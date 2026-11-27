Nacional visita a Santa Fe (David Jaramillo- Colprensa)

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La estrella de Navidad es uno de los anhelos de los 8 equipos que están en competencia en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

En el grupo A, todo parece encaminarse a que Santa Fe y Nacional peleen el cupo para la gran final, pero para ello tendrán que disputar dos juegos claves tanto en Bogotá y Medellín para mostrar sus credenciales como candidatos al título.

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El Verdolaga sueña con la 19 y el Cardenal con la 11 (David Jaramillo/Colprensa)

Santa Fe y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado en el estadio El Campín de Bogotá, por la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El árbitro del juego será Bismarks Santiago del Atlántico y en el VAR estará Jonnathan Ortiz.

Cómo llegan ambos equipos al juego

Santa Fe

(Cristian Bayona-Colprensa)

El 25 de noviembre de 2026 Santa Fe goleó 3-0 a Once Caldas en la fecha anterior, con una actuación destacada de Franco Fagúndez, autor de un gol y dos asistencias en el estadio el Campín. El entrenador Pablo Repetto también contará con Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera y Andrés Mosquera Marmolejo.

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A continuación, así viene Santa Fe en sus últimos cinco partidos:

25 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 3-0 Once Caldas

20 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Medellín 1-0 Santa Fe

13 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá 0-2 Santa Fe

8 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 5-0 Deportivo Pasto

4 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta 1-0 Santa Fe

Nacional

Ahora el equipo de Lucas González tendrá que visitar Bogotá para medirse ante Santa Fe, el sábado 28 de noviembre de 2026 (@nacionaloficial-X)

Atlético Nacional llega después de vencer 4-1 al Independiente Medellín el 25 de noviembre de 2026, con James Rodríguez como figura tras dar dos asistencias y convertirse en el eje ofensivo del equipo. El conjunto dirigido por Lucas González tendría como titulares al arquero Franco Armani, William Tesillo, Edwin Cardona, Elías Cabrera y Alfredo Morelos.

El cuadro antioqueño lidera la zona con cuatro puntos, seguido por Santa Fe e Independiente Medellín, ambos con tres. Once Caldas ocupa el último lugar con una unidad.

A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco juegos:

25 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 3-1 Independiente Medellín

21 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 0-0 Atlético Nacional

17 de noviembre de 2026 - Copa Colombia: Atlético Nacional 2-2 Once Caldas — Once Caldas ganó 4-3 en penales

14 de noviembre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Once Caldas

10 de noviembre de 2026 - Copa Colombia: Once Caldas 1-1 Atlético Nacional

La última vez que se enfrentaron, Atlético Nacional se impuso 2-0 en el Atanasio Girardot. El último partido en Bogotá terminó con victoria 2-1 de Nacional, con doblete de Alfredo Morelos, el 29 de octubre de 2026.

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8 de junio de 2025 - Liga BetPlay, cuadrangulares: Atlético Nacional 1-2 Santa Fe. Goles: Edwin Cardona para Nacional; Hugo Rodallega y Yílmar Velásquez para Santa Fe.

13 de junio de 2025 - Liga BetPlay, cuadrangulares: Santa Fe 1-2 Atlético Nacional. Goles: Hugo Rodallega para Santa Fe; Alfredo Morelos, en dos ocasiones, para Nacional.

26 de julio de 2025 - Liga BetPlay : Atlético Nacional 1-1 Santa Fe. Goles: Edwin Cardona, de penal, para Nacional; Harold Santiago Mosquera, de penal, para Santa Fe.

26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay : Santa Fe 1-2 Atlético Nacional. Goles: Omar Fernández para Santa Fe; Alfredo Morelos, en dos ocasiones, para Nacional.

30 de octubre de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 2-0 Santa Fe. Goles: Elías Cabrera y Emanuel Olivera, en contra.

Así va el cuadrangular A de la Liga BetPlay

Lucas González exaltó a Independiente Santa Fe en la previa del duelo por cuadrangulares - (@ojodeleonsf/Instagram/@nacionaloficial)

Atlético Nacional: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) - punto invisible Independiente Santa Fe: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Medellín: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Once Caldas: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -3)