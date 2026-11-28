Cuatro trabajadores quedaron atrapados por un derrumbe en la mina de oro El Progreso, en el municipio de Remedios, Antioquia (captura de pantalla Teleantioquia/X)

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Cuatro personas permanecen atrapadas desde el viernes 27 de noviembre de 2026 en un socavón de la mina de oro El Progreso, ubicada en el sector El Cristo del municipio de Remedios, en el nordeste del departamento de Antioquia.

El derrumbe se produjo cerca del mediodía y provocó el colapso de las paredes de un túnel donde un grupo de trabajadores realizaba labores extractivas, según informaron las autoridades locales y la Agencia Nacional de Minería (ANM).

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“Atendemos una emergencia minera en Remedios, Antioquia, donde cuatro personas quedaron atrapadas tras un derrumbe”, informó la ANM a través de su cuenta oficial de X.

Los equipos de salvamento verifican la ventilación y el sostenimiento de los túneles ante la inestabilidad del terreno (@ANMColombia/X)

Fuentes presentes en el lugar indicaron que se logró establecer comunicación con tres de los cuatro trabajadores, quienes manifestaron encontrarse bien. Según reportes posteriores, algunos mineros intentaron comunicarse con los atrapados por medio de mangueras de aire, aunque sin obtener respuesta, mientras equipos ingresaban madera para avanzar en el rescate tras un taponamiento registrado en la guía de la mina.

De manera preliminar trascendieron los nombres de Fabián Arboleda Betancur y Ronald Ruiz entre los mineros atrapados. A las otras dos personas se las identifica únicamente como Graciano y Juan, sin que las autoridades hayan confirmado en forma oficial la identidad completa del grupo.

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Cerca de 200 personas se congregaron en el lugar para colaborar con las labores de rescate. La Alcaldía de Remedios agradeció la solidaridad de los ciudadanos, pero les pidió retirarse para permitir el trabajo de los equipos especializados.

“La solidaridad de todos es fundamental y la mejor manera de ayudar en este momento es permitir que los equipos especializados desarrollen su trabajo de manera segura, ordenada y eficiente”, expresó el alcalde Albeiro Arenas Molina, en un comunicado.

Un operativo coordinado entre varias entidades

La Administración Municipal informó que articuló las labores de atención y rescate con la ANM, a través de su equipo de Salvamento Minero, y con otros organismos que participan en el operativo, entre ellos el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, la Gobernación, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública y la Defensa Civil. En la zona se instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las acciones entre las distintas entidades.

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La Agencia Nacional de Minería y los organismos de socorro instalaron un Puesto de Mando Unificado para coordinar la emergencia (Alcaldía de Remedios/X)

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el estado de salud de los trabajadores ni un tiempo estimado para completar su extracción.

Los rescatistas concentran sus esfuerzos en evaluar la ventilación y el sostenimiento de los túneles antes de avanzar con las maniobras de ingreso al socavón, dada la inestabilidad del terreno.

Antecedentes de accidentes mineros en Colombia

La emergencia en Antioquia coincide con accidentes mineros registrados en Boyacá y un deslizamiento con 13 víctimas en Nariño (medio Orientes)

El accidente en Remedios se produce menos de una semana después de que tres trabajadores murieran en una explosión en una mina de carbón del municipio de Sativasur, en el departamento de Boyacá, y dos semanas después de otro accidente en la misma región, donde dos mineros fallecieron y otros dos quedaron atrapados en el interior de un socavón.

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El 20 de agosto, al menos 13 personas murieron y otras siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.

El peso de la minería de oro en la economía colombiana

La minería de oro constituye una actividad de peso en la economía de Colombia, país que produjo 56,7 toneladas de este metal en 2024, según cifras de la ANM. Antioquia es el principal departamento productor, con el 75,7% de la producción nacional en ese año.

Entre enero y septiembre de 2026, las ventas externas de oro no monetario —un rubro que incluye el oro que no forma parte de las reservas oficiales de los bancos centrales ni se utiliza como moneda de curso legal— sumaron 6.066,3 millones de dólares, lo que equivale al 14,3% de las exportaciones totales del país, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

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