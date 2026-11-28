Gustavo Petro sostuvo que reducir ese gasto en educación pública implicaría un retroceso para el país (AP / Presidencia)

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El exmandatario Gustavo Petro, en sus redes sociales, criticó el plan atribuido al presidente Abelardo de la Espriella para reducir la estructura estatal en 40%. Haciendo alusión a un llamado a las calles, rechazó la posibilidad de que el ajuste afecte recursos destinados a la educación pública.

Petro reaccionó en sus redes sociales a un video difundido por teleSUR, que aludió a un ajuste fiscal y a una reducción de empleos públicos. “Disminuir los gastos en educación pública es la mayor burrada que se le puede ocurrir a un presidente en el mundo”, escribió textualmente el exmandatario.

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La publicación compartida por el expresidente se refirió al proyecto fiscal del Gobierno De la Espriella, que recortaría al Estado en una suma superior a USD 4.300 millones, recortes en educación y la posibilidad de desvincular a 700 mil empleados públicos, de acuerdo a las cifras que citó el exfuncionario.

Este fue el mensaje que publicó Gustavo Petro en contra de la Ley de Rescate Económico (@petrogustavo/X)

Dicha información también causó inquietudes en profesores de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, que el 25 de noviembre de 2026 se declararon en Asamblea Permanente contra la Ley de Rescate Económico para rechazar el proyecto de Ley de Rescate Económico, al considerar que sus disposiciones trasladan parte del ajuste fiscal a los docentes y ponen en riesgo la financiación de la educación pública.

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En un comunicado, los profesores cuestionaron los cambios tributarios y los aportes a salud que contempla la iniciativa, identificada como proyecto de ley 477 de 2026 en la Cámara de Representantes y 328 de 2026 en el Senado.

Según expusieron, los descuentos mensuales comenzarían para ingresos cercanos a $3,4 millones y también alcanzarían a docentes con formas de vinculación precaria.

Los docentes de la Universidad de Antioquia indicaron que habría serias afectaciones directas al bolsillo de los profesores - crédito Universidad de Antioquia

Estos serían los ajustes en educación, de acuerdo con el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia el 17 de noviembre de 2026, de manera oficial, informó que, en alineación al proyecto fiscal del Gobierno, solicitó recortar $397.899 millones de su presupuesto de inversión de 2026, dentro de un plan de austeridad que también redujo en 70% el gasto mensual en comisiones de servicio y desplazamientos.

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El Ministerio afirmó que las medidas buscan proteger los recursos públicos sin afectar su obligación de garantizar el acceso a la educación.

Según el comunicado oficial, el Ministerio solicitó inicialmente una disminución de $386.173 millones en el presupuesto de inversión para 2026. De ese total, el Gobierno aplicó $13.341 millones mediante el Decreto 1585.

Ilva Myriam Hoyos indicó que la cartera de educación ya ha reducido un 70% del gasto mensual (Colprensa)

La entidad indicó que restan $372.832 millones por incorporar al ajuste. Además, la revisión de partidas permitió identificar otros $11.726 millones que la cartera también pretende sumar al recorte.

En el rubro de funcionamiento, el Ministerio expidió la Circular 054 de 2026, con nuevos controles para las comisiones de servicio y los desplazamientos de funcionarios.

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La ministra afirmó que esas disposiciones permitieron una caída de 70% en el gasto mensual por comisiones y viajes. Entre enero y julio de 2026, durante la administración anterior, el promedio mensual fue de 422 comisiones, con erogaciones por $440 millones.

Entre agosto y octubre, el número mensual pasó a 119, mientras que el gasto bajó a $131 millones. La comparación representa una reducción de 303 comisiones mensuales y de $309 millones en los recursos destinados a esos conceptos.

“Cada peso público debe tener una justificación clara, un propósito y un resultado verificable”, sostuvo Hoyos Castañeda, según el comunicado divulgado por el Ministerio.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella busca aprobar su reforma tributaria y ajuste fiscal antes del cierre de 2026 - crédito Ministerio de Hacienda

La entidad también contrastó el comportamiento de los contratos de prestación de servicios durante los dos períodos de 2026 incluidos en el reporte.

De acuerdo con las cifras oficiales, entre enero y julio se celebraron 795 contratos por cerca de $88 mil millones. Entre agosto y noviembre de 2026, el Ministerio indicó que suscribió siete contratos.

La ministra atribuyó los resultados al plan de austeridad y sostuvo que la reducción de gastos no implicará limitar la calidad, cobertura o transformación de los servicios educativos.