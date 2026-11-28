El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que España se merece un presidente como Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL/X)

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España celebrará las elecciones generales anticipadas, el 29 de noviembre de 2026, en las que los ciudadanos elegirán 350 escaños para el Congreso de los Diputados y 209 escaños para el Senado. Tras la renovación de ambas cámaras, los parlamentarios darán paso a un proceso para elegir a un nuevo presidente de Gobierno, cargo ocupado actualmente por Pedro Sánchez.

De acuerdo con DW, los principales candidatos son Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Ada Colau, representante del Frente Amplio; y Santiago Abascal, presidente del partido de derecha VOX.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se refirió al proceso electoral que se llevará a cabo en España y presentó su respaldo a Santiago Abascal. Afirmó que es “un hombre coherente” y considera que debería ser el presidente de Gobierno.

Abelardo de la Espriella aseguró que Santiago Abascal es un hombre con valores fundacionales (Europa Press)

“En la vida y en la política, la coherencia es fundamental. Y cuando se defienden los valores y principios fundacionales, es precisamente la coherencia la que garantiza que esa defensa se haga como corresponde. A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes. Querido amigo, España se merece un presidente como tú. Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria”, señaló el jefe de Estado colombiano.

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Abascal se refirió a las declaraciones del mandatario De la Espriella en un corto mensaje que publicó en su cuenta de X. “Gracias a mi amigo y presidente de Colombia por su respaldo”, precisó.

Santiago Abascal agradeció el apoyo de Abelardo de la Espriella (@Santi_ABASCAL/X)

El apoyo público que dio a conocer Abelardo de la Espriella generó incomodidad en un exintegrante del Gobierno colombiano: Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El exfuncionario, cuya postura política tiende a la izquierda, comentó la publicación de Santiago Abascal. En su mensaje, advirtió sobre las consecuencias negativas que, a su juicio, estaría teniendo la administración de Abelardo de la Espriella en Colombia. Carrillo mencionó distintas problemáticas para sustentar sus aseveraciones, aunque algunas de ellas se registraron también en el gobierno anterior de Colombia, liderado por Gustavo Petro, que fue el primer mandatario de izquierda del país.

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“Que lo sepa el pueblo español: En apenas 100 días, el fascismo ya ha hecho retroceder notablemente a Colombia. Gracias a @ABDELAESPRIELLA el peso colombiano es la moneda más devaluada del continente; regresaron los coches bomba, los apagones por atentados terroristas, ha perseguido a los medios de comunicación, ha pisoteado el estado de derecho, ha militarizado el discurso para poner a los militares por encima de las autoridades civiles, incluso posa armado mientras camina entre cadáveres exhibidos como trofeos. ¡Colombia regresa a sus días más oscuros!”, señaló.

El exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo se refirió a las elecciones en España (@CarlosCarrilloA/X)

El apoyo de Santiago Abascal a De la Espriella en las elecciones en Colombia

La cercanía entre De la Espriella y Abascal no es nueva. En mayo, cuando los colombianos votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el político español expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella, que alcanzó la mayor cantidad de votos en esos comicios.

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Santiago Abascal, presidente del partido Vox, elogió la firmeza de Abelardo de la Espriella y consideró que Colombia tiene una oportunidad histórica para recuperar su soberanía (@Santi_ABASCAL / X)

“Los colombianos han otorgado la victoria a @ABDELAESPRIELLA y han dicho basta al narcosocialismo de Petro y sus sucesores. La libertad, el orden, la verdad y la soberanía de las naciones se abren camino con fuerza en Hispanoamérica. Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia! #FirmesPorLaPatria”, escribió Abascal en X.

El hoy jefe de Estado de Colombia agradeció el apoyo de Santiago Abascal por los resultados de esa primera vuelta, que lo catapultaron a alcanzar las mayorías en las elecciones de junio (segunda vuelta).

Abelardo de la Espriella agradeció el respaldo del líder de VOX, Santiago Abascal, y aseguró que Colombia debe “defender los resultados electorales del 31 de mayo” frente a intentos de desconocer la voluntad popular (Abelardo de la Espriella/X)

“Muchas gracias por tu apoyo, estimado @Santi_ABASCAL. No hay dudas. Colombia requiere toda la firmeza y valentía para defender los resultados electorales del 31 de mayo. El presidente Petro y su marioneta Iván Cepeda desconocieron el voto popular y buscan robarse las elecciones a plena luz del día”, indicó.

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