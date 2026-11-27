Juan Pablo Isaza, integrante de Morat, se comprometió, así fue su romántica propuesta de matrimonio (@Indie5051/ X - Cristhian Granados cortesía Morat)

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El cantante Juan Pablo Isaza, integrante de Morat, le propuso matrimonio a su novia Juliana en una ceremonia privada que tuvo velas y flores blancas como parte de la decoración. La noticia se conoció a través de publicaciones en redes sociales de Camila Cisneros, hermana de la prometida, quien reveló que el compromiso ocurrió en septiembre y que guardó el secreto durante varias semanas.

Las imágenes de la propuesta circularon el 27 de noviembre y despertaron reacciones entre los seguidores de la banda bogotana. Aunque algunas publicaciones originales fueron eliminadas de las historias de Instagram, usuarios de distintas plataformas guardaron y compartieron las fotografías del momento.

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En los registros se observa al músico arrodillado frente a Juliana, mientras le entrega el anillo de compromiso. La escena tuvo lugar en un espacio preparado con decenas de velas y arreglos de flores blancas. La respuesta de ella fue afirmativa, según las imágenes y versiones difundidas después de la publicación de su hermana.

La pareja ha manejado su relación lejos de los reflectores y con una exposición limitada en redes sociales. Por ese motivo, el compromiso tomó por sorpresa a buena parte de los seguidores de Morat, quienes conocieron la noticia a partir de las publicaciones de Camila Cisneros.

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Juan Pablo Isaza se arrodilló ante Juliana para entregarle el anillo de compromiso durante una propuesta privada (@Indie5051/ X)

La hermana de Juliana reveló que el compromiso ocurrió en septiembre

Camila Cisneros fue quien dio a conocer el anuncio. En una historia de Instagram mostró el anillo que recibió su hermana y escribió: “Mi persona favorita del mundo mundial y el secreto MÁS difícil de guardar”.

En otra publicación precisó que había conocido la noticia desde septiembre. “Desde SEPTIEMBRE guardando este secreto. Y soy la peor con los secretos”, expresó junto a una imagen relacionada con el compromiso.

Las publicaciones incluyeron tres fotografías de Isaza y Juliana, que permitieron conocer parte de la ambientación elegida para la propuesta. En las imágenes se aprecia la cercanía de la pareja y el momento posterior a la entrega del anillo.

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Aunque Camila eliminó las historias horas después, las capturas se difundieron en redes sociales y abrieron una conversación entre seguidores de la banda. Varias cuentas dedicadas a Morat celebraron que Juan Pablo Isaza será el primer integrante del grupo en llegar al altar, de acuerdo con la información disponible hasta ahora.

El cantante y su pareja no han publicado un comunicado o mensaje propio para confirmar el compromiso. Tampoco han revelado la fecha de la boda, el lugar de la ceremonia ni otros detalles sobre los preparativos.

La pareja ha mantenido su relación con un bajo perfil y lejos de la exposición pública (@@Indie5051/ X)

Juan Pablo Isaza ha mantenido su vida sentimental fuera de las redes

A diferencia de la exposición que exige la carrera de Morat, Juan Pablo Isaza ha protegido varios aspectos de su vida personal. El artista comparte de forma frecuente información vinculada a la música, las giras y los lanzamientos de la agrupación, pero ha sido más reservado frente a su relación con Juliana.

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Esa decisión también explica que la propuesta se conociera por medio de la familia de la prometida y no a través de una publicación del músico. La relación entre ambos se ha mantenido lejos de los anuncios constantes y de las apariciones públicas frecuentes.

El anuncio abrió interrogantes sobre los próximos pasos de la pareja. Por ahora, la única certeza es que el compromiso ocurrió en septiembre y que la información se hizo pública dos meses después.

Juan Pablo Isaza y Juliana no publicaron mensajes propios ni confirmaron detalles sobre la boda (@@Indie5051/ X)

La noticia llega en un momento de actividad para Morat, banda integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas. El grupo construyó su carrera durante más de una década con una propuesta de pop en español y repertorios que lograron amplia circulación en Colombia y otros países de América Latina.

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