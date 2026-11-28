La Casa de Nariño encargó a la ministra Elsa Noguera y a la Financiera de Desarrollo Nacional definir costos, financiación y requisitos técnicos de la iniciativa (Presidencia)

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El presidente Abelardo de la Espriella, durante el cierre del XXIII Congreso Nacional de Infraestructura en Cartagena, ordenó iniciar “de inmediato” los estudios de factibilidad del tren de cercanías del Caribe.

Se trata de un proyecto que plantea conectar por ferrocarril a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Valledupar. El mandatario pidió que el análisis esté terminado en un plazo máximo de 12 meses y planteó extender el trazado hasta Riohacha y Montería.

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La instrucción fue dirigida a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), durante el congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

De la Espriella sostuvo que el estudio deberá definir el costo de la obra, las fuentes de financiación y los requerimientos para su construcción y puesta en funcionamiento.

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