Más de 70 integrantes del Parlamento afirmaron que la verificación internacional justifica su pedido de cumplir los compromisos suscritos hace una década (EFE-Cancillería de Colombia)

Guardar

Más de 70 parlamentarios del Reino Unido (Parliamentary Friends of Colombia) reiteraron su respaldo a la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, después de que la Cancillería del Gobierno de Abelardo de la Espriella calificara su pronunciamiento como una intervención “improcedente” en asuntos internos.

Los legisladores respondieron a la declaración oficial difundida el 25 de noviembre de 2026 y afirmaron que mantienen un “compromiso continuo e inquebrantable con la paz y los derechos humanos en Colombia”. El nuevo pronunciamiento coincidió con la semana en la que se cumplen diez años de la firma del pacto entre el Estado colombiano y las antiguas Farc-EP.

PUBLICIDAD

El grupo sostuvo que el interés británico en la aplicación del acuerdo tiene antecedentes políticos e institucionales. Recordó que el Gobierno del Reino Unido ha respaldado el proceso desde su inicio y que ese país continúa como redactor de las resoluciones sobre Colombia ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Más de 70 parlamentarios del Reino Unido reiteraron su respaldo a la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia (@JFColombia)

Los firmantes señalaron que varios integrantes del Parlamento visitaron Colombia, siguieron el proceso de paz durante años y compartieron experiencias relacionadas con el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a décadas de conflicto en Irlanda del Norte.

La declaración defendió el carácter internacional del acuerdo. Según los parlamentarios, el Gobierno colombiano y las Farc-EP solicitaron de forma conjunta que la ONU verificara aspectos centrales de lo pactado. El Consejo de Seguridad aprobó esa tarea a través de las resoluciones 2261 de 2016, 2366 y 2377 de 2017, y renovó desde entonces el mandato de la Misión de Verificación.

PUBLICIDAD

Los legisladores afirmaron que la renovación más reciente, mediante la Resolución 2833 del 30 de octubre de 2026, recibió respaldo unánime del Consejo de Seguridad, incluido el de Colombia. A partir de ese antecedente, señalaron que la ejecución de lo pactado “no es simplemente una cuestión de política interna colombiana”, pues el proceso cuenta con acompañamiento internacional desde 2016.

Los parlamentarios defendieron el sistema creado tras la firma del acuerdo

El documento presentó al Acuerdo de Paz como una referencia internacional por el lugar que concedió a las víctimas. Mencionó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

PUBLICIDAD

La respuesta no retomó en detalle los cuestionamientos incluidos en la carta divulgada el 24 de noviembre, aunque reafirmó que su objetivo fue contribuir a la consolidación de la paz y señalar medidas que, a juicio de los firmantes, requieren atención para cumplir el acuerdo.

La declaración anterior, promovida por Parliamentary Friends of Colombia y presidida por la parlamentaria laborista Jo Stevens, planteó preocupaciones sobre decisiones institucionales y recursos destinados a programas de paz. El texto reunió firmas de miembros de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, pertenecientes a al menos ocho fuerzas políticas.

PUBLICIDAD

Entre los asuntos citados figuraron declaraciones atribuidas a De la Espriella sobre la JEP. Según la carta, el presidente describió esa jurisdicción como un “sistema de impunidad” y propuso encarcelar a antiguos integrantes del secretariado de las Farc.

Los parlamentarios también cuestionaron la disolución de la Unidad de Implementación y la falta de convocatoria de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final. Además, expresaron inquietud por recortes previstos para 2027 en áreas como formalización de tierras, reincorporación, sustitución de cultivos ilícitos y proyectos territoriales.

El documento reunió firmas de integrantes de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores, pertenecientes a al menos ocho fuerzas políticas (@JFColombia/X)

La Cancillería reclamó respeto por la soberanía colombiana

La respuesta del Gobierno colombiano llegó un día después de la primera declaración británica. La Cancillería sostuvo que las decisiones sobre el Acuerdo Final corresponden a las autoridades nacionales y rechazó que parlamentarios de otro país se pronunciaran sobre asuntos que considera internos.

PUBLICIDAD

“El Gobierno de Colombia considera improcedente que miembros de un parlamento extranjero pretendan intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente al Estado colombiano”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad añadió que ese tipo de manifestaciones desconoce “los principios de respeto a la soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados”.

La administración de De la Espriella defendió las decisiones adoptadas desde el inicio de su mandato y aseguró que se ajustan a las obligaciones internacionales del país. “Todas las decisiones relativas a la implementación del Acuerdo de Paz se han adoptado en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, afirmó.

PUBLICIDAD

La Cancillería sostuvo que el pronunciamiento constituye una “interferencia” en asuntos que corresponden al Estado colombiano (@CancilleriaCol/X)

La Cancillería reconoció el interés de la comunidad internacional en la consolidación de la paz, aunque insistió en que la ejecución del acuerdo es responsabilidad de Colombia. El Gobierno afirmó que mantendrá una cooperación “estrecha y constructiva” con la ONU y con su misión de verificación.

“La implementación del Acuerdo Final constituye un compromiso del Estado colombiano y continuará desarrollándose dentro del marco de la Constitución, la ley y las obligaciones jurídicas vigentes”, señaló el comunicado oficial.