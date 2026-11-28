Las autoridades investigan si el crimen se relaciona con disputas entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc (Colprensa)

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Una mujer de 21 años, identificada como María Luna de la Cruz Muñoz, fue asesinada en la vereda Ancón de Copacabana, Antioquia. Según las primeras versiones, había salido días atrás del municipio de Segovia ante amenazas relacionadas con las disputas armadas en el Nordeste del departamento.

El crimen ocurrió hacia las 10:00 p. m. del jueves 26 de noviembre de 2026, según reporte preliminares, cuando hombres armados llegaron al lugar donde se encontraba la joven y le dispararon. La víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la cabeza y el costado izquierdo.

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Según el informe de las autoridades, de la Cruz Muñoz era conocida como “La Diabla” en Segovia. Las autoridades investigan si tenía vínculos con el frente 4 de las disidencias de las Farc y si había participado en homicidios ocurridos, tanto en su municipio base como en Remedios.

De acuerdo con los reportes conocidos por el diario antioqueño El Colombiano, la mujer había sobrevivido meses atrás a otro ataque armado en Segovia, donde recibió un disparo en el estómago. Tras ese hecho, permaneció hospitalizada durante varias semanas.

La jocen habría estado vinculada a grupos asociados con minería ilegal en el departamento (Armada de Colombia)

Las indagaciones buscan establecer si el asesinato estaría relacionado con la confrontación entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en el nordeste antioqueño. Esa disputa también ha tenido episodios de violencia en municipios del norte del Valle de Aburrá, entre ellos Barbosa.

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Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la inspección judicial en el sitio del crimen, un sector rural y solitario de la vereda Ancón. Residentes de la zona indicaron que no habían visto antes a la víctima.

Con este caso, Copacabana registra 19 homicidios en 2026, frente a los 15 contabilizados durante todo 2025, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional. El municipio figura entre los del área metropolitana de Medellín con incremento de asesinatos, junto con Barbosa.

Incautaron armas, equipos de comunicación y material de adoctrinamiento atribuido al Clan del Golfo en Anorí

Este viernes 27 de noviembre de 2027, un operativo del Ejército Nacional y la Policía Nacional en el corregimiento Liberia-El Charcón, en Anorí, Antioquia, permitió incautar armas de largo y corto alcance, municiones, equipos tecnológicos y material de adoctrinamiento presuntamente perteneciente al Clan del Golfo. Durante el procedimiento fue aprehendida una adolescente de 17 años.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó a través de sus redes sociales que la operación se dirigió contra una estructura de ese grupo armado que operaría en esta zona del Nordeste antioqueño. El mandatario divulgó el resultado a través de sus redes sociales el 27 de noviembre.

De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades hallaron armas largas y cortas, cartuchos y proveedores. También incautaron radios de comunicación, teléfonos celulares y un computador portátil.

Esta fueron algunas de las armas incautadas en Anorí (@AndresJRendonC/X)

Entre los elementos encontrados figuran los denominados “libros de adoctrinamiento”, que, según las autoridades, serían empleados por el grupo armado para instruir a sus integrantes.

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Rendón afirmó que la incautación afecta las capacidades de la estructura en el municipio. El gobernador señaló que las unidades militares y policiales mantienen operaciones contra los grupos armados ilegales en el departamento.

Una adolescente de 17 años fue aprehendida durante el procedimiento

En el lugar fue encontrada una menor de edad, de 17 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes. La Gobernación indicó que se activaron las medidas correspondientes para garantizar sus derechos.

Este fue el mensaje que dejó el gobernador Andrés Julián Rendón (@AndresJRendonC/X)

Las autoridades no entregaron detalles sobre la cantidad exacta de armas y municiones incautadas, ni sobre eventuales capturas de otros presuntos integrantes del Clan del Golfo.

El caso ocurre en un contexto de operativos contra organizaciones armadas y estructuras criminales en Antioquia. Las autoridades podrían ampliar en las próximas horas la información sobre el alcance de la operación y el material hallado en el corregimiento Liberia-El Charcón.

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