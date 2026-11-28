Receta de buñuelos colombianos (Adobe Stock)

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Dorados por fuera y suaves por dentro, los buñuelos de lentejas son una alternativa casera para aprovechar este grano en una preparación diferente. Su sabor combina muy bien con el hogao, el ají de cilantro o una ensalada fresca.

A diferencia del buñuelo tradicional colombiano, elaborado con queso y almidones, esta versión utiliza lentejas cocidas, avena y condimentos. Es una receta inspirada en la tradición de los fritos y amasijos que acompañan las comidas en Colombia, con una preparación sencilla y económica.

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Receta de buñuelos de lentejas

Los buñuelos de lentejas son pequeñas porciones de una masa elaborada con legumbres trituradas, cebolla, ajo, hierbas y un ingrediente seco que ayuda a compactar la mezcla. Se forman con las manos y se fríen en aceite caliente hasta obtener una capa dorada.

Para una alternativa más liviana, también pueden cocinarse en el horno o en la freidora de aire. La clave está en escurrir muy bien las lentejas para evitar una masa aguada.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 25 minutos.

Reposo de la masa: 20 minutos.

Cocción de las lentejas: 25 a 30 minutos, si se preparan desde cero.

Fritura: 15 minutos.

Tiempo total aproximado: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes

2 tazas de lentejas cocidas, bien escurridas. ½ cebolla cabezona, finamente picada. 2 dientes de ajo, triturados. ½ taza de avena molida o harina de avena. 2 cucharadas de harina de maíz. 1 huevo. 2 cucharadas de cilantro fresco, picado. ½ cucharadita de comino. ½ cucharadita de paprika o color. Sal y pimienta al gusto. Aceite vegetal, cantidad necesaria para freír.

Un cuenco de cerámica contiene lentejas de agua mankai sobre una mesa de madera dispuesta con tazas de té y esterillas en una estancia japonesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer buñuelos de lentejas, paso a paso

Si utiliza lentejas secas, cocínelas en agua hasta que estén blandas. Escúrralas y déjelas enfriar. Retire todo el exceso de agua. Puede poner las lentejas en un colador durante varios minutos y presionarlas suavemente con una cuchara. Pase las lentejas a un recipiente amplio. Tritúrelas con un tenedor o un pisapuré. No es necesario convertirlas en una crema completamente lisa. Una textura ligeramente rústica ayuda a que los buñuelos tengan mejor cuerpo. Agregue la cebolla, el ajo, el cilantro, el comino, la paprika, la sal y la pimienta. Incorpore el huevo, la avena molida y la harina de maíz. Mezcle hasta obtener una masa húmeda, pero fácil de moldear. Si queda demasiado blanda, añada 1 cucharada adicional de avena. Cubra el recipiente y lleve la mezcla a la nevera durante 20 minutos. Este reposo permite que la avena absorba parte de la humedad. Forme bolitas del tamaño de una nuez. Aplástelas ligeramente para que se cocinen de manera uniforme. Revise que cada pieza quede compacta y sin grietas. Así se reduce el riesgo de que se desarme durante la fritura. Caliente una paila con suficiente aceite a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante. Fría los buñuelos en tandas pequeñas durante 3 a 4 minutos por cada lado. Retírelos cuando tengan un color dorado. Páselos a un plato cubierto con papel absorbente. Para prepararlos en horno, colóquelos sobre una bandeja engrasada y cocínelos a 200 °C durante 20 a 25 minutos. Deles la vuelta a mitad de la cocción. Sirva calientes con hogao, ají, suero costeño o una ensalada de tomate y aguacate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación rinde aproximadamente 16 buñuelos, equivalentes a 4 porciones de 4 unidades cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para una porción de 4 buñuelos preparados con fritura moderada:

Calorías: 290 kcal.

Proteínas: 14 g.

Grasas: 10 g.

Carbohidratos: 36 g.

Fibra: 10 g.

Sodio: 420 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde los buñuelos en un recipiente con tapa dentro de la nevera durante máximo 3 días.

Para recalentarlos, utilice el horno, la air fryer o una sartén a fuego bajo. Evite calentarlos demasiado tiempo en el microondas, porque pueden quedar blandos.

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También puede congelar los buñuelos ya formados, pero sin freír, durante máximo 1 mes. Cocínelos directamente desde congelados, con unos minutos adicionales de cocción.