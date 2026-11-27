Palacio Escobar cerró sus redes sociales y sitios web de contacto (Departamento de Justicia - @FBIBoston/X-@Juanripalacio/X)

Guardar

Un gran jurado federal en Rhode Island acusó al colombiano Juan Ricardo Palacio Escobar, de 52 años, de tres cargos de fraude electrónico por un presunto esquema dirigido contra empresas y personas afectadas por ataques de ransomware.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el connacional ofrecía servicios de recuperación de datos, pero habría negociado en secreto con los extorsionistas y cobrado a sus clientes montos superiores a los pagados por los rescates.

PUBLICIDAD

La acusación sostiene que Palacio era cofundador de una compañía de Florida (figuraba como CEO de Ransomware Help)que promocionaba una supuesta tecnología de descifrado capaz de recuperar archivos bloqueados por ransomware (como se le conoce a un tipo de software malicioso —malware— que es capaz de robar información de dispositivos y que se puede filtrar por medio de correos electrónicos, por ejemplo) sin negociar ni pagar a los atacantes.

Sin embargo, los fiscales afirman que la empresa no contaba con esa solución técnica.

De acuerdo con el expediente, Palacio habría contactado a los operadores del ransomware, pagado los rescates para obtener claves de descifrado y cobrado a las víctimas una suma mayor, con la diferencia como ganancia.

PUBLICIDAD

El colombiano fue arrestado el 22 de octubre en Las Vegas, Nevada, y trasladado al distrito de Rhode Island.

El viernes 20 de noviembre obtuvo libertad provisional bajo condiciones estrictas ordenadas por el tribunal.

La Fiscalía afirma que la empresa prometía no negociar con delincuentes

De acuerdo con lo que detalló el informe oficial por parte del Departamento de Justicia, la compañía fundada por Palacio aseguraba en su publicidad que nunca negociaba con grupos de ransomware ni pagaba rescates.

La compañía afirmaba que recuperaba los datos mediante herramientas de descifrado propias.

La acusación federal plantea una versión distinta. Y es que Palacio habría negociado con los responsables de los ataques sin informar a sus clientes y habría utilizado los pagos de las víctimas para obtener las claves que permitían desbloquear los archivos.

PUBLICIDAD

Los fiscales sostienen que el dinero obtenido a partir de ese supuesto esquema fue utilizado para financiar la compra de varias propiedades en Florida.

Una operación encubierta del FBI hace parte de las pruebas

El caso incluye una operación encubierta realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en junio de 2026.

Un grupo de agentes se hizo pasar por representantes de una empresa afectada por un ataque de ransomware.

Según la acusación, la compañía vinculada con Palacio indicó al supuesto cliente que podía recuperar la información sin negociar con los atacantes.

No obstante, el expediente sostiene que Palacio habría pagado cerca de USD 6.000 en bitcoin a un supuesto operador del ransomware, que en realidad era un oficial encubierto del FBI.

PUBLICIDAD

Después, la empresa habría cobrado aproximadamente USD 13.260 a la compañía ficticia por los servicios de recuperación de datos.

El monto habría sido más del doble de lo entregado para obtener la clave de descifrado.

“El caso alega que el acusado explotó a víctimas de ransomware al ofrecer una solución que no poseía, negociar de forma secreta con ciberdelincuentes y obtener ganancias de la diferencia”, afirmó la Fiscalía Federal del Distrito de Rhode Island.

Colombiano podría enfrentar hasta 20 años de prisión por cada cargo

Palacio enfrenta tres cargos de fraude electrónico. Si es declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno.

Frente a esta caso, desde el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (Cisa, por sus siglas en inglés) recomiendan no pagar rescates en casos de ransomware.

PUBLICIDAD

Las entidades advierten que esos pagos no garantizan la recuperación de los datos, no aseguran que los sistemas queden libres de compromisos ni evitan una eventual filtración de información.