El expresidente Gustavo Petro denunció que "desaparecieron el cuadro que simboliza su mandato en la Casa de Nariño" (@petrogustavo/X)

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El expresidente Gustavo Petro denunció el retiro de su retrato de la galería de exmandatarios de la Casa de Nariño, en Bogotá. En el Palacio Presidencial hay un pasillo dispuesto para exponer los cuadros de los ex jefes de Estado que ha tenido Colombia, y Petro obtuvo su lugar en esa pared poco antes de terminar su mandato en agosto de 2027.

La pintura al oleo, realizada por el pintor Luis Jaime Rojas Rodríguez, fue instalada el 3 de agosto de 2026 en el pasillo. El expresidente la presentó a la opinión pública acompañado del artista. Ahora, ese cuadro ya no está en la galería, según informó el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

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“Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia”, precisó.

Petro aseguró que se estaría negando el arte y que se estaría censurando a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico. “Nos volvemos realmente inolvidables”, señaló.

En ese sentido, resaltó algunos de los logros que, a su juicio, tuvo su Gobierno. Mencionó, por ejemplo, el establecimiento de un salario vital familiar que, desde su perspectiva, contribuyó al crecimiento económico del país. Tambián destacó la reducción de índices de pobreza y de hambre en Colombia.

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“Demostré que Colombia se puede industrializar y que la industria puede jalonar el crecimiento económico real, demostré que en Colombia si se puede construir un estado social de derecho y que la justicia social es el eje fundante de la paz demostré como se puede recuperar la salud pública desde el corazón geográfico del país: el San Juan de Dios”, precisó.

Añadió: “La justicia social sí se puede realizar en Colombia Pueden esconder mis retratos y mis palabras, pero ya se hicieron parte del corazón del pueblo, y allí, nos volvemos inolvidables”.

La congresista del Pacto Histórico Esmeralda Hernández rechazo el retiro del cuadro del expresidente Petro de la galería y señaló como presunto responsable al mandatario Abelardo de la Espriella. Informó, además, que adelantará acciones para garantizar que el retrato sea reubicado en el pasillo.

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“Así de grande es la pequeñez de Abelardo. Retiró el cuadro de @petrogustavo de la galería de expresidentes de la Casa de Nariño simplemente porque Petro es el único presidente de izquierda. Tomaremos las medidas jurídicas necesarias para que el retrato de Petro, presidente elegido por voto popular, vuelva a ocupar el lugar que le corresponde”, aseveró.

El congresista Kevin Gómez también hizo una crítica al respecto: “La primer señal de que caminamos hacia el fascismo es la obsesión por borrar la historia, la memoria y a nuestros líderes. No permitiremos que vulneren los derechos del presidente del pueblo”.

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