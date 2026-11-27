La alternativa buscaría financiar apoyos para personas fuera de la formalidad mediante recursos asociados a la discusión anual sobre la actualización del mínimo legal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales instalaron este viernes 27 de noviembre de 2026 la mesa de negociación del salario mínimo para 2027.

Las partes tendrán hasta el 23 de diciembre del presente año para buscar un acuerdo sobre el incremento, en un debate que enfrenta la necesidad de recomponer el poder adquisitivo de los hogares con las advertencias sobre su impacto en la inflación, los costos laborales y el empleo.

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A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado propuso abrir el debate sobre un “salario solidario”, un mecanismo que destinaría una porción previamente acordada del aumento anual del salario mínimo a las Cajas de Compensación para ampliar la protección social de los trabajadores informales.

Durante la alocución ante representantes de esas entidades, el mandatario sostuvo que la iniciativa buscaría priorizar a quienes viven en condiciones de mayor pobreza, sin afectar los ingresos ni los derechos de los empleados formales.

“No tendría sentido buscar una solución para unos a costa de perjudicar a otros”, afirmó.

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