocero del Gobierno, Miller Soto, se pronunció con un corto mensaje en sus redes sociales, en el que confirmó las aseveraciones del periodista. “Esto es cierto”, señaló el funcionario.

Miller Soto aseguró que es cierto que María Fernanda Cabal viajó a Estados Unidos a hablar mal del presidente (@millersoto/X)

La exlegisladora Cabal reaccionó a las afirmaciones de Morales y al respaldo que obtuvo por parte del vocero del Gobierno. En un video que publicó en su cuenta de X, la exsenadora señaló a Miller Soto de estar mintiendo y lo retó a confirmar con fuentes oficiales de Estados Unidos cuándo fue su último viaje oficial al país norteamericano. De acuerdo con la excongresista, su última reunión en ese país tuvo lugar hace tiempo.

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“No diga mentiras, Miller Soto, vocero del gobierno. Lo reto a usted a confirmar con la Embajada americana cuál fue mi última reunión oficial con algún funcionario de la Embajada, y le aseguro que fue hace más de año y medio. Las últimas reuniones a las que asistí fueron multitudinarias, una en la casa del embajador y la segunda, donde estuve con Darcy Quinn, Vanessa de la Torre (periodistas), ya Abelardo de la Espriella elegido”, detalló.

María Fernanda Cabal se defendió de señalamientos de Miller Soto, presuntamente confirmados por Marco Rubio, en relación con el presidente Abelardo de la Espriella (Colprensa - captura de video Presidencia de Colombia/X - Colprensa - Fernando Vergara/Reuters)

En consecuencia, María Fernanda Cabal cuestionó al vocero del Gobierno y preguntó si para la administración ella representa algún tipo de amenaza. Además, advirtió tener inquietudes sobre el gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a que públicamente lo ha respaldado. “¿Cuál es la amenaza que yo represento? ¿Les molesta el Partido Republicano? Yo he sido aliada incondicional antes y después de este gobierno, pero me deja serias dudas a qué juegan"”, indicó.

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Miller Soto reaccionó al pronunciamiento de la excongresista del Centro Democrático. Se mantuvo en su postura y aclaró que hay confirmación de que Cabal presuntamente viajó a Estados Unidos para hacer comentarios negativos sobre Abelardo de la Espriella.

“Doctora Cabal, yo no debo confirmar nada. Yo solo sé que es cierto porque quien debía confirmar todo, lo confirmó hace rato. Y usted sabe que es así”, aseveró el funcionario en una publicación en su cuenta de X.

Miller Soto insistió en que María Fernanda Cabal viajó a Estados Unidos a hablar mal del presidente (@millersoto/X)

El exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo, que en algún momento fue un aliado de Cabal y que muchas veces le confirmó su apoyo, se unió a la controversia. En un mensaje que compartió en la misma red social, el excongresista aseguró que María Fernanda Cabal en algún momento contó con el apoyo de De la Espriella; sin embargo, en contexto electoral, la exlegisladora se habría apartado del hoy mandatario.

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“Él la apoyó en cada uno de sus intentos por ser candidata. Hasta una espada le entregó. Y como a ella nunca le alcanzó, él decidió aspirar a la Presidencia porque, de lo contrario, la izquierda nos arrebataba el país. ¿Qué hizo ella? Se fue a hablar mal de él, y no solo en Estados Unidos”, señaló.

Miguel Polo Polo hizo señalamientos contra María Fernanda Cabal (@MiguelPoloP/X)

En su publicación, Polo Polo señaló a Cabal de también haberse ido en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del Centro Democrático y “su propio mentor”. “¿Pero qué se puede esperar de alguien que habla mal hasta de su propio mentor, Uribe? ¡Ahhh…! Pero decir esto es ser desagradecido. ¡Mandan cáscara! Que se sigan cayendo las máscaras", indicó.

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