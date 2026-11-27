La estrella de Navidad es uno de los anhelos de los 8 equipos que están en competencia en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
En el grupo A, todo parece encaminarse a que Santa Fe y Nacional peleen el cupo para la gran final, pero para ello tendrán que disputar dos juegos claves tanto en Bogotá y Medellín para mostrar sus credenciales como candidatos al título.
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Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado en el estadio El Campín de Bogotá, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.
El árbitro del juego será Bismarks Santiago del Atlántico y en el VAR estará Jonnathan Ortiz.
Cómo llegan ambos equipos al juego
Santa Fe
El 25 de noviembre de 2026 Santa Fe goleó 3-0 a Once Caldas en la fecha anterior, con una actuación destacada de Franco Fagúndez, autor de un gol y dos asistencias en el estadio el Campín. El entrenador Pablo Repetto también contará con Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo.
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A continuación, así viene Santa Fe en sus últimos cinco partidos:
- 25 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 3-0 Once Caldas
- 20 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Medellín 1-0 Santa Fe
- 13 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe
- 8 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto
- 4 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta 1-0 Santa Fe
Nacional
Atlético Nacional llega después de vencer 4-1 al Independiente Medellín el 25 de noviembre de 2026, con James Rodríguez como figura tras dar dos asistencias y convertirse en el eje ofensivo del equipo. El conjunto dirigido por Lucas González tendría como titulares al arquero Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Alfredo Morelos.
El cuadro antioqueño lidera la zona con cuatro puntos, seguido por Santa Fe e Independiente Medellín, ambos con tres. Once Caldas ocupa el último lugar con una unidad.
A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco juegos:
- 25 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Independiente Medellín
- 21 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 0-0 Atlético Nacional
- 17 de noviembre de 2026 - Copa Colombia: Atlético Nacional 2-2 Once Caldas — Once Caldas ganó 4-3 en penales
- 14 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Once Caldas
- 10 de noviembre de 2026 - Copa Colombia: Once Caldas 1-1 Atlético Nacional
La última vez que se enfrentaron, Atlético Nacional se impuso 2-0 en el Atanasio Girardot. El último partido en Bogotá terminó con victoria 2-1 de Nacional, con doblete de Alfredo Morelos, el 29 de octubre de 2026.
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- 8 de junio de 2025 - Liga BetPlay, cuadrangulares: Atlético Nacional 1-2 Santa Fe. Goles: Edwin Cardona para Nacional; Hugo Rodallega y Yílmar Velásquez para Santa Fe.
- 13 de junio de 2025 - Liga BetPlay, cuadrangulares: Santa Fe 1-2 Atlético Nacional. Goles: Hugo Rodallega para Santa Fe; Alfredo Morelos, en dos ocasiones, para Nacional.
- 26 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Santa Fe. Goles: Edwin Cardona, de penal, para Nacional; Harold Santiago Mosquera, de penal, para Santa Fe.
- 26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 1-2 Atlético Nacional. Goles: Omar Fernández para Santa Fe; Alfredo Morelos, en dos ocasiones, para Nacional.
- 30 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Santa Fe. Goles: Elías Cabrera y Emanuel Olivera, en contra.
Así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay
- Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - punto invisible
- Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
- Independiente Medellín: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
- Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
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