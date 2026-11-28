La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento de energía en Colombia ante la llegada del fenómeno de El Niño. (Consejo Gremial Nacional)

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La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, advirtió en Cartagena que Colombia “sigue en un riesgo de desabastecimiento de energía” por los atentados contra la red eléctrica, la incertidumbre sobre el suministro de gas por las decisiones del Gobierno de Gustavo Petro para importarlo y no abrir más puntos de extracción, y la llegada del fenómeno de El Niño.

Durante una entrevista con Caracol Radio en el Congreso Nacional de Infraestructura, Gutiérrez pidió reforzar la protección de las instalaciones ante el escenario de seguridad. “Necesitamos acompañamiento de la fuerza pública, sobre todo en esta época que se viene el fenómeno de El Niño”, afirmó.

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“El Consejo Gremial apoya totalmente y estrictamente la política de seguridad en este momento que tiene el presidente Abelardo de la Espriella. Está recuperando el país, está recuperando las regiones. Ahora, eso nos está trayendo definitivamente algunas dificultades y tenemos que ser cuidadosos. Necesitamos acompañamiento de la fuerza pública, sobre todo en esta época que se viene el fenómeno del Niño”, afirmó.

La dirigente señaló que los ataques contra las líneas de transmisión dejaron sin servicio a cerca de cinco departamentos y expusieron la fragilidad de la infraestructura energética. También sostuvo que deben mantenerse operativas las plantas de generación y garantizarse el transporte de combustibles.

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Los recientes atentados contra las líneas de transmisión dejaron sin suministro eléctrico a cerca de cinco departamentos del país. (Enel Colombia)

“Necesitamos cuidar nuestra infraestructura crítica de energía. ¿Eso qué quiere decir? Las plantas, las líneas de transmisión. Lo vimos la semana pasada, tuvimos unos atentados en unas líneas de transmisión que nos dejaron casi cinco departamentos sin luz y nos damos cuenta otra vez de lo frágil que puede ser la infraestructura del país. Entonces necesitamos que el parque de generación funcione a toda máquina, pero necesitamos que la logística y la seguridad sean perfectas”, añadió.

“Nos toca ahorrar energía”

Gutiérrez citó cifras de XM, el operador del mercado, para describir la situación del sistema eléctrico. “Este tema de seguridad y esta incertidumbre con el tema del gas nos ponen en un riesgo mayor”.

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“La ministra salió este fin de semana de manera, muy valiente y este gobierno de manera muy valiente, a sincerar la situación en la que estamos, en la que quiero reiterar nos dejó el gobierno anterior”, mencionó la presidenta del Consejo Gremial.

En la entrevista se mencionó que los embalses estaban en 75% y que enero y febrero podían ser meses decisivos para determinar si habría apagones. La presidenta del gremio pidió medidas coordinadas entre el Gobierno, la fuerza pública y el sector energético.

Los embalses del sistema eléctrico alcanzaron el 75 por ciento de su capacidad antes de los meses decisivos de enero y febrero. (Sofía Toscano/Colprensa)

“Nos toca cerrar filas, nos toca ayudar a todos, nos toca ahorrar energía”, sostuvo Gutiérrez, quien reclamó que lleguen el gas y los combustibles líquidos ante un sistema eléctrico “estresado”.

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La dirigente finalizó su intervención al decir que “nos toca organizar un plan de acompañamiento entre gobierno, seguridad, la logística de combustibles funcione, que llegue el gas, que lleguen los combustibles líquidos porque estamos con un sistema eléctrico estresado y al tenerlo estresado, todos tenemos que ayudar porque seguimos teniendo riesgo de desabastecimiento”.

Rechazo a atentados terroristas

El Consejo Gremial Nacional rechazó los recientes actos terroristas en Colombia y anunció que Manos a la Empresa ampliará su apoyo a los negocios y trabajadores afectados. La estrategia, presentada en Barranquilla para sostener el empleo tras el terremoto del 10 de agosto, también atenderá a las regiones golpeadas por ataques contra vías, infraestructura energética y sedes institucionales.

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La presidenta Natalia Gutiérrez cuestionó los ataques registrados en varias zonas del país: “Rechazamos de manera tajante los actos de terrorismo que se están dando en diferentes regiones del país, en vías públicas, en infraestructura estratégica como la energética y en sedes institucionales como la Gobernación del Meta”.

Los líderes gremiales condenaron los ataques registrados contra vías públicas y sedes institucionales como la Gobernación del Meta. (Óscar Medina/Gobernación del Meta)

Tras expresar solidaridad con la gobernadora del Meta y los habitantes del departamento, explicó que el programa incorporará a las personas afectadas por esos hechos. “Esta iniciativa que vamos a lanzar hoy, para atender a los damnificados del terremoto, la vamos a extender a las regiones y personas afectadas por el terrorismo, de manera que podamos seguir apoyando desde el Consejo Gremial Nacional al Gobierno nacional en su propósito de generar mayor bienestar y desarrollo para el país”, afirmó.

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La constructora Amarilo realizó el primer aporte de $ 175 millones, destinado a garantizar durante nueve meses el pago de la nómina de 10 trabajadores de establecimientos comerciales afectados por el terremoto. La contribución permitirá sostener los empleos mientras los negocios recuperan su actividad.

El lanzamiento reunió al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, y a representantes de distintos gremios. Durante el encuentro, Gutiérrez ratificó el respaldo del sector empresarial al presidente Abelardo de la Espriella y a su política de recuperación de la seguridad en el territorio nacional.

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