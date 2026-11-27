Barragán Alvarado recordó ante Infobae Colombia las horas de combate en las que trasladó a un uniformado lesionado hasta una zona protegida para brindarle atención médica. (Infobae Colombia)

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El soldado profesional del Ejército Nacional Liaider Barragán Alvarado, integrante del Batallón de Fuerzas Especiales Rurales N.° 2, fue homenajeado por las Fuerzas Militares en La Noche Púrpura 2026, tras protagonizar el rescate de un compañero herido en medio de un ataque con explosivos y drones durante una operación contra el ELN en el Catatumbo.

Barragán, que cumplía funciones como enfermero de combate, acudió al auxilio del soldado César Alberto Guerrero Herrera después de que resultara herido durante la Operación Aquila. Según la información entregada por las Fuerzas Militares, el uniformado lo cargó y lo trasladó a una zona segura, donde le prestó atención inicial y lo estabilizó mientras continuaba la confrontación.

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El reconocimiento corresponde a la categoría Valor y honor, destinada al personal que haya demostrado determinación, fortaleza y espíritu de sacrificio en escenarios de riesgo. El Ejército destacó que la actuación de Barragán se produjo bajo fuego enemigo y en una jornada que se extendió durante varias horas.

El ataque comenzó en la mañana y se extendió hasta el anochecer

En diálogo con Infobae Colombia, Barragán recordó que la experiencia ocurrió en el área de El Tarra, Norte de Santander, en una zona cercana al municipio de Tibú. Explicó que aquella era su primera operación de esta magnitud y que no anticipaba el tipo de ofensiva que enfrentaría la unidad.

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Las Fuerzas Militares condecoraron al soldado Liaider Barragán Alvarado en La Noche Púrpura 2026 en la categoría Valor y honor. (Fuerzas Militares)

“Esa experiencia no se la deseo a nadie”, afirmó el soldado profesional. De acuerdo con su relato, los hechos comenzaron hacia las 10:00 a. m. y se prolongaron hasta las 6:30 p. m., cuando la luz del día comenzaba a disminuir.

Barragán señaló que el ataque incluyó el uso de un enjambre de drones y granadas, que afectaron a varios integrantes de su grupo. La intensidad de la situación obligó a los uniformados a tomar decisiones rápidas para protegerse y auxiliar a quienes habían sufrido lesiones.

“Al principio sentí un poco de miedo, pero ya después la adrenalina y la carrera le sacan a uno valentía”, relató. El enfermero de combate dijo que, ante la presencia de compañeros heridos, su prioridad fue ubicarlos en un punto desde el que pudiera prestarles asistencia médica.

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El enfermero de combate priorizó la evacuación de los heridos

La tarea más compleja, según Barragán, fue trasladar a los lesionados mientras continuaban los ataques. El uniformado explicó que el trabajo de evacuación exigía mantener la calma para identificar una ruta y reducir la exposición de los heridos y del personal que los auxiliaba.

El soldado profesional Liaider Barragán Alvarado trasladó a un militar lesionado hasta una zona segura en medio de ataques contra tropas desplegadas en El Tarra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo más complicado era llevarlos a un punto seguro”, dijo. “Estamos recibiendo ataques y uno tiene que manejar la tranquilidad, pensar con mente fría, porque un segundo de decisión puede cambiar todo”.

En ese contexto, el soldado profesional asistió a Guerrero Herrera, que había sido alcanzado durante la operación. La información institucional indica que Barragán lo llevó hasta un lugar protegido y allí aplicó los procedimientos de atención y estabilización necesarios para preservar su vida antes de una eventual evacuación.

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El integrante de las Fuerzas Especiales aseguró que la situación lo enfrentó a un temor inicial, aunque la necesidad de atender a los heridos desplazó esa sensación. “Uno ya no piensa sino que sea lo que Dios quiera”, expresó durante la entrevista.

El militar también recordó que, en los primeros momentos del ataque, pensó en su madre. Después, explicó, la urgencia de atender a los integrantes de la unidad concentró su atención en las tareas de auxilio y traslado.

La operación Aquila dejó armas, municiones y campamentos destruidos

La acción militar se desarrolló contra estructuras del frente Juan Fernando Porras Martínez y la compañía Héroes del Cínera del Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional (GAO ELN), según el reporte de las Fuerzas Militares.

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La Operación Aquila enfrentó al frente Juan Fernando Porras Martínez y a la compañía Héroes del Cínera del ELN. (Ejército Nacional)

La operación Aquila dejó dos integrantes del ELN muertos en desarrollo de operaciones militares. Además, las tropas incautaron seis armas de fuego, 690 municiones y 216 granadas. El balance oficial también incluyó la destrucción de cuatro búnkeres y cuatro campamentos que, de acuerdo con la institución, eran utilizados por la estructura armada.

La actuación de Barragán fue reconocida en una ceremonia organizada por el Comando General de las Fuerzas Militares para distinguir a integrantes de distintas unidades por su aporte a la seguridad, la defensa y el bienestar de la población.

El soldado señaló que el homenaje trasciende su experiencia individual y representa a los militares con quienes comparte labores en el Catatumbo. “Eso va en representación de mi compañía y de mi batallón”, afirmó.

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Al referirse a otros uniformados que puedan enfrentarse a circunstancias similares, Barragán sostuvo que la preparación y la capacidad de reacción resultan determinantes. “Segundos cambian todo”, concluyó el enfermero de combate distinguido.