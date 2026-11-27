El subintendente Óscar Mauricio Díaz murió tras el ataque con explosivos contra la estación de Policía de El Arenal, Bolívar. (Emisora Rionegro Online-Las Noticias de Mi pueblo/Facebook)

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El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque con explosivos lanzados desde un dron contra la estación de Policía de El Arenal, en el sur de Bolívar, que causó la muerte del subintendente Óscar Mauricio Díaz.

El hecho ocurrió este jueves 27 de noviembre de 2026, hacia las 12:17 p. m., según información preliminar difundida tras el atentado.

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De la Espriella calificó el ataque como un acto terrorista y anunció que ordenó el despliegue de capacidades de inteligencia e investigación para identificar a los responsables.

“Este crimen no quedará en la impunidad y tendrán que pagar”, afirmó el mandatario en un mensaje en el que también expresó solidaridad con los familiares y compañeros del uniformado.

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