El siniestro vial ocurrió en el corregimiento de Berástegui, donde siete estudiantes se desplazaban en un automóvil que perdió el control en la ruta hacia Cereté (@masnoticiacol/X)

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En las horas de la tarde del viernes 27 de noviembre de 2027 se registró un grave accidente de tránsito en la vía entre Ciénaga de Oro y Cereté que, de acuerdo con reportes preliminares, dejó sin vida a Fredy David Pinto Rosado, estudiante de tercer semestre de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Córdoba.

El vehículo en el que viajaba con otros seis alumnos de la institución cayó a un canal de aguas residuales en el corregimiento de Berástegui.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el automóvil Mazda se salió de la vía después de que la conductora perdió el control. Los siete ocupantes se dirigían a actividades universitarias cuando ocurrió el siniestro.

Fredy David Pinto Rosado viajaba con otros seis alumnos cuando el automóvil en el que se movilizaban cayó a un canal de aguas residuales en Berástegui (Captura @masnoticiacol/X)

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